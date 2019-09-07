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تنفيذ 26 ألف وحدة سكنية بـ9 مليارات جنيه

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
مشروع جنة للإسكان الفاخر
مشروع جنة للإسكان الفاخر
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، أنه يتم تنفيذ 8 آلاف و760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر، و17 ألفا و304 وحدات (721 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه. وصرح المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه جار تنفيذ وحدات مشروع "جنة"، وهي وحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترا مربعا للوحدة بالإضافة إلى منطقة خدمات.
وأضاف النجار، أنه تم التخطيط للمشروع بمكان متميز بامتداد المدينة (داخل الحيز الإداري للتجمع الثالث)، حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، إذ يشرف على عدة محاور رئيسية بها، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الأوسطي، والعين السخنة القديم، بالإضافة لقربه من المرحلة الأولي والثانية لمشروع دار مصر، مشيرا إلى
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سؤال برلماني للحكومة عن موعد تعويض سكان عزبة المدابغ

قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إن هناك خطر يومي على حياة السيدات والأطفال في منطقة المدابغ، بسبب عدم التسكين في الوحدات السكنية المخصصة لهم في أحياء الأسمرات ومدينة بدر حسب استمارات رغباتهم، مؤكدة أن هناك شكوى من الأهالي، منذ هدم منطقة المدابغ وعدم استلامهم لوحداتهم السكنية المستحقة كتعويض، إذ أنهم يعيشون الآن في ظروف غير آدمية وغير عادلة في وحدات سكنية نصف مهدومة، وذلك بسبب هدم كل المباني الملاصقة لوحداتهم السكنية.
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مصادر: سفارة مصر بالمغرب تتابع تحقيقات وفاة عالم النووي

ذكرت مصادر لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم السبت، أن السفارة المصرية في المغرب تتابع التحقيقات الجارية، بشأن وفاة عالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية المصرية، في مدينة مراكش المغربية. ورفضت المصادر استباق التحقيقات، مشددة على أهمية التعاون مع الجانب المغربي، للوصول لسبب وفاة المسؤول الذي كان يشارك في أحد المؤتمرات في المغرب.
رئيس-الوزراء-مصطفى-مدبولى يستهل-زيارته لمحافظة-المنيا-بتفقد محور-كوبري-سمالوط على-النيل (2)

رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء محور سمالوط بالمنيا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محور كوبري سمالوط في محافظة المينا، الذي يتم تنفيذه حاليًّا على نهر النيل، وذلك بصحبة وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، اللواء قاسم حسين. واستمع مدبولي، لشرح تفصيلي من جانب المهندس كامل الوزير، وزير النقل حيث أوضح أن هذا المشروع يأتي استكمالا لخطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.
المغرب

وفاة غامضة لعالم نووي مصري بالمغرب.. وتشريح جثمانه

أمرت النيابة العامة في مدينة مراكش المغربية، أمس الجمعة، بتشريح جثة العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، الذي لقي حتفه في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية، والذي كان يستضيف مؤتمر عربي حول الطاقة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. كما فتحت النيابة العامة في مدينة مراكش المغربية، أمس، تحقيقا حول ملابسات وفاة الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان.
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قريبا.. أكبر قرعة للأراضي السكنية والشقق والفيلات

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أنه سيم الإعلان خلال أيام، عن أكبر قرعة للأراضي السكنية والخدمات والفيلات والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، بالمدن الجديدة، موضحا في بيان اليوم الجمعة، أنه بالنسبة لقطع الأراضى السكنية التى سيتم طرحها، فمن المقرر طرح قطع أراض مميزة، وقطع أراض أكثر تميزا، وقطع أراض بمشروع «بيت الوطن»، بالإضافة إلى قطع أراض بخدمات مشروع «بيت الوطن»، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح فيلات مارينا، التى تمتلكها الوزارة، وعدد من وحدات مشروع «سكن مصر».
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تنفيذ 3024 وحدة إسكان اجتماعي و«سكن مصر»

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم الثلاثاء، بأنه جارٍ تنفيذ 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، و1440 وحدة (60 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية، شهر ديسمبر المقبل، كما يتم تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، بمساحة 1600 فدان، وتشمل (شبكات: صرف، مياه، ري، طرق)، وأعمال الخط الناقل للمياه، والمرحلة الأولى من المأخذ والرافع الأوسط ومحطة التنقية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر يونيو 2020.
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تنفيذ 984 وحدة إسكان ومستشفى جامعى بسوهاج الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 984 وحدة سكنية (41 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة سوهاج الجديدة، وتنفيذ مستشفى الأورمان، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية ديسمبر 2020، وتنفيذ مستشفى الجامعة ومن المقرر الانتهاء منها نهاية يونيو 2020. وأوضح المهندس رجب سالمان عبد الرحيم رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه جار تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحى بالمدينة، منها المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بطاقة 12 ألف م3/يوم، لتوفير احتياجات الري.
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تنفيذ 648 وحدة إسكان اجتماعي في أسيوط الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 648 وحدة سكنية (27 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، بمدينة أسيوط الجديدة، وجاري إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة. وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية بالمدينة، قالت المهندسة جيهان أحمد عمار القائم بتسيير أعمال جهاز مدينة أسيوط الجديدة، هي، حضانتان بمنطقتي شمال الجامعة، والحي الثاني، وسوقان تجاريتان مصغرتان نموذج (3 محال) بالحى الثاني، وملعبان خماسيان بمنطقتى ابنى بيتك 2، ومركز خدمات الحى الأول، ومدرسة ثانوية عامة، ومدرسة للتعليم الأساسي.
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