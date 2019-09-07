سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

توقعات سلبية لجولة المفاوضات المنتظرة للحرب التجارية

على مدى الأشهر القليلة الماضية، تم إحراز تقدم ضئيل في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما قد يلقي بظلاله على المحادثات التجارية المقبلة
تحرير:محمود نبيل ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
ترامب وشي
ترامب وشي
تستعد الولايات المتحدة والصين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وهو الأمري الذي كان له أثر إيجابي على مستوى أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع، وذلك مع انتشار تقارير تؤكد اقتراب الجانبين من التوصل إلى هدنة تجارية محتملة بين أكبر اقتصادين في العالم. وعلى الرغم من حالة التفاؤل السائدة، فإن الاحتفال المبكر قد يبدو سابقا لأوانه، وخاصة أنه لا يزال هناك العديد من البنود موضع الاختلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو الأمر الذي قد يشير إلى مزيد من الصعوبات التي قد تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي أو هدنة بين البلدين.
ومن المتوقع أن يزور مسؤولون من بكين واشنطن في أوائل أكتوبر لإجراء محادثات تجارية، إلا أن العديد من الخبراء يرون التصاعد السريع في فرض التعريفات من كلا البلدين في الأسابيع الأخيرة، هو أحد أهم المعوقات في سبيل التوصل إلى حل وسط حقيقي، حسب ما قالته شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وقال تيم سامرز، زميل استشاري
اقرأ المزيد
الرئيس-الهندي رام-ناث-كوفيند (2)

باكستان ترفض دخول طائرة الرئيس الهندي لمجالها الجوي

رفضت باكستان، اليوم السبت، السماح لطائرة الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، بدخول مجالها الجوي، بسبب سلوك نيودلهي الأخير، وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في بيان له: "اتخذ القرار في ضوء سلوك الهند، لقد طلب الرئيس الهندي الإذن باستخدام المجال الجوي الباكستاني للسفر إلى أيسلندا، لكننا قررنا عدم السماح بذلك"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس". ويأتي القرار في وقت يتسم بالتوتر الشديد بين الجارتين المسلحتين نوويا في جنوب آسيا حول منطقة الهيمالايا المتنازع عليها في كشمير.
ناقلة نفط - أرشيفية

طهران تحتجز سفينة بالخليج: تهرب النفط الإيراني

احتجز خفر السواحل الإيراني، اليوم السبت، سفينة في الخليج مع طاقمها المؤلف من 12 فلبينيا، بدعوى تهريبها الوقود، إذ كانت تحمل قرابة 284 ألف لتر من وقود الديزل، وتقول إيران إنها تتصدى لعمليات تهريب الوقود برا إلى الدول المجاورة وبحرا إلى دول الخليج العربية، وسبق وأن احتجزت سفنا في الخليج قائلة إنها تستخدم في تهريب النفط. وتأتي عملية الاحتجاز على وقع التوترات في الخليج، بعدما انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي يفرض قيودا على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها، وذلك بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.
روسيا-والصين

روسيا تحذر شبكات التواصل الاجتماعي من أي تدخل في انتخاباتها

حذرت هيئة رقابة الاتصالات في روسيا رسائل إلى شركات (جوجل ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام)، من نشر أي دعاية انتخابية يومي 7 و8 سبتمبر الجاري (غدا وبعد غد). وقالت الهيئة -في بيان أصدرته بمناسبة اقتراب بدء الانتخابات متعددة المستويات المقررة بعد غد وأوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنها حذرت الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية من انتهاك حظر الدعايات الانتخابية في "يوم الصمت" 7 سبتمبر، وفي يوم التصويت بعينه 8 سبتمبر.
بوريس-جونسون (3)

بأمر المحكمة.. رفض الطعن على قرار تعليق البرلمان البريطاني

رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة "تم رفض" الطعن، بحسب العربية، وقال جونسون، يوم الأربعاء، إن بلاده سننسحب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر في كل الأحوال، على الرغم من إقرار البرلمان البريطاني، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن "بريكست" للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق مسبق.
اقرأ المزيد من الأخبار
اجتماع-ترامب وشي في-قمة-العشرين

قانون الاستثمار رهان الصين لإنهاء الصراع مع ترامب

باتت الصين على يقين كامل بأنها نفذت كل ما بوسعها من أجل إنهاء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان لها انعكاسات مباشرة، سواء على اقتصاد البلدين أو الوضع المالي في العالم، والذي تأثر بشدة بالعلاقات المتوترة بين البلدين. وتعتقد الصين في الوقت الحالي أن الأمر الآن باتا متروكا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومدى رغبته في إنهاء الصراع التجاري بين البلدين، والذي بدأه منذ ما يزيد عن عام ونصف، في محاولة لضبط الميزان التجاري مع الصين، والذي يصب في صالح بكين بشكل كبير.
رئيس-الصين

هل غيرت الصين استراتيجيتها في الحرب التجارية؟

أظهرت الصين ما يمكن اعتباره حرصًا من جانبها على التوصل إلى حل نهائي وتسوية مرضية للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، والتي باتت مصدر قلق للأسواق العالمية المختلفة، والصينية والأمريكية على وجه الخصوص، وفي أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة جديدة من التعريفات الجمركية الأسبوع الماضي، كان من المتوقع أن يشتعل غضب صيني جديد يجعلها ترد على هذا القرار بآخر مماثل يكتب فصلًا جديدًا من الصراع التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
اجتماع-ترامب وشي في-قمة-العشرين

هل تحمل قمة مجموعة السبع جولة جديدة للحرب التجارية؟

لم تغب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين عن قمة مجموعة السبع المقامة حاليا في فرنسا، خاصة أنها تمتلك تأثيرات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية في الأسواق العالمية المختلفة، والتي تعد الملف الرئيسي للقمة الدولية. وعلى الرغم من تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب التجارية في قمة مجموعة السبع، فإن حديثه لم يكشف عن ما يمكن أن تسفر عنه جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين في المستقبل، خاصة مع إصرارهما على تبني موقف ثابت دون تغيير.
مسيرة-هونج-كونج 1 (2)

استمرار احتجاجات هونج كونج.. وغلق 4 محطات مترو

تجددت، اليوم السبت، الاحتجاجات في هونج كونج، بعد خروج مظاهرات، أمس الجمعة، للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية في الإقليم المتمتع بحريات غير محددة لكنه خاضع لحكم الصين، وأثر ذلك أغلقت السلطات 4 محطات لقطارات الأنفاق (المترو)، بعد انتقادها من وسائل إعلام صينية بحجة استغلالها من مثيري الشغب، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس". وبدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org