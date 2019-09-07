المؤبد لبديع و10 من قيادات الإخوان في«اقتحام السجون»

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

بديع - صورة أرشيفية

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، الستار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «اقتحام السجون»، وقضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي وعصام العريان و8 متهمين آخرين، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين آخرين بينهم القيادي الإخواني صبحي صالح، على خلفية إدانتهم بالاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.

قبلت محكمة النقض في وقت سابق طعن مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد فى القضية، وألغت الحكم الصادر ضدهم، وأعادت محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التي أصدرت الحكم الأول. وشمل الطعن على الحكم 27 متهما صدرت ضدهم أحكام حضورية من محكمة جنايات