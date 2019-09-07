تنفيذ 26 ألف وحدة سكنية بـ9 مليارات جنيه
٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
مشروع جنة للإسكان الفاخر
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، أنه يتم تنفيذ 8 آلاف و760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر، و17 ألفا و304 وحدات (721 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه. وصرح المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه جار تنفيذ وحدات مشروع "جنة"، وهي وحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترا مربعا للوحدة بالإضافة إلى منطقة خدمات.
وأضاف النجار، أنه تم التخطيط للمشروع بمكان متميز بامتداد المدينة (داخل الحيز الإداري للتجمع الثالث)، حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، إذ يشرف على عدة محاور رئيسية بها، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الأوسطي، والعين السخنة القديم، بالإضافة لقربه من المرحلة الأولي والثانية لمشروع دار مصر، مشيرا إلى
وأضاف النجار، أنه تم التخطيط للمشروع بمكان متميز بامتداد المدينة (داخل الحيز الإداري للتجمع الثالث)، حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، إذ يشرف على عدة محاور رئيسية بها، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الأوسطي، والعين السخنة القديم، بالإضافة لقربه من المرحلة الأولي والثانية لمشروع دار مصر، مشيرا إلى أنه تم تخطيط المشروع على مساحة حوالي 210 أفدنة شاملة منطقة الخدمات، وبلغت نسبة الإنجاز 80%.
وذكر أنه جار تنفيذ وحدات مشروع "سكن مصر"، بمساحات تترواح من 106 إلى 118 مترا مربعا للوحدة (كاملة التشطيب والمرافق)، يحيط بها سياج شجري بالإضافة إلى مناطق للخدمات، والمشروع ينفذ بعدة مناطق، منها التجمع الثالث بعدد 228 عمارة بمنطقة تتميز بقربها من الكتلة السكنية حيث إسكان الشباب وإسكان المستقبل وإسكان الـ 57، وكذا منطقة غرب الجامعات بعدد 148 عمارة ومنطقة أرض المعارض بعدد 345 عمارة.
وتابع أنها تتميز بأنها منطقة كمبوندات وتشرف على عدة محاور رئيسية، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الأوسطي والعين السخنة القديم بالإضافة لقربه من مشروع "جنة"، ومتوسط نسبة الإنجاز للمشروع تخطت 70%، وتبلغ تكلفة المشروعات السكنية بالمدينة 9 مليارات جنيه، ويعمل بها 35 شركة مقاولات و12 مكتبا استشاريا، ما أدى إلى توفير الآلاف من فرص العمل.