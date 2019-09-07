الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لسيول في سبتمبر

ترددت مؤخرا بعض الأقاويل عبر صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تزعم أن مصر سوف تتعرض لسيول في منتصف شهر سبتمبر الجاري، وعلق الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على هذه الأقاويل بالنفي، قائلا: "لا توجد أي مؤشرات حتى الآن تقول أن هذا سيحدث"، موضحا: "هذه الشائعة انتشرت بسبب أن فصل الخريف يبدأ من يوم 21 سبتمبر، وسمات فصل الخريف سقوط الأمطار، التي قد تصل لحد السيول في الأماكن المحاطة بالجبال".
وأضاف عبد العال، في مداخلة هاتفية، مع برنامج "صباح الورد"، الذي يقدمه الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، عبر شاشة قناة "TeN"، أن هيئة الأرصاد في حال وجود سيول وأمطار تنبه قبل حدوثها على الأقل بـ72 ساعة.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية،
وأضاف عبد العال، في مداخلة هاتفية، مع برنامج "صباح الورد"، الذي يقدمه الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، عبر شاشة قناة "TeN"، أن هيئة الأرصاد في حال وجود سيول وأمطار تنبه قبل حدوثها على الأقل بـ72 ساعة.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة. (التفاصيل)