توقعات سلبية لجولة المفاوضات المنتظرة للحرب التجارية
على مدى الأشهر القليلة الماضية، تم إحراز تقدم ضئيل في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما قد يلقي بظلاله على المحادثات التجارية المقبلة
تحرير:محمود نبيل
٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
ترامب وشي
تستعد الولايات المتحدة والصين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وهو الأمري الذي كان له أثر إيجابي على مستوى أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع، وذلك مع انتشار تقارير تؤكد اقتراب الجانبين من التوصل إلى هدنة تجارية محتملة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وعلى الرغم من حالة التفاؤل السائدة، فإن الاحتفال المبكر قد يبدو سابقا لأوانه، وخاصة أنه لا يزال هناك العديد من البنود موضع الاختلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو الأمر الذي قد يشير إلى مزيد من الصعوبات التي قد تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي أو هدنة بين البلدين.
ومن المتوقع أن يزور مسؤولون من بكين واشنطن في أوائل أكتوبر لإجراء محادثات تجارية، إلا أن العديد من الخبراء يرون التصاعد السريع في فرض التعريفات من كلا البلدين في الأسابيع الأخيرة، هو أحد أهم المعوقات في سبيل التوصل إلى حل وسط حقيقي، حسب ما قالته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقال تيم سامرز، زميل استشاري
ومن المتوقع أن يزور مسؤولون من بكين واشنطن في أوائل أكتوبر لإجراء محادثات تجارية، إلا أن العديد من الخبراء يرون التصاعد السريع في فرض التعريفات من كلا البلدين في الأسابيع الأخيرة، هو أحد أهم المعوقات في سبيل التوصل إلى حل وسط حقيقي، حسب ما قالته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقال تيم سامرز، زميل استشاري أقدم في البرنامج الآسيوي في تشاتام هاوس، الجامعة الصينية بهونج كونج، إنه من غير المرجح أن تحقق الاجتماعات "أي تقدم ملموس".
وتريد الولايات المتحدة من الصين تطبيق تغييرات هيكلية شاملة، بما في ذلك إجراء تراجع كبير في دور الدولة ومشاركتها في الاقتصاد وتحسين وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق، إلا أن موقف بكين واضح منذ البداية، متمثلا في رفض إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تقلب نموذج التنمية الأساسي الذي تحركه الدولة.
وقال سامرز: "لا أعتقد أن بكين لديها أي نية لتنفيذ إصلاحات هيكلية، وبالمثل، من غير المرجح أن تقدم الولايات المتحدة تنازلات بشأن القضايا الأساسية أيضًا".
وأضاف ستمرز أن الصين يمكن أن تعد بزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، في حين أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم تخفيف للقيود المفروضة على هواوي وغيرها من الشركات الصينية.
وتابع: "يمكن أن يتفق الجانبان أيضًا على تأجيل المزيد من التعريفات الجمركية على بعضهما البعض، وخاصة أن كلا البلدين يواجه ضغوطًا محلية قد تدفعهما إلى محاولة إنهاء التوتر التجاري".
زمن جانبه، يرى ويلي لام، الأستاذ بمركز الدراسات الصينية بجامعة هونج كونج: أن بكين تتعرض لضغوط كبيرة، حيث يتباطأ الاقتصاد الصيني وقد يتسبب في عدم استقرار اجتماعي محتمل، وهو الأمر الذي تخشاه الحكومة أكثر من أي شيء آخر".
وأضاف: "هناك حوافز واضحة من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن هناك نقاط أساسية تتعلق باستقرار النظام الاقتصادي العالمي لن يتم إغفالها".
وقالت الشبكة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن يقدم بعض التنازلات لإرضاء الشركات الأمريكية التي تضررت من الحرب التجارية، وخاصة أنه يسعى بشتى السبل لإعادة انتخابه عام 2020.
وقال أليكس كابري، زميل ومحاضر كبير في جامعة سنغافورة الوطنية: "يريد ترامب أن يظهر أنه متشدد مع الصين، لكنه حريص أيضًا على المضي قدمًا في المفاوضات، لأن مجتمع الأعمال يشعر بالقلق من الأضرار الجانبية الناجمة عن القيود المفروضة على الصادرات من الشركات الصينية وبالأخص هواوي".
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وأضاف كابري: "إذا ذهب تغاضى عن ذلك، فإن ردود الفعل من مجتمع الأعمال ستؤثر على انتخابه"، إلا أن أشار أيضًا إلى أنه من غير المرجح حدوث "تقدم كبير" في المحادثات.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، تم إحراز تقدم ضئيل بين الولايات المتحدة والصين خلال الجولة الأخيرة من الاجتماعات المباشرة في شنجهاي في يوليو.
وبعد فترة وجيزة من تلك المناقشات، أعلن ترامب أن بلاده ستفرض رسومًا بنسبة 10 % -تم رفعها فيما بعد إلى 15%- على الواردات الصينية بقيمة 300 مليار دولار، كما ردت بكين بتعريفة تتراوح بين 5% و10% على سلع بقيمة 75 مليار دولار.
وتستهدف الخطوة الأخيرة لواشنطن المنتجات الصينية الصنع مثل أجهزة التليفزيون والملابس التي قد تصبح أكثر تكلفة للمستهلكين الأمريكيين، كما أنها -في محاولة لتخفيف الضربة إلى السوق في العطلات- أجلت نحو نصف التعريفات حتى 15 ديسمبر.