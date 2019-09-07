طهران تحتجز سفينة بالخليج: تهرب النفط الإيراني

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

ناقلة نفط - صورة أرشيفية

احتجز خفر السواحل الإيراني، اليوم السبت، سفينة في الخليج مع طاقمها المؤلف من 12 فلبينيا، بدعوى تهريبها الوقود، إذ كانت تحمل قرابة 284 ألف لتر من وقود الديزل، وتقول إيران إنها تتصدى لعمليات تهريب الوقود برا إلى الدول المجاورة وبحرا إلى دول الخليج العربية، وسبق وأن احتجزت سفنا في الخليج قائلة إنها تستخدم في تهريب النفط. وتأتي عملية الاحتجاز على وقع التوترات في الخليج، بعدما انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي يفرض قيودا على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها، وذلك بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وفي إطار التصعيد، تعرضت سفن إلى هجمات غامضة وأسقطت طائرة عسكرية أميركية مسيرة واحتجزت ناقلات نفط في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو ثلث شحنات النفط العالمية المنقولة بحرا. واعترض الحرس الثوري الإيراني، في 14 يوليو الماضي، ناقلة أجنبية اتهمها بنقل نفط مهرب، جنوب جزيرة لاراك الإيرانية، في مضيق هرمز.وقال