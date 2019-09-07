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طهران تحتجز سفينة بالخليج: تهرب النفط الإيراني

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
ناقلة نفط - صورة أرشيفية
ناقلة نفط - صورة أرشيفية
احتجز خفر السواحل الإيراني، اليوم السبت، سفينة في الخليج مع طاقمها المؤلف من 12 فلبينيا، بدعوى تهريبها الوقود، إذ كانت تحمل قرابة 284 ألف لتر من وقود الديزل، وتقول إيران إنها تتصدى لعمليات تهريب الوقود برا إلى الدول المجاورة وبحرا إلى دول الخليج العربية، وسبق وأن احتجزت سفنا في الخليج قائلة إنها تستخدم في تهريب النفط. وتأتي عملية الاحتجاز على وقع التوترات في الخليج، بعدما انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي يفرض قيودا على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها، وذلك بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.
وفي إطار التصعيد، تعرضت سفن إلى هجمات غامضة وأسقطت طائرة عسكرية أميركية مسيرة واحتجزت ناقلات نفط في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو ثلث شحنات النفط العالمية المنقولة بحرا. واعترض الحرس الثوري الإيراني، في 14 يوليو الماضي، ناقلة أجنبية اتهمها بنقل نفط مهرب، جنوب جزيرة لاراك الإيرانية، في مضيق هرمز.وقال
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روسيا-والصين

روسيا تحذر شبكات التواصل الاجتماعي من أي تدخل في انتخاباتها

حذرت هيئة رقابة الاتصالات في روسيا رسائل إلى شركات (جوجل ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام)، من نشر أي دعاية انتخابية يومي 7 و8 سبتمبر الجاري (غدا وبعد غد). وقالت الهيئة -في بيان أصدرته بمناسبة اقتراب بدء الانتخابات متعددة المستويات المقررة بعد غد وأوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنها حذرت الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية من انتهاك حظر الدعايات الانتخابية في "يوم الصمت" 7 سبتمبر، وفي يوم التصويت بعينه 8 سبتمبر.
بوريس-جونسون (3)

بأمر المحكمة.. رفض الطعن على قرار تعليق البرلمان البريطاني

رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة "تم رفض" الطعن، بحسب العربية، وقال جونسون، يوم الأربعاء، إن بلاده سننسحب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر في كل الأحوال، على الرغم من إقرار البرلمان البريطاني، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن "بريكست" للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق مسبق.
الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني: جاهزون للتضحية من أجل إخواننا في كشمير

أكد قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، اليوم الجمعة، استعداد جيش باكستان وشعبها للتضحية بأي شيء من أجل إخوانهم الكشميريين، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في احتفالات ذكرى "يوم الدفاع والشهداء" في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي، والتي سلط خلالها الضوء على معاناة الكشميريين، معربا عن بالغ قلقه حيال الاضطرابات السائدة في الإقليم الذي تحتله الهند، مشددة على ضرورة حل النزاع وفقا للقرارت الأممية وتطلعات الشعب الكشميري، بحسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية.
مقاتلات إف 35 الأمريكية

البنتاجون يعلن موقفه من حصول تركيا على «إف-35»

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن تركيا لن تحصل على مقاتلات «إف 35» الأمريكية، بسبب صفقة شرائها منظومة الدفاع الروسية «إس-400». وبحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» عن وكالات ومواقع إخبارية، قال إسبر للصحفيين، الخميس: «تركيا لن تحصل على مقاتلات إف 35 الأمريكية، فيما تمتلك المنظومة الدفاعية الروسية إس-400». وردا على سؤال حول إمكانية حصول الهند على المنظومة الروسية «إس-400»، قال الوزير الأمريكي: «تركيا وضعها مختلف لأنها عضو في حلف شمال الأطلسي-الناتو منذ فترة».
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ماكرون

مخاوف من انتهاك نووي إيراني يضر مساعي فرنسا

في ظل الجهود التي تقوم بها فرنسا لتهدئة الأوضاع بين إيران والغرب بشأن الاتفاق النووي، إلا أن هناك مخاوف في الإليزيه من حدوث انتهاكات قد تضر بمساعي الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة الاتفاق إلى مساره، وتجنيب طهران خسائر فادحة جراء العقوبات الأمريكية، وفي هذا الصدد، قالت الخارجية الفرنسية، في بيان، اليوم الخميس، إنه "على إيران تجنب إرسال إشارة سيئة تضرّ بجهودنا"، موضحة أن باريس بذلت جهودًا كبيرة لتهدئة التوترات، وأشارت إلى ضرورة عدم حدوث انتهاك جديد للاتفاق النووي والعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاقية، فهما من الأهداف الأساسية لهذه العملية.
الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي لإيران: لا تقوضوا الاتفاق النووي

دعا الاتحاد الأوروبي، إيران، اليوم الأربعاء، إلى الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وطهران، بشأن أنشطتها النووية عام 2015، مرحبا في الوقت ذاته، بأي جهود دبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة مع طهران وخفض التوتر في منطقة مضيق هرمز. وعلق أحد المتحدثين الأوروبيين على مبادرة فرنسية ترمي لتقديم حزمة قروض لإيران ضمن خط ائتماني بقيمة 15 مليار دولار مرفق بشروط، في محاولة لإنقاذ الاتفاق من الانهيار، وفقا لوكالة الأنباء "آكي الإيطالية".
ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو

لماذا أفرجت طهران عن طاقم السفينة البريطانية الآن؟

كشفت إيران، اليوم الأربعاء، عن أنها بصدد إطلاق سراح سبعة بحارة من أفراد طاقم السفينة التي تحمل العلم البريطاني "ستينا إمبيرو"، البالغ عددهم ثلاثة وعشرين فردا، لأسباب إنسانية. وكانت طهران قد احتجزت الناقلة البريطانية خلال مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز في يوليو الماضي، بعد أن اتهمتها بـ"انتهاك القواعد البحرية الدولية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للتليفزيون الحكومي، إن البحارة، وهم خمسة هنود وواحد من لاتفيا وروسي، غادروا بالفعل "ستينا إمبيرو".
جان-ايف-لودريان-مع-جواد-ظريف

فرنسا: المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي «هشة»

علَق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، على المفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران بشأن الاتفاق النووي. ووصف لودريان في تصريحات صحفية، المفاوضات بأنها "هشة للغاية"، متابعًا: "ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا يزال الأمر هشًا للغاية"، وفقا لـ"فرانس 24". يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده قد تخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الأيام المقبلة. وعبّر روحاني عن رفضه إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلا: "ليس لدينا قرار في هذا الصدد.. سيكون جوابنا دائما الرفض".
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