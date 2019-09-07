طائرة مسيرة من غزة تستهدف مركبة عسكرية إسرائيلية

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

طائرة مسيرة - صورة أرشيفية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا له، اليوم السبت، قال فيه إن طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة، قاطعة الحدود مع إسرائيل، وألقت جسما مجهولا، قبل العودة مرة أخرى إلى القطاع، وأن طائرة عسكرية أطلقت النار باتجاه -ما وصفه البيان- بـ"خلية مخربين" أطلقت طائرة مسيرة صغيرة اجتازت الحدود من منطقة جنوبي قطاع غزة، مضيفا: "الطائرة المسيرة ألقت على ما يبدو عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني، وعادت فورا إلى داخل القطاع"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.

وذكر البيان أن أضرارا لحقت بمركبة عسكرية، في حين لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، بحسب البيان. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن العملية.يذكر أن جيش الاحتلال، أعلن مساء أمس الجمعة، أنه قصف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم قصف مواقع عدة لحماس في قطاع غزة،