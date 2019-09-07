قاضي اقتحام السجون: حب الوطن فرض وحساب مرسى عند ربه
تحرير:تهامى البندارى
٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
رئيس المحكمة
قبيل إصداره الحكم في قضية «اقتحام السجون»، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، كلمة قال فيها إن المتهم محمد مرسى قد وافته المنية، وكان يستحق العقاب وحسابه عند ربه، موضحا أن الإخوان خططت مع الجناح العسكري حماس على اقتحام السجون لتهريب قياداتها، مشيرا إلى أنها انتظرت الوقت المناسب خلال جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 في المظاهرات واشتبكت مع الشرطة لنشر الفوضى في البلاد، وتابع «فئة محسوبة على الوطن انشقت عن الإجماع، واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر، إن حب الوطن والانتماء له فرض، وليس مجرد شعار».
أضاف القاضي في كلمته موضحا أن جماعة الإخوان خططت للسيطرة على حكم البلاد، وأن عناصر حركة «حماس» بالتعاون مع العناصر التفكيرية تسللت داخل البلاد عبر الأنفاق بطريقة غير شرعية، وشرحت المحكمة كواليس ما حدث من عناصر حركة حماس عقب التسلل خلال أحداث ثورة يناير، والتعدي على الأكمنة المختلفة لقوات
أضاف القاضي في كلمته موضحا أن جماعة الإخوان خططت للسيطرة على حكم البلاد، وأن عناصر حركة «حماس» بالتعاون مع العناصر التفكيرية تسللت داخل البلاد عبر الأنفاق بطريقة غير شرعية، وشرحت المحكمة كواليس ما حدث من عناصر حركة حماس عقب التسلل خلال أحداث ثورة يناير، والتعدي على الأكمنة المختلفة لقوات الشرطة في مدينة العريش وتفجير خط الغاز وكذا استخدام أسلحة ثقيلة وسيارات دفع رباعي.
وأكدت المحكمة أن حركة حماس المسلحة انتشرت في شوارع رفح ومنعت الأهالى من الخروج في شوارع المدينة، بالإضافة إلى أنها قامت بخطف بعض العناصر الأمنية وطالبوا بالإفراج عن عناصر مسجونة من بين صفوفهم.
قضت محكمة الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية للرئيس الأسبق مرسى، لوفاته، وعاقبت محمد بديع و10 آخرين بالسجن المؤبد، لإدانتهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية إبان أحداث يناير.