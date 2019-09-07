ضبط 2034 مخالفة مرورية فى حملة بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

حملة مرور- أرشيفية

نظمت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، حملات لتحقيق الانضباط المروري وأعلى معدلات السيولة المرور، بجانب نشر الاستعدادات اللازمة للتدخل مع الذروة المحتملة مع بدء العام الدراسي الجديد، واستهدفت الحملة الحالية التصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 105 مخالفات تجاوز سرعة، و1929 مخالفة مرورية متنوعة، بجانب تمشيط الشوارع لرفع السيارات المتروكة.

وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مدير مرور الجيزة عن تحرير 105 مخالفات تجاوز السرعة المقررة ضبطتها أجهزة الرادار على الطرق الرئيسة، وحررت قوات الحملة 1929 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت مخالفات نموذج 125، ومخالفات سير عكس الاتجاه وقيادة دون تراخيص. قوات الحملة ضبطت 15 موقفًا عشوائيًّا