حبس ربة منزل وعشيقها قتلا زوجها بمساعدة آخرين

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

صورة أرشيفية

قرر اليوم المستشار محمد ضياء مدير نيابة مركز كفر الدوار، حبس ربة منزل وعشيقها واثنين آخرين قاموا باستدراج زوجها لمكان مهجور وقتلوه وألقوه بسيارته في أحد المصارف 4 أيام على ذمة التحقيق، بدأت الواقعة عندما تلقى مأمور مركز كفر الدوار إخطارًا بسقوط سيارة ملاكي بمصرف بالطريق الزراعى دائرة المركز والعثور بداخلها على جثة مالكها "شريف.ا.ج" سائق، ووجود آثار "حز" دائرى حول رقبته وبحوزته جميع متعلقاته ويوجد شبهة جنائية. وتبين أن المتهمين، زوجة المجنى عليه "م.ا.م" ربة منزل و"هـ.ش.ف" سائق، و"ع.م.ا" سائق، و"إ.م.إ" عامل، مقيم بقرية الوسطانية و"ح.أ.ح"، عاطل.

تم ضبط المتهمين ما عدا الخامس، واعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر المتهم الثانى وجود علاقة غير شرعية بينه وبين المتهمة الأولى واتفاقهما على التخلص من المجنى عليه. واستعانت الزوجة بباقى المتهمين، حيث قام المتهم الرابع بالاتصال هاتفيًّا بالمجنى عليه مقلدًا صوت سيدة وطلب منه توصيل بعض أقاربه بسيارته من القرية