رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء محور سمالوط بالمنيا

رئيس الوزراء: 7 محاور بتكلفة 9.5 مليار جنيه.. والفريق كامل الوزير: المحور على 4 كبارٍ رئيسة.. ومحافظ المنيا: محافظات الصعيد تشهد مجموعة من المشروعات العملاقة والقومية

تحرير:محمد الزهراوي ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محور كوبري سمالوط في محافظة المينا، الذي يتم تنفيذه حاليًّا على نهر النيل، وذلك بصحبة وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، اللواء قاسم حسين. واستمع مدبولي، لشرح تفصيلي من جانب المهندس كامل الوزير، وزير النقل حيث أوضح أن هذا المشروع يأتي استكمالا لخطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.

وأكد مدبولى أهمية المحور وغيره من المحاور العرضية التى تنفذها الدولة للربط بين شرقى النيل وغربه، فى إحداث التنمية بصعيد مصر، فضلا عن التخفيف عن المواطنين، وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أن تنفيذ محور سمالوط المهم يأتي في إطار قيام الوزارة بتنفيذ 7 محاور على النيل هي: محور بديل خزان أسوان، وكلابشة، وقوص،

وأكد مدبولى أهمية المحور وغيره من المحاور العرضية التى تنفذها الدولة للربط بين شرقى النيل وغربه، فى إحداث التنمية بصعيد مصر، فضلا عن التخفيف عن المواطنين، وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن تنفيذ محور سمالوط المهم يأتي في إطار قيام الوزارة بتنفيذ 7 محاور على النيل هي: محور بديل خزان أسوان، وكلابشة، وقوص، وسمالوط، وديروط، وعدلي منصور، ودراو، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 9.5 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن تنفيذ محور سمالوط الحر بطول 24 كم وعرضه 21 م، وتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه؛ وجاء ليربط الطريق الصحراوي الشرقي "القاهرة– أسوان" حتى الطريق الصحراوي الغربي "القاهرة- أسوان"، والطريق الزراعي "القاهرة- أسوان" عند مدينة سمالوط بالمنيا، بحيث يكون محورًا حرًّا.

وأضاف الوزير أنه تم البدء في تنفيذ محور سمالوط في 20 ديسمبر 2017، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ بنهاية العام الحالي، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن هذا المحور يشمل 30 "كوبري" منها 4 كبارٍ رئيسة وهي "كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة– أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري آخر على الطريق الصحراوي الغربي".

وقال المهندس كامل الوزير: إن المحور يتكون من 47 عملا صناعيا، حيث يشتمل المحور على 4 كبارٍ رئيسة وهي: كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية، وسكة حديد القاهرة- أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و26 "كوبري" و17 نفقًا؛ لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وأشار الوزير إلى أنه كان من المخطط الانتهاء من هذا المشروع في 30 يونيو 2020، ويتم تكثيف الأعمال للانتهاء منه في نهاية ديسمبر 2019.

وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن محافظات الصعيد تشهد في الفترة الحالية تنفيذ مجموعة من المشروعات العملاقة والقومية، وهو ما يؤكد أن الدولة تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها بعد سنوات من الإهمال، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن الصعيد أصبح يحصل على نصيب وافر من المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن محافظة المنيا حظيت بالعديد من المشروعات القومية في عدة قطاعات من أهمها قطاع الطرق والكباري.

وأكد المحافظ، أن محور سمالوط يعد المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وسيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.

ويعد محور سمالوط، هو الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية إستراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.