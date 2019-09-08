«جلسات التان».. أنشطة يومية قد تسبب السرطان

في فصل الصيف، يعد الاستلقاء على الشاطئ نشاطًا شائعًا للاستمتاع بأشعة الشمس، ولكن عليك معرفة أن التعرض الكثير للشمس يمكن أن يسبب لك سرطان الجلد
في الآونة الأخيرة، ظهرت الكثير من المعلومات حول أن الأنشطة والعادات التي يقوم بها كل فرد يمكنها أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مثل التدخين أو الإفراط في تناول الطعام، وغيرهما من العادات التي تتسبب في التعرض لخطر السرطان.
والخبر السار أن هناك أدلة كبيرة على أنه يمكن تقليل معدلات الإصابة بالسرطان من خلال الوقاية، حيث تقول سوزان جابستور، نائبة رئيس أبحاث السلوكيات والأوبئة لجمعية السرطان الأمريكية: "نعتقد أنه يمكن أن يساعد الحد من تعرضك للأطعمة والأنشطة المعروفة المسببة للسرطان في التقليل بشكل كبير من المخاطر".
1- التعرض لأشعة الشمس
في فصل الصيف، يعد الاستلقاء على الشاطئ نشاطًا شائعًا للاستمتاع بأشعة الشمس، ولكن عليك معرفة أن التعرض الكثير للشمس يمكن أن يسبب لك سرطان الجلد، وذلك لأن الأشعة فوق البنفسجية تلحق الضرر بالألياف الموجودة في بشرتك ويمكن أن تسبب أوراما.
لم يفت الأوان بعدُ لحماية نفسك من المزيد من
1- التعرض لأشعة الشمس
في فصل الصيف، يعد الاستلقاء على الشاطئ نشاطًا شائعًا للاستمتاع بأشعة الشمس، ولكن عليك معرفة أن التعرض الكثير للشمس يمكن أن يسبب لك سرطان الجلد، وذلك لأن الأشعة فوق البنفسجية تلحق الضرر بالألياف الموجودة في بشرتك ويمكن أن تسبب أوراما.
لم يفت الأوان بعدُ لحماية نفسك من المزيد من أضرار أشعة الشمس والمساعدة في منع سرطان الجلد، فعليك التأكد من وضع الكريم الواقي من الشمس عامل الحماية أعلى من 30، كما من المهم تجنب التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 10:00 صباحًا و2:00 ظهرا.
2- جلسات التان
يمكنك الحصول على بشرة أكثر سمرة من خلال التعرض لأشعة الشمس أو التعرض لجلسات تسهم في ذلك، ولكن أظهرت الدراسات أن جلسات "التان" يمكن أن تكون قاتلة، وأحيانا أكثر خطورة من التعرض لأشعة الشمس.
وإذا كنت تريد أن تحمي نفسك من سرطان الجلد، فعليك تجنب تلك الجلسات تماما، ولكن يمكن استخدام الكريمات التي تجعل بشرتك أكثر سمرة فهي أكثر أمانا من الجلسات.
3- التعرض للتدخين السلبي
حتى لو كنت لا تدخن، فإن التعرض للتدخين السلبي قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وعلى الرغم من حظر معظم الأماكن العامة للتدخين في أماكن العمل، فقد يكون من الصعب تجنب التدخين في منزلك أو في التجمعات الخاصة.
أفضل طريقة لحماية نفسك من التدخين السلبي هي تجنب الأشخاص الذين يدخنون أو الأماكن التي تسمح بالتدخين، وإذا لم يكن من الممكن تجنب المدخنين، فإن تثقيفهم بشأن المخاطر التي تهددك أنت وأنفسهم قد يقنعهم بالتخلي عن هذه العادة إلى الأبد.
4- الوزن الزائد
معظم الناس لا يربطون السرطان بفرط الوزن أو السمنة، وغالبا ما ترتبط زيادة الوزن بمرض السكري أو أمراض القلب، ومع ذلك فإن الإصابة بالأمراض السرطانية تكون السبب فيها زيادة الوزن، ومن ثم فإن فقدانه يمكن أن يساعدك على تقليل خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الكبد والبنكرياس والكلى والثدي.
يقول جابستور: "يلعب وزن الجسم دورًا في الالتهاب، والتغيرات في مستويات الهرمونات، ويمكن أن يؤثر فى المواد الكيميائية الحيوية في الجسم مثل الأنسولين، ولحسن الحظ فإن إنقاص الوزن على الفور يقلل من خطر السرطان".
5- المانيكير
غالبا ما يُقال إن المانيكير يحتوي على مركبات كيميائية سامة قد تسبب السرطان، وتلك المركبات ليست خطرا على الفتيات اللاتي يضعنها فقط، بل على النساء العاملات في صالونات التجميل أيضا، ولهذا يجب ارتداء قفازات وأقنعة عند وضعها على الأظافر والتحقق من وجود تهوية مناسبة.
6- ماء الصنبور
على الرغم من أن معظم مياه الصنبور تمر بمرشح ما قبل المجيء إلى منزلك، فإن هذا لا يعني أنه آمن، حيث يمكن العثور على الكروم ومواد ثانوية أخرى من الزرنيخ والنترات والمزيد في إمدادات المياه، ولهذا فإن أفضل خيار استخدام فلتر.
7- الجلوس طويلا
كثير من البالغين يعملون في وظائف مستقرة، ويجلسون في المكتب لمدة 8 ساعات أو أكثر كل يوم، ومع ذلك توصي الجمعية الكيميائية الأمريكية بأن يحصل البالغون على ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط معتدل الشدة كل أسبوع، موزعة على عدة أيام.
وإذا لم تكن تمارس التمارين الرياضية، فأنت عرضة لخطر الإصابة بسرطان القولون أو الثدي أو بطانة الرحم، ولكن مع زيادة النشاط في حياتك يمكن أن يساعد في تحسين جهاز المناعة، وتقليل الالتهاب، وخفض مستويات عوامل نمو معينة مرتبطة بتطور السرطان، لذا يمكنك المشي أو ركوب الدراجة للحفاظ على صحتك.