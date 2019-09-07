جريمة

حبس ربة منزل وعشيقها قتلا زوجها بمساعدة آخرين

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قرر اليوم المستشار محمد ضياء مدير نيابة مركز كفر الدوار، حبس ربة منزل وعشيقها واثنين آخرين قاموا باستدراج زوجها لمكان مهجور وقتلوه وألقوه بسيارته في أحد المصارف 4 أيام على ذمة التحقيق، بدأت الواقعة عندما تلقى مأمور مركز كفر الدوار إخطارًا بسقوط سيارة ملاكي بمصرف بالطريق الزراعى دائرة المركز والعثور بداخلها على جثة مالكها "شريف.ا.ج" سائق، ووجود آثار "حز" دائرى حول رقبته وبحوزته جميع متعلقاته ويوجد شبهة جنائية. وتبين أن المتهمين، زوجة المجنى عليه "م.ا.م" ربة منزل و"هـ.ش.ف" سائق، و"ع.م.ا" سائق، و"إ.م.إ" عامل، مقيم بقرية الوسطانية و"ح.أ.ح"، عاطل.
تم ضبط المتهمين ما عدا الخامس، واعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر المتهم الثانى وجود علاقة غير شرعية بينه وبين المتهمة الأولى واتفاقهما على التخلص من المجنى عليه. واستعانت الزوجة بباقى المتهمين، حيث قام المتهم الرابع بالاتصال هاتفيًّا بالمجنى عليه مقلدًا صوت سيدة وطلب منه توصيل بعض أقاربه بسيارته من القرية
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حملة-مرورية (4)

ضبط 2034 مخالفة مرورية فى حملة بالجيزة

نظمت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، حملات لتحقيق الانضباط المروري وأعلى معدلات السيولة المرور، بجانب نشر الاستعدادات اللازمة للتدخل مع الذروة المحتملة مع بدء العام الدراسي الجديد، واستهدفت الحملة الحالية التصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 105 مخالفات تجاوز سرعة، و1929 مخالفة مرورية متنوعة، بجانب تمشيط الشوارع لرفع السيارات المتروكة.
المستشار-محمد-شيرين-فهمى-يحضر-لسماع-شهادة-مبارك-امام-المحكمة (2)

قاضي اقتحام السجون: حب الوطن فرض وحساب مرسى عند ربه

قبيل إصداره الحكم في قضية «اقتحام السجون»، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، كلمة قال فيها إن المتهم محمد مرسى قد وافته المنية، وكان يستحق العقاب وحسابه عند ربه، موضحا أن الإخوان خططت مع الجناح العسكري حماس على اقتحام السجون لتهريب قياداتها، مشيرا إلى أنها انتظرت الوقت المناسب خلال جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 في المظاهرات واشتبكت مع الشرطة لنشر الفوضى في البلاد، وتابع «فئة محسوبة على الوطن انشقت عن الإجماع، واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر، إن حب الوطن والانتماء له فرض، وليس مجرد شعار».
حملة-اشغالات-

ضبط 23 حالة اشتباه وإزالة 864 حالة إشغال بالجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم وحائزى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة، بجانب رفع حالات الإشغال من الطرق خاصة فى منطقة الهرم الأثرية، بجانب حملات التفتيش الخاصة بالمواد والسلع التموينية، وتمكنت الحملة على مدار 24 ساعة ماضية، من ضبط 23 حالة اشتباه، ورفع 864 حالة إشغال، بجانب ضبط قضايا مخدرات وسلاح، وحررت قوات الحملة محاضر بالوقائع المضبوطة كل على حدة، وتمت إحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ شئونها.
محمد-مـرسى (3)

انقضاء الدعوى لوفاة «مرسى» وبراءة 9 في اقتحام السجون

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية للرئيس الأسبق المتوفى محمد مرسى، لوفاته، وهو أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«اقتحام السجون»، كما قضت المحكمة ببراءة 9 آخرين، من الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة، وقبلت محكمة النقض في وقت سابق طعن مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم.
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طعن-بالسكين

غيرة وحب.. 20 طعنة زوجية تنهي حياة «نورا» في السويس

ليلة باردة تنذر بالمطر كعادة يناير جلست "نورا" في غرفتها تبكي حالها، الأيام تتسرسب، العمر يجري وقطار الحب والزوج يوشك أن يفوتها، ثمة خوف من المجهول يطاردها، ضاقت عليها الأرض بما رحبت، كانت أمنياتها عادية لاتحلم سوى بزوج وبيت وأولاد يملاؤون عليها حياتها، وفي لحظة قررت أن توافق على أول من يطرق بابها، وتتنازل عن بعض من أحلامها في أن تعيش قصة حب مع شريك حياتها، إلا أن الحياة لم تكن على قدر حلم"نورا" وساقها حظها العثر في رجل بلا قلب اختارته هربا من الوحدة فكتب بيده السطر الأخير في حياتها لتنتهي حكايتها نهاية درامية لم يكن أكثر المتشائمين أن يتخيلها.
جثة

ربة منزل وعشيقها يتخلصان من زوجها بمساعدة آخرين في البحيرة

شهد مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حادثًا مأساويًا عندما تخلصت ربة منزل وعشيقها بمساعدة ثلاثة آخرين من زوجها ليخلوا لهما الجو بعد أن استدرجاه لمكان مهجور وتخلصوا منه وألقوا السيارة في مصرف لإخفاء الجريمة. بدأت الواقعة عندما تلقى مأمور مركز كفر الدوار إخطارًا بسقوط سيارة ملاكى بمصرف بالطريق الزراعى دائرة المركز والعثور بداخلها على جثة مالكها "شريف.ا.ج" سائق، ومقيم بقرية النشو البحرى دائرة المركز ووجود آثار "حز" دائرى حول رقبته وبحوزته جميع متعلقاته ويوجد شبهه جنائية.
طعن

قرار جديد ضد قاتلة «عريسها» بعد 33 يوم زواج

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس ربة منزل، في بداية العقد الثالث من عمرها، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتخلص من حياة زوجها بعد مرور ثلاث وثلاثون يومًا فقط من زواجهما، وذلك بعدما دبت الخلافات بينهما، حيث استلت سكينًا من المطبخ وطعنت به زوجها طعنةً نافذةً في قلبه أودت بحياته داخل منزل الزوجية بعزبة «أحمد بك شكري»، التابعة لقرية «العلوية» بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
قتل

كاميرات وكشف عذرية.. مفاجأت بجريمة الشرف في البحيرة

الأب موظف ترك أسرته في الصعيد، وتحديدا محافظة سوهاج، ليستقر مؤقتا في أقرب مكان لعمله بعد تعيينه في إحدى شركات البترول وانتهى به المطاف في عزبة سليمان يونس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وقام بتربية أبنائه في المدارس الأزهرية، فابنه الأكبر «محمد» في كلية الشريعة والقانون، والآخر «أحمد» حاصل على دبلوم صناعي، و«فاطمة» طالبة في الصف الأول الثانوي، تطل منها براءة طفولية، طرق الحب باب الصغيرة وانصاعت لشاب أوهمها أنه يحبها لينهش براءتها وهي في غفلة سنها المبكرة، وقبل أن تستفيق من سكرات الحب الزائف كانت جثة غارقة في دمائها بجوار عشيقها القتيل.
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