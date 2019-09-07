ضبط 23 حالة اشتباه وإزالة 864 حالة إشغال بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

حملة لرفع تعديات على الطريق- أرشيفية

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم وحائزى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة، بجانب رفع حالات الإشغال من الطرق خاصة فى منطقة الهرم الأثرية، بجانب حملات التفتيش الخاصة بالمواد والسلع التموينية، وتمكنت الحملة على مدار 24 ساعة ماضية، من ضبط 23 حالة اشتباه، ورفع 864 حالة إشغال، بجانب ضبط قضايا مخدرات وسلاح، وحررت قوات الحملة محاضر بالوقائع المضبوطة كل على حدة، وتمت إحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ شئونها.

نفذ الحملة 5 إدارات نوعية بمديرية أمن الجيزة، تشمل الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية، وتمكنت تلك القوات من ضبط 23 حالة اشتباه يخضعون للفحص الجنائي وتنفيذ حكم قضائي جزئي، وضبط 4 متسولين وبائعين متجولين، فى نطاق المنطقة