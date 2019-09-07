توقعات سلبية لجولة المفاوضات المنتظرة للحرب التجارية

على مدى الأشهر القليلة الماضية، تم إحراز تقدم ضئيل في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما قد يلقي بظلاله على المحادثات التجارية المقبلة

تحرير:محمود نبيل ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

ترامب وشي

تستعد الولايات المتحدة والصين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وهو الأمري الذي كان له أثر إيجابي على مستوى أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع، وذلك مع انتشار تقارير تؤكد اقتراب الجانبين من التوصل إلى هدنة تجارية محتملة بين أكبر اقتصادين في العالم. وعلى الرغم من حالة التفاؤل السائدة، فإن الاحتفال المبكر قد يبدو سابقا لأوانه، وخاصة أنه لا يزال هناك العديد من البنود موضع الاختلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو الأمر الذي قد يشير إلى مزيد من الصعوبات التي قد تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي أو هدنة بين البلدين.

ومن المتوقع أن يزور مسؤولون من بكين واشنطن في أوائل أكتوبر لإجراء محادثات تجارية، إلا أن العديد من الخبراء يرون التصاعد السريع في فرض التعريفات من كلا البلدين في الأسابيع الأخيرة، هو أحد أهم المعوقات في سبيل التوصل إلى حل وسط حقيقي، حسب ما قالته شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وقال تيم سامرز، زميل استشاري