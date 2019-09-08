«جلسات التان».. أنشطة يومية قد تسبب السرطان

في فصل الصيف، يعد الاستلقاء على الشاطئ نشاطًا شائعًا للاستمتاع بأشعة الشمس، ولكن عليك معرفة أن التعرض الكثير للشمس يمكن أن يسبب لك سرطان الجلد

تحرير:فيروز ياسر ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

السرطان

في الآونة الأخيرة، ظهرت الكثير من المعلومات حول أن الأنشطة والعادات التي يقوم بها كل فرد يمكنها أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مثل التدخين أو الإفراط في تناول الطعام، وغيرهما من العادات التي تتسبب في التعرض لخطر السرطان. والخبر السار أن هناك أدلة كبيرة على أنه يمكن تقليل معدلات الإصابة بالسرطان من خلال الوقاية، حيث تقول سوزان جابستور، نائبة رئيس أبحاث السلوكيات والأوبئة لجمعية السرطان الأمريكية: "نعتقد أنه يمكن أن يساعد الحد من تعرضك للأطعمة والأنشطة المعروفة المسببة للسرطان في التقليل بشكل كبير من المخاطر".

1- التعرض لأشعة الشمس في فصل الصيف، يعد الاستلقاء على الشاطئ نشاطًا شائعًا للاستمتاع بأشعة الشمس، ولكن عليك معرفة أن التعرض الكثير للشمس يمكن أن يسبب لك سرطان الجلد، وذلك لأن الأشعة فوق البنفسجية تلحق الضرر بالألياف الموجودة في بشرتك ويمكن أن تسبب أوراما. لم يفت الأوان بعدُ لحماية نفسك من المزيد من