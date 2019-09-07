تنفيذ 26 ألف وحدة سكنية بـ9 مليارات جنيه

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

مشروع جنة للإسكان الفاخر

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، أنه يتم تنفيذ 8 آلاف و760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر، و17 ألفا و304 وحدات (721 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه. وصرح المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه جار تنفيذ وحدات مشروع "جنة"، وهي وحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترا مربعا للوحدة بالإضافة إلى منطقة خدمات.

وأضاف النجار، أنه تم التخطيط للمشروع بمكان متميز بامتداد المدينة (داخل الحيز الإداري للتجمع الثالث)، حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، إذ يشرف على عدة محاور رئيسية بها، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الأوسطي، والعين السخنة القديم، بالإضافة لقربه من المرحلة الأولي والثانية لمشروع دار مصر، مشيرا إلى