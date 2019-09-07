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نائب يطالب بإصدار قانون استراتجية صناعة السيارات

تحرير:أحمد جاد ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
صناعة السيارات - صورة أرشيفية
صناعة السيارات - صورة أرشيفية
طالب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإصدار قانون استراتجية صناعة السيارات في أسرع وقت وإنهاء حالة الغموض التي تحيط به، قائلا إن وزارة التجارة والصناعة أعلنت أنه يجري العمل على تطبيق نموذج المغرب وسلوفاكيا، عبر الاتفاق مع عدد من الشركات المصنعة للتركيز على موديلات معينة وتجميعها بكميات كبيرة، مع منح حوافز لهذه الشركات كلما زادت هذه الكميات وكلما زاد تصديرها، وحتى الآن لا جديد في هذه الصناعة المهمة، متابعا أن تصنيع سيارة مصرية 100% يبدأ بجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، كما فعلت جنوب إفريقيا والمغرب.
وأضاف متولي، في بيان له، اليوم السبت، أنه يجب أن تكون سيارات تستطيع الطبقة الوسطى الإقبال عليها، وأن يتم تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، وأن تخضع تلك المناطق لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة، بغرض اجتذاب كبرى شركات صناعة السيارات في
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الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

السعودية: قطعنا العلاقات مع قطر لحماية الأمن الوطني

صرحت المملكة العربية السعودية بأن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقا من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، قائلة إنها اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا، إذ أن قطر تمارس التحريض للخروج على الدولة منذ عام 1995، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة "الإخوان" وتنظيمي "داعش والقاعدة"، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
الاونروا

الأونروا: 120 مليون دولار عجز الوكالة هذا العام

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) سامي مشعشع، إن العجز المالي للوكالة لهذا العام بلغ نحو 120 مليون دولار ضمن الميزانية البالغة مليارا و200 مليون دولار، وإن الوكالة نجحت في افتتاح العام الدراسي لهذا العام والاستمرار في تقديم خدماتها في مناطق عملياتها بالرغم من محاولات تصفيتها، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى بالتعاون مع الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية والجامعة العربية، لحشد الدعم السياسي والمالي وتجديد تفويض عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة في الأمم المتحدة، وأن هذا الجهد مهم للحفاظ على الوكالة لتقديم خدماتها للاجئين.
توك-توك

نائب يطالب بخطة زمنية لاستبدال «التوكتوك» بسيارة فان

قال فايز بركات نائب أشمون، إن اتجاه الحكومة إلى تحويل التكاتك إلى سيارات فان، ستشجع العديد من المواطنين على شراء هذه النوع من السيارات خاصة في ظل توجه الدولة بمنحها ترخيصا، إذ كانت هناك عقبات تواجه سيارات الركوب في المحافظات وعدم حصولهم على ترخيص بتحميل ركاب، حيث كانت تحصل على ترخيص ملاكي، وتعمل كـ«أجرة»، وآن الآون لتوفيق أوضاعها القانونية، وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب، مشيدا بالتوجه الجديد الذي أقره الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة القضاء على ظاهرة التوكتوك، وتحويله إلى سيارات فان تعمل بالغاز الطبيعي.
طائرة-مسيرة (3)

طائرة مسيرة من غزة تستهدف مركبة عسكرية إسرائيلية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا له، اليوم السبت، قال فيه إن طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة، قاطعة الحدود مع إسرائيل، وألقت جسما مجهولا، قبل العودة مرة أخرى إلى القطاع، وأن طائرة عسكرية أطلقت النار باتجاه -ما وصفه البيان- بـ"خلية مخربين" أطلقت طائرة مسيرة صغيرة اجتازت الحدود من منطقة جنوبي قطاع غزة، مضيفا: "الطائرة المسيرة ألقت على ما يبدو عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني، وعادت فورا إلى داخل القطاع"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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مجلس-النواب (1)

«رصف طرق أسوان» في طلب إحاطة بالبرلمان

قال أحمد سعد درويش نائب كوم أمبو، إن الطرق في أسوان حالتها سيئة، وتؤدى إلى كثرة الحوادث، وتفتقد قرى أسوان أبسط حقوقها في طرق ممهدة، ما دفعه للتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات كامل الوزير، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن رصف الطرق بأسوان، خاصة الطريق الصحراوي الغربي المعروف بـ"طريق الموت"، وكذلك رصف الطرق المؤدية له، والطرق الرابطة بين القرى والمناشي بمدينة كوم أمبو، وهى طرق: مجلس قروى المنشية، الفؤاية العتمور المستجد، قرية سلامون، قرية العتمور قبلي، وقرية الخور قبلي.
مجلس-النواب

طلب إحاطة في البرلمان بشأن وفاة «طفل البلاعة»

أدانت النائبة إيناس عبد الحليم، واقعة وفاة طفل في عمر 4 سنوات، نتيجة الإهمال الذي يعاني منه المواطنون من جانب المسئولين بالصرف الصحي، حتى وصل الأمر بترك بلاعات الصرف الصحي دون غطاء بالأسابيع، ما يهدد حياة المواطنين ويتسبب في غرقهم. وتقدمت "عبد الحليم" بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسبب واقعة وفاة الطفل ياسين بالصرف الصحي، مطالبة بضرورة اتخاذ اللازم للحد من تلك المواقف.
المستشار-أحمد-سعد

بكري: عبدالعال وافق على استقالة أمين عام البرلمان

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وافق على قبول استقالة الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين، لافتًا إلى أن الاستقالة التي تقدم بها الأمين العام لمجلس النواب إلى رئيس البرلمان بغرض الإعارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف بكري، فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن استقالة الأمين العام لمجلس النواب، جاءت بعد جهود كبيرة بذلها من أجل النهوض بمستوي الأمانة العامه للمجلس وخدماتها للنواب.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

مطالبات برلمانية بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، والمخططات التفصيلية، خصوصا في القرى والمدن، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء. وتنص شروط التصالح على تشكيل لجنة برئاسة مهندس استشارى متخصص ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وسداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويجوز تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، والبت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر.
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