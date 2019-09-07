نائب يطالب بخطة زمنية لاستبدال «التوكتوك» بسيارة فان

تحرير:أحمد جاد ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

توك توك - صورة أرشيفية

قال فايز بركات نائب أشمون، إن اتجاه الحكومة إلى تحويل التكاتك إلى سيارات فان، ستشجع العديد من المواطنين على شراء هذه النوع من السيارات خاصة في ظل توجه الدولة بمنحها ترخيصا، إذ كانت هناك عقبات تواجه سيارات الركوب في المحافظات وعدم حصولهم على ترخيص بتحميل ركاب، حيث كانت تحصل على ترخيص ملاكي، وتعمل كـ«أجرة»، وآن الآون لتوفيق أوضاعها القانونية، وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب، مشيدا بالتوجه الجديد الذي أقره الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة القضاء على ظاهرة التوكتوك، وتحويله إلى سيارات فان تعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف بركات إن هذه الخطوة لو نجحت ستغير وجه مصر الحضاري، خاصة في ظل نجاح الدولة خلال السنوات الماضية في القضاء على المناطق العشوائية، والتوكتوك من أهم هذه المظاهر، وتحويله إلى سيارات فان سيكون له دور في تغيير سلوك سائقيه، وإحساسهم بآدميتهم.وطالب الحكومة بأن تضع خطة زمنية، لإحلال السيارات الفان بالتوكتوك،