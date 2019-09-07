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طائرة مسيرة من غزة تستهدف مركبة عسكرية إسرائيلية

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
طائرة مسيرة - صورة أرشيفية
طائرة مسيرة - صورة أرشيفية
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا له، اليوم السبت، قال فيه إن طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة، قاطعة الحدود مع إسرائيل، وألقت جسما مجهولا، قبل العودة مرة أخرى إلى القطاع، وأن طائرة عسكرية أطلقت النار باتجاه -ما وصفه البيان- بـ"خلية مخربين" أطلقت طائرة مسيرة صغيرة اجتازت الحدود من منطقة جنوبي قطاع غزة، مضيفا: "الطائرة المسيرة ألقت على ما يبدو عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني، وعادت فورا إلى داخل القطاع"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
وذكر البيان أن أضرارا لحقت بمركبة عسكرية، في حين لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، بحسب البيان. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن العملية.يذكر أن جيش الاحتلال، أعلن مساء أمس الجمعة، أنه قصف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم قصف مواقع عدة لحماس في قطاع غزة،
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السعودية: قطعنا العلاقات مع قطر لحماية الأمن الوطني

صرحت المملكة العربية السعودية بأن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقا من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، قائلة إنها اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا، إذ أن قطر تمارس التحريض للخروج على الدولة منذ عام 1995، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة "الإخوان" وتنظيمي "داعش والقاعدة"، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
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الأونروا: 120 مليون دولار عجز الوكالة هذا العام

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) سامي مشعشع، إن العجز المالي للوكالة لهذا العام بلغ نحو 120 مليون دولار ضمن الميزانية البالغة مليارا و200 مليون دولار، وإن الوكالة نجحت في افتتاح العام الدراسي لهذا العام والاستمرار في تقديم خدماتها في مناطق عملياتها بالرغم من محاولات تصفيتها، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى بالتعاون مع الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية والجامعة العربية، لحشد الدعم السياسي والمالي وتجديد تفويض عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة في الأمم المتحدة، وأن هذا الجهد مهم للحفاظ على الوكالة لتقديم خدماتها للاجئين.
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نائب يطالب بخطة زمنية لاستبدال «التوكتوك» بسيارة فان

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نائب يطالب بإصدار قانون استراتجية صناعة السيارات

طالب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإصدار قانون استراتجية صناعة السيارات في أسرع وقت وإنهاء حالة الغموض التي تحيط به، قائلا إن وزارة التجارة والصناعة أعلنت أنه يجري العمل على تطبيق نموذج المغرب وسلوفاكيا، عبر الاتفاق مع عدد من الشركات المصنعة للتركيز على موديلات معينة وتجميعها بكميات كبيرة، مع منح حوافز لهذه الشركات كلما زادت هذه الكميات وكلما زاد تصديرها، وحتى الآن لا جديد في هذه الصناعة المهمة، متابعا أن تصنيع سيارة مصرية 100% يبدأ بجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، كما فعلت جنوب إفريقيا والمغرب.
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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عددا من المواقع في غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات على قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وذكرت مصادر فلسطينية اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال استهدفت أرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون، ومرصدا تابع للمقاومة شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق مدينة غزة، ومرصد للمقاومة شرق بلدة جحر الديك وسط القطاع. وأشار الناطق باسم جيش الاحتلال إلى أن القصف جاء ردا على إطلاق قذائف محلية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.
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استشهاد فلسطينيين وإصابة 23 بنيران الاحتلال في غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 23 بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى علي سامي علي الأشقر (17 عاما) شمال قطاع غزة، فيما لم تعرف هوية الشهيد الآخر، مشيرة إلى إصابة 23 آخرين بجروح مختلفة. ووصل الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة "حماية الجبهة الداخلية" استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
حروب غزة

إصابة 5 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال على حدود غزة

أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 5 إصابات منها إصابة بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ووصل الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت أهالي قطاع غزة للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية". ?
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الاحتلال أم «حماس».. من يقف وراء تفجيرات قطاع غزة؟

في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة انتخابه، ومع دعوة المعارضين السياسيين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حركة حماس، تزايدت وتيرة المواجهات خلال الشهر الجاري بين الاحتلال وحماس. وجاء الانفجاران اللذان شهدهما القطاع مساء أمس، وأديا لاستشهاد 3 من عناصر الحركة وسقوط مصابين جراء استهداف حواجز أمنية، ليفاقم الأوضاع، حيث أطلقت حماس عملية أمنية واسعة في غزة بعد مصرع عناصرها خلال تلك الانفجارات. أحداث أمس هي الأخيرة في سلسلة من حوادث التصعيد عبر الحدود، والتي أثارت مخاوف من تفاقم الوضع قبل انتخابات إسرائيل.
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