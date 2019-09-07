جريمة

ضبط 23 حالة اشتباه وإزالة 864 حالة إشغال بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
حملة لرفع تعديات على الطريق- أرشيفية
حملة لرفع تعديات على الطريق- أرشيفية
شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم وحائزى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة، بجانب رفع حالات الإشغال من الطرق خاصة فى منطقة الهرم الأثرية، بجانب حملات التفتيش الخاصة بالمواد والسلع التموينية، وتمكنت الحملة على مدار 24 ساعة ماضية، من ضبط 23 حالة اشتباه، ورفع 864 حالة إشغال، بجانب ضبط قضايا مخدرات وسلاح، وحررت قوات الحملة محاضر بالوقائع المضبوطة كل على حدة، وتمت إحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ شئونها.
نفذ الحملة 5 إدارات نوعية بمديرية أمن الجيزة، تشمل الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية، وتمكنت تلك القوات من ضبط 23 حالة اشتباه يخضعون للفحص الجنائي وتنفيذ حكم قضائي جزئي، وضبط 4 متسولين وبائعين متجولين، فى نطاق المنطقة
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حملة-مرورية (4)

ضبط 2034 مخالفة مرورية فى حملة بالجيزة

نظمت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، حملات لتحقيق الانضباط المروري وأعلى معدلات السيولة المرور، بجانب نشر الاستعدادات اللازمة للتدخل مع الذروة المحتملة مع بدء العام الدراسي الجديد، واستهدفت الحملة الحالية التصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 105 مخالفات تجاوز سرعة، و1929 مخالفة مرورية متنوعة، بجانب تمشيط الشوارع لرفع السيارات المتروكة.
المستشار-محمد-شيرين-فهمى-يحضر-لسماع-شهادة-مبارك-امام-المحكمة (2)

قاضي اقتحام السجون: حب الوطن فرض وحساب مرسى عند ربه

قبيل إصداره الحكم في قضية «اقتحام السجون»، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، كلمة قال فيها إن المتهم محمد مرسى قد وافته المنية، وكان يستحق العقاب وحسابه عند ربه، موضحا أن الإخوان خططت مع الجناح العسكري حماس على اقتحام السجون لتهريب قياداتها، مشيرا إلى أنها انتظرت الوقت المناسب خلال جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 في المظاهرات واشتبكت مع الشرطة لنشر الفوضى في البلاد، وتابع «فئة محسوبة على الوطن انشقت عن الإجماع، واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر، إن حب الوطن والانتماء له فرض، وليس مجرد شعار».
حبس-متهمه

حبس ربة منزل وعشيقها قتلا زوجها بمساعدة آخرين

قرر اليوم المستشار محمد ضياء مدير نيابة مركز كفر الدوار، حبس ربة منزل وعشيقها واثنين آخرين قاموا باستدراج زوجها لمكان مهجور وقتلوه وألقوه بسيارته في أحد المصارف 4 أيام على ذمة التحقيق، بدأت الواقعة عندما تلقى مأمور مركز كفر الدوار إخطارًا بسقوط سيارة ملاكي بمصرف بالطريق الزراعى دائرة المركز والعثور بداخلها على جثة مالكها "شريف.ا.ج" سائق، ووجود آثار "حز" دائرى حول رقبته وبحوزته جميع متعلقاته ويوجد شبهة جنائية. وتبين أن المتهمين، زوجة المجنى عليه "م.ا.م" ربة منزل و"هـ.ش.ف" سائق، و"ع.م.ا" سائق، و"إ.م.إ" عامل، مقيم بقرية الوسطانية و"ح.أ.ح"، عاطل.
محمد-مـرسى (3)

انقضاء الدعوى لوفاة «مرسى» وبراءة 9 في اقتحام السجون

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية للرئيس الأسبق المتوفى محمد مرسى، لوفاته، وهو أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«اقتحام السجون»، كما قضت المحكمة ببراءة 9 آخرين، من الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة، وقبلت محكمة النقض في وقت سابق طعن مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم.
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ازاله-تعديات-الاراضى

رحلة الشرطة لاستعادة المظهر الحضاري بأكتوبر

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
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سقوط 36 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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إزالة 584 حالة تعد على الطريق بالطالبية والعمرانية

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء رضا العمدة، استهدفت منطقتي الطالبية والعمرانية بقطاع الغرب، في مجال حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضمن خطة القطاع لتحقيق الوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
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بانجو وهيروين وإستروكس.. سقوط 33 تاجر مخدرات بالجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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