جريمة

انقضاء الدعوى لوفاة «مرسى» وبراءة 9 في اقتحام السجون

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
مرسي في جلسة سابقة- صورة أرشيفية
مرسي في جلسة سابقة- صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية للرئيس الأسبق المتوفى محمد مرسى، لوفاته، وهو أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«اقتحام السجون»، كما قضت المحكمة ببراءة 9 آخرين، من الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة، وقبلت محكمة النقض في وقت سابق طعن مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم.
أصدرت محكمة الجنايات، في وقت سابق، أحكاما بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لعدد من المتهمين في القضية، قبل أن تلغي محكمة النقض تلك الأحكام وتقرر إعادة محاكمتهم أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمي. وشمل الطعن على الحكم 27 متهما صدرت ضدهم أحكام حضورية من محكمة جنايات القاهرة، فى 16 يونيو 2015، عندما عاقبت
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حملة-مرورية (4)

ضبط 2034 مخالفة مرورية فى حملة بالجيزة

نظمت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، حملات لتحقيق الانضباط المروري وأعلى معدلات السيولة المرور، بجانب نشر الاستعدادات اللازمة للتدخل مع الذروة المحتملة مع بدء العام الدراسي الجديد، واستهدفت الحملة الحالية التصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 105 مخالفات تجاوز سرعة، و1929 مخالفة مرورية متنوعة، بجانب تمشيط الشوارع لرفع السيارات المتروكة.
المستشار-محمد-شيرين-فهمى-يحضر-لسماع-شهادة-مبارك-امام-المحكمة (2)

قاضي اقتحام السجون: حب الوطن فرض وحساب مرسى عند ربه

قبيل إصداره الحكم في قضية «اقتحام السجون»، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، كلمة قال فيها إن المتهم محمد مرسى قد وافته المنية، وكان يستحق العقاب وحسابه عند ربه، موضحا أن الإخوان خططت مع الجناح العسكري حماس على اقتحام السجون لتهريب قياداتها، مشيرا إلى أنها انتظرت الوقت المناسب خلال جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 في المظاهرات واشتبكت مع الشرطة لنشر الفوضى في البلاد، وتابع «فئة محسوبة على الوطن انشقت عن الإجماع، واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر، إن حب الوطن والانتماء له فرض، وليس مجرد شعار».
حملة-اشغالات-

ضبط 23 حالة اشتباه وإزالة 864 حالة إشغال بالجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم وحائزى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة، بجانب رفع حالات الإشغال من الطرق خاصة فى منطقة الهرم الأثرية، بجانب حملات التفتيش الخاصة بالمواد والسلع التموينية، وتمكنت الحملة على مدار 24 ساعة ماضية، من ضبط 23 حالة اشتباه، ورفع 864 حالة إشغال، بجانب ضبط قضايا مخدرات وسلاح، وحررت قوات الحملة محاضر بالوقائع المضبوطة كل على حدة، وتمت إحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ شئونها.
حبس-متهمه

حبس ربة منزل وعشيقها قتلا زوجها بمساعدة آخرين

قرر اليوم المستشار محمد ضياء مدير نيابة مركز كفر الدوار، حبس ربة منزل وعشيقها واثنين آخرين قاموا باستدراج زوجها لمكان مهجور وقتلوه وألقوه بسيارته في أحد المصارف 4 أيام على ذمة التحقيق، بدأت الواقعة عندما تلقى مأمور مركز كفر الدوار إخطارًا بسقوط سيارة ملاكي بمصرف بالطريق الزراعى دائرة المركز والعثور بداخلها على جثة مالكها "شريف.ا.ج" سائق، ووجود آثار "حز" دائرى حول رقبته وبحوزته جميع متعلقاته ويوجد شبهة جنائية. وتبين أن المتهمين، زوجة المجنى عليه "م.ا.م" ربة منزل و"هـ.ش.ف" سائق، و"ع.م.ا" سائق، و"إ.م.إ" عامل، مقيم بقرية الوسطانية و"ح.أ.ح"، عاطل.
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محمد-بديع

المؤبد لبديع و10 من قيادات الإخوان في«اقتحام السجون»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، الستار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «اقتحام السجون»، وقضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي وعصام العريان و8 متهمين آخرين، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين آخرين بينهم القيادي الإخواني صبحي صالح، على خلفية إدانتهم بالاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
داعش (2)

دفاع «دواعش سيناء» يطلب الاطلاع والتأجيل لـ14 سبتمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما، إلى جلسة 14 من سبتمبر الجاري للاطلاع، تنفيذا لطلب دفاع المتهمين، إذ يحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمدوا جماعة «دواعش سيناء»، بأسلحة نارية ومفرقعات ومقرات تنظيمية وأموال ومركبات، وإمداد عناصر إرهابية بمعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا، تمهيدا لاستهدافها، فضلا عن تلقيهم تدريبات بدنية وعسكرية للقيام بأغراض الجماعة الإرهابية، وفقا للتحقيقات.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

تأييد إخلاء سبيل مذيع بالتليفزيون بكفالة 20 ألف جنيه

قررت غرفة المشورة بمحكمة الجيزة، اليوم الإثنين، تأييد إخلاء سبيل الإعلامي والمذيع بالتليفزيون المصري مدحت عيسى، بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، ورفضت استئناف النيابة على القرار الصادر قبل يومين بإخلاء سبيل الإعلامي، وسبق لنيابة أمن الدولة أن أمرت بحبس مدحت عيسى 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب القبض عليه من منزله، بحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر، ولم تتضح بعدُ طبيعة الاتهامات التي وجهتها أجهزة الأمن والنيابة العامة إلى الإعلامي.
المستشار-حسن-فريد

قاضي «بيت المقدس» يقرر فتح المرافعات من جديد 4 أيام

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة فتح باب المرافعة للدفاع من جديد ولمدة 4 أيام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، والتي يحاكم فيها 213 متهما، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، واغتيال مدير المكتب الفني الأسبق لوزير الداخلية.
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