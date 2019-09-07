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«الفيل الأزرق2» يواصل طريقه إلى الـ100 مليون جنيه

تحرير:محمد عبدالمنعم ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
الفيل الأزرق
الفيل الأزرق
نجح الفنان كريم عبدالعزيز، فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 96 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الجمعة، 635 ألفا و820جنيها.. وبذلك يقترب العمل من الوصول لـ100 مليون، محققا أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" عدد كبير من النجوم منهم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبدالعزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل
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يسرا

بعد غياب 7 سنوات.. «صاحب المقام» يعيد يسرا للسينما

تواصل الفنانة يسرا تصوير فيلمها الجديد «صاحب المقام» الذى تعود به إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، منذ مشاركتها فى فيلم «جيم أوفر» مع الفنانة مى عز الدين، ويأتي الفيلم الجديد الذي يتولى إخراجه محمد العدل عن سيناريو إبراهيم عيسي، ليعوض "يسرا" عن عدم مشاركتها فى السباق الرمضاني المنقضى لعام 2019، والذى خرجت منه لأسباب إنتاجية رغم التحضير للعمل مع شركة «العدل جروب» التى تتعاون معها دومًا فى الدراما التليفزيونية، منذ مسلسل «ملك روحي» الذى عرض فى رمضان 2003 وحتى مسلسل «لدينا أقوال أخرى» الذى عرض فى رمضان العام الماضى.
نيكي ميناج.

سر الاعتزال المفاجئ لمطربة الراب نيكي ميناج

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كريم عبد العزيز الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية

نجح الفنان كريم عبد العزيز، فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 96 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الخميس، 484 ألفًا و668 جنيهًا.. وبذلك يقترب العمل من الوصول لـ100 مليون، محققا أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" عدد كبير من النجوم منهم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
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كريم عبد العزيز الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية

نجح الفنان كريم عبد العزيز، فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 96 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الخميس، 484 ألفًا و668 جنيهًا.. وبذلك يقترب العمل من الوصول لـ100 مليون، محققا أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" عدد كبير من النجوم منهم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق2» يقترب من الـ100 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 94 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الأربعاء، 403 آلاف و285 جنيها. وبذلك يقترب العمل من الوصول لـ100 مليون، ويحقق أعلى إيراد فى السينما المصرية، ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" عدد كبير من النجوم منهم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» يصل إلى 90 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 90 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الاثنين، 650 ألفا و110 جنيهات، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" للنجم أحمد عز، والذي حقق إيرادات نحو مليون و263 ألفا و504 جنيهات. ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" النجوم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق» يلاحق «ولاد رزق» فى الإيرادات اليومية

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 80 مليونا، فى نحو 26 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد مليونا و527 ألفا و546 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق 3.1 مليون جنيه. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 81 مليونا. ويشارك فى بطولة الفيلم «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
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