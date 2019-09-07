باكستان ترفض دخول طائرة الرئيس الهندي لمجالها الجوي

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

الرئيس الهندي رام ناث كوفيند

رفضت باكستان، اليوم السبت، السماح لطائرة الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، بدخول مجالها الجوي، بسبب سلوك نيودلهي الأخير، وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في بيان له: "اتخذ القرار في ضوء سلوك الهند، لقد طلب الرئيس الهندي الإذن باستخدام المجال الجوي الباكستاني للسفر إلى أيسلندا، لكننا قررنا عدم السماح بذلك"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس". ويأتي القرار في وقت يتسم بالتوتر الشديد بين الجارتين المسلحتين نوويا في جنوب آسيا حول منطقة الهيمالايا المتنازع عليها في كشمير.

وزادت حدة التوتر مجددا بين الجانبين الهندي والباكستاني، عندما ألغت الهند الوضع الخاص للجزء الذي تسيطر عليه من كشمير والمعروف باسم جامو وكشمير، في 5 أغسطس الماضي، وتحركت لقمع الاضطرابات واسعة النطاق عن طريق قطع الاتصالات وفرض قيود على حرية التنقل.وتعتبر منطقة جامو وكشمير، الولاية الوحيدة في البلاد ذات