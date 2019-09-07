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رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء محور سمالوط بالمنيا

رئيس الوزراء: 7 محاور بتكلفة 9.5 مليار جنيه.. والفريق كامل الوزير: المحور على 4 كبارٍ رئيسة.. ومحافظ المنيا: محافظات الصعيد تشهد مجموعة من المشروعات العملاقة والقومية
تحرير:محمد الزهراوي ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
الدكتور مصطفى مدبولي في المنيا
الدكتور مصطفى مدبولي في المنيا
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محور كوبري سمالوط في محافظة المينا، الذي يتم تنفيذه حاليًّا على نهر النيل، وذلك بصحبة وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، اللواء قاسم حسين. واستمع مدبولي، لشرح تفصيلي من جانب المهندس كامل الوزير، وزير النقل حيث أوضح أن هذا المشروع يأتي استكمالا لخطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.
وأكد مدبولى أهمية المحور وغيره من المحاور العرضية التى تنفذها الدولة للربط بين شرقى النيل وغربه، فى إحداث التنمية بصعيد مصر، فضلا عن التخفيف عن المواطنين، وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أن تنفيذ محور سمالوط المهم يأتي في إطار قيام الوزارة بتنفيذ 7 محاور على النيل هي: محور بديل خزان أسوان، وكلابشة، وقوص،
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سؤال برلماني للحكومة عن موعد تعويض سكان عزبة المدابغ

قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إن هناك خطر يومي على حياة السيدات والأطفال في منطقة المدابغ، بسبب عدم التسكين في الوحدات السكنية المخصصة لهم في أحياء الأسمرات ومدينة بدر حسب استمارات رغباتهم، مؤكدة أن هناك شكوى من الأهالي، منذ هدم منطقة المدابغ وعدم استلامهم لوحداتهم السكنية المستحقة كتعويض، إذ أنهم يعيشون الآن في ظروف غير آدمية وغير عادلة في وحدات سكنية نصف مهدومة، وذلك بسبب هدم كل المباني الملاصقة لوحداتهم السكنية.
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تنفيذ 26 ألف وحدة سكنية بـ9 مليارات جنيه

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، أنه يتم تنفيذ 8 آلاف و760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر، و17 ألفا و304 وحدات (721 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه. وصرح المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه جار تنفيذ وحدات مشروع "جنة"، وهي وحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترا مربعا للوحدة بالإضافة إلى منطقة خدمات.
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مصادر: سفارة مصر بالمغرب تتابع تحقيقات وفاة عالم النووي

ذكرت مصادر لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم السبت، أن السفارة المصرية في المغرب تتابع التحقيقات الجارية، بشأن وفاة عالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية المصرية، في مدينة مراكش المغربية. ورفضت المصادر استباق التحقيقات، مشددة على أهمية التعاون مع الجانب المغربي، للوصول لسبب وفاة المسؤول الذي كان يشارك في أحد المؤتمرات في المغرب.
المغرب

وفاة غامضة لعالم نووي مصري بالمغرب.. وتشريح جثمانه

أمرت النيابة العامة في مدينة مراكش المغربية، أمس الجمعة، بتشريح جثة العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، الذي لقي حتفه في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية، والذي كان يستضيف مؤتمر عربي حول الطاقة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. كما فتحت النيابة العامة في مدينة مراكش المغربية، أمس، تحقيقا حول ملابسات وفاة الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان.
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كل ما تريد معرفته عن منظومة تخصيص الأراضي إلكترونيا

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه أمس الأربعاء، أنه من المقرر إطلاق منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريبا، بهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية وتحقيق التنافسية والشفافية في تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين. ويأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الفرص الاستثمارية الواعدة للبلاد، حيث تعمل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

أول خطوة.. الحكومة تتحرك لتحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ

بدأت الحكومة أولى تحركاتها الفعلية من أجل تحصيل حق الانتفاع عن الشوطئ الساحلية، إذ قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قررا بتشكيل لجنة قانونية برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية، وهيئة التنمية السياحية، لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، وكذلك القيمة المستحقة التي تم الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها.
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5 آلاف برميل يوميا.. 10 آبار جديدة على خريطة الإنتاج البترولي

نجاحا جديدا كشفت عنه وزارة البترول، اليوم الإثنين، في إطار استراتيجيتها لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية، إذ أعلنت حفر 10 أبار استكشافية فى الصحراء الغربية بمنطقة شرق بحرية الممتدة 3، وأسفرت تلك العمليات عن وضع الآبار على الإنتاج في وقت قياسي بمتوسط إنتاج يومى 5 آلاف برميل زيت، موضحة في بيان رسمي، أن نتائج الأعمال التى عرضها المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة قارون عن العام المالى 2018/ 2019، تشير إلى أن ما تحقق فى تلك المنطقة الواعدة يمثل حوالى 16% من الإنتاج الحالى لقارون.
ليبيا

الإفراج عن 6 مصريين محتجزين في ليبيا (صور)

أخلت السلطات الليبية، العمال الـ6 من أبناء مركز سمالوط الذين جرى احتجازهم لمدة تجاوزت الـ25 يوما ببوابة طارق بن زياد بمدينة بني غازي شرق الجماهيرية الليبية، وقال أهالي كل من: محمد حسن علي كامل، وبدري حسن علي كامل "أشقاء"، وجمال عبد الناصر علي كامل، ومحمد قاعود أبو العزايم مازن، ووليد منتصر علي كامل، وجميعهم من قرية ساقية داقوف، ومحمود وحيد فتحي، من قرية العكايشة، إن أبناءهم الـ 6، تواصلوا معهم هاتفيا وأبلغوهم بتحريرهم من قبل السلطات الليبية، بعد احتجازهم خلال الفترة السابقة لأسباب تتعلق بطريقة دخول البلاد بشكل غير شرعي وللتأكد من هوياتهم.
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