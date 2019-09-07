حبس ربة منزل وعشيقها قتلا زوجها بمساعدة آخرين
تحرير:محمود عبد الصبور
٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
صورة أرشيفية
قرر اليوم المستشار محمد ضياء مدير نيابة مركز كفر الدوار، حبس ربة منزل وعشيقها واثنين آخرين قاموا باستدراج زوجها لمكان مهجور وقتلوه وألقوه بسيارته في أحد المصارف 4 أيام على ذمة التحقيق، بدأت الواقعة عندما تلقى مأمور مركز كفر الدوار إخطارًا بسقوط سيارة ملاكي بمصرف بالطريق الزراعى دائرة المركز والعثور بداخلها على جثة مالكها "شريف.ا.ج" سائق، ووجود آثار "حز" دائرى حول رقبته وبحوزته جميع متعلقاته ويوجد شبهة جنائية.
وتبين أن المتهمين، زوجة المجنى عليه "م.ا.م" ربة منزل و"هـ.ش.ف" سائق، و"ع.م.ا" سائق، و"إ.م.إ" عامل، مقيم بقرية الوسطانية و"ح.أ.ح"، عاطل.
تم ضبط المتهمين ما عدا الخامس، واعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر المتهم الثانى وجود علاقة غير شرعية بينه وبين المتهمة الأولى واتفاقهما على التخلص من المجنى عليه.
واستعانت الزوجة بباقى المتهمين، حيث قام المتهم الرابع بالاتصال هاتفيًّا بالمجنى عليه مقلدًا صوت سيدة وطلب منه توصيل بعض أقاربه بسيارته من القرية
تم ضبط المتهمين ما عدا الخامس، واعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر المتهم الثانى وجود علاقة غير شرعية بينه وبين المتهمة الأولى واتفاقهما على التخلص من المجنى عليه.
واستعانت الزوجة بباقى المتهمين، حيث قام المتهم الرابع بالاتصال هاتفيًّا بالمجنى عليه مقلدًا صوت سيدة وطلب منه توصيل بعض أقاربه بسيارته من القرية محل إقامته إلى مدينة أبوحمص.
وأضافوا أن المتهم الأول جاء مرتديًا زى سيدة منتقبة يصحبة المتهم الخامس وتقابلا مع المجني عليه واستقلا السيارة بصحبته، وتتبعهم المتهم الثالث بسيارة ملاكى وحال سيرهم بالطريق طلب منه المتهم الخامس التوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته وعقب توقفه باغته المتهم الأول بخنقه باستخدام حبل حتى فارق الحياة وقاما بدفع السيارة تجاه المصرف لإخفاء معالم الجريمة وهربوا.