الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لسيول في سبتمبر

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

طقس - صورة أرشيفية

ترددت مؤخرا بعض الأقاويل عبر صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تزعم أن مصر سوف تتعرض لسيول في منتصف شهر سبتمبر الجاري، وعلق الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على هذه الأقاويل بالنفي، قائلا: "لا توجد أي مؤشرات حتى الآن تقول أن هذا سيحدث"، موضحا: "هذه الشائعة انتشرت بسبب أن فصل الخريف يبدأ من يوم 21 سبتمبر، وسمات فصل الخريف سقوط الأمطار، التي قد تصل لحد السيول في الأماكن المحاطة بالجبال".

وأضاف عبد العال، في مداخلة هاتفية، مع برنامج "صباح الورد"، الذي يقدمه الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، عبر شاشة قناة "TeN"، أن هيئة الأرصاد في حال وجود سيول وأمطار تنبه قبل حدوثها على الأقل بـ72 ساعة.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية،