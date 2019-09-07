قاضي اقتحام السجون: حب الوطن فرض وحساب مرسى عند ربه

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

رئيس المحكمة

قبيل إصداره الحكم في قضية «اقتحام السجون»، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، كلمة قال فيها إن المتهم محمد مرسى قد وافته المنية، وكان يستحق العقاب وحسابه عند ربه، موضحا أن الإخوان خططت مع الجناح العسكري حماس على اقتحام السجون لتهريب قياداتها، مشيرا إلى أنها انتظرت الوقت المناسب خلال جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 في المظاهرات واشتبكت مع الشرطة لنشر الفوضى في البلاد، وتابع «فئة محسوبة على الوطن انشقت عن الإجماع، واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر، إن حب الوطن والانتماء له فرض، وليس مجرد شعار».

أضاف القاضي في كلمته موضحا أن جماعة الإخوان خططت للسيطرة على حكم البلاد، وأن عناصر حركة «حماس» بالتعاون مع العناصر التفكيرية تسللت داخل البلاد عبر الأنفاق بطريقة غير شرعية، وشرحت المحكمة كواليس ما حدث من عناصر حركة حماس عقب التسلل خلال أحداث ثورة يناير، والتعدي على الأكمنة المختلفة لقوات