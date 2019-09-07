انقضاء الدعوى لوفاة «مرسى» وبراءة 9 في اقتحام السجون

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

مرسي في جلسة سابقة- صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية للرئيس الأسبق المتوفى محمد مرسى، لوفاته، وهو أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«اقتحام السجون»، كما قضت المحكمة ببراءة 9 آخرين، من الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة، وقبلت محكمة النقض في وقت سابق طعن مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم.

أصدرت محكمة الجنايات، في وقت سابق، أحكاما بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لعدد من المتهمين في القضية، قبل أن تلغي محكمة النقض تلك الأحكام وتقرر إعادة محاكمتهم أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمي. وشمل الطعن على الحكم 27 متهما صدرت ضدهم أحكام حضورية من محكمة جنايات القاهرة، فى 16 يونيو 2015، عندما عاقبت