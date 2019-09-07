سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

نائب يطالب بخطة زمنية لاستبدال «التوكتوك» بسيارة فان

تحرير:أحمد جاد ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
توك توك - صورة أرشيفية
توك توك - صورة أرشيفية
قال فايز بركات نائب أشمون، إن اتجاه الحكومة إلى تحويل التكاتك إلى سيارات فان، ستشجع العديد من المواطنين على شراء هذه النوع من السيارات خاصة في ظل توجه الدولة بمنحها ترخيصا، إذ كانت هناك عقبات تواجه سيارات الركوب في المحافظات وعدم حصولهم على ترخيص بتحميل ركاب، حيث كانت تحصل على ترخيص ملاكي، وتعمل كـ«أجرة»، وآن الآون لتوفيق أوضاعها القانونية، وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب، مشيدا بالتوجه الجديد الذي أقره الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة القضاء على ظاهرة التوكتوك، وتحويله إلى سيارات فان تعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف بركات إن هذه الخطوة لو نجحت ستغير وجه مصر الحضاري، خاصة في ظل نجاح الدولة خلال السنوات الماضية في القضاء على المناطق العشوائية، والتوكتوك من أهم هذه المظاهر، وتحويله إلى سيارات فان سيكون له دور في تغيير سلوك سائقيه، وإحساسهم بآدميتهم.وطالب الحكومة بأن تضع خطة زمنية، لإحلال السيارات الفان بالتوكتوك،
اقرأ المزيد
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

السعودية: قطعنا العلاقات مع قطر لحماية الأمن الوطني

صرحت المملكة العربية السعودية بأن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقا من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، قائلة إنها اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا، إذ أن قطر تمارس التحريض للخروج على الدولة منذ عام 1995، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة "الإخوان" وتنظيمي "داعش والقاعدة"، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
الاونروا

الأونروا: 120 مليون دولار عجز الوكالة هذا العام

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) سامي مشعشع، إن العجز المالي للوكالة لهذا العام بلغ نحو 120 مليون دولار ضمن الميزانية البالغة مليارا و200 مليون دولار، وإن الوكالة نجحت في افتتاح العام الدراسي لهذا العام والاستمرار في تقديم خدماتها في مناطق عملياتها بالرغم من محاولات تصفيتها، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى بالتعاون مع الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية والجامعة العربية، لحشد الدعم السياسي والمالي وتجديد تفويض عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة في الأمم المتحدة، وأن هذا الجهد مهم للحفاظ على الوكالة لتقديم خدماتها للاجئين.
صناعة-السيارات-فى-المانيا

نائب يطالب بإصدار قانون استراتجية صناعة السيارات

طالب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإصدار قانون استراتجية صناعة السيارات في أسرع وقت وإنهاء حالة الغموض التي تحيط به، قائلا إن وزارة التجارة والصناعة أعلنت أنه يجري العمل على تطبيق نموذج المغرب وسلوفاكيا، عبر الاتفاق مع عدد من الشركات المصنعة للتركيز على موديلات معينة وتجميعها بكميات كبيرة، مع منح حوافز لهذه الشركات كلما زادت هذه الكميات وكلما زاد تصديرها، وحتى الآن لا جديد في هذه الصناعة المهمة، متابعا أن تصنيع سيارة مصرية 100% يبدأ بجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، كما فعلت جنوب إفريقيا والمغرب.
طائرة-مسيرة (3)

طائرة مسيرة من غزة تستهدف مركبة عسكرية إسرائيلية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا له، اليوم السبت، قال فيه إن طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة، قاطعة الحدود مع إسرائيل، وألقت جسما مجهولا، قبل العودة مرة أخرى إلى القطاع، وأن طائرة عسكرية أطلقت النار باتجاه -ما وصفه البيان- بـ"خلية مخربين" أطلقت طائرة مسيرة صغيرة اجتازت الحدود من منطقة جنوبي قطاع غزة، مضيفا: "الطائرة المسيرة ألقت على ما يبدو عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني، وعادت فورا إلى داخل القطاع"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
سيارة-تعمل-بالغاز-الطبيعي

نائب يطالب بالتوعية بمبادرة «نحو الغاز الطبيعي»

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توفير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة قروض ميسرة بأقل فائدة وأطول فترة سداد لمالكى السيارات لتحويلها إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي، خطوة جديدة لإنجاح مبادرة "نحو الغاز الطبيعى"، مضيفا أن المبادرة ستساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وخفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل، بالإضافة إلى إقامة 50 منفذا لتجارة الزيوت المتخصصة للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي، ما يوفر المزيد من فرص العمل.
شواطئ-دهب (5)

«رسوم استخدام الشواطئ» في طلب إحاطة بالبرلمان

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، إذ أن عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ، وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع، ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ، إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
مجلس-النواب

نائب يطالب بوقف التعدي على الشوارع والأرصفة

طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الحكومة بوقف التعدي على الشوارع والأرصفة من قبل أصحاب المقاهي والمحال التجارية، خاصة في المناطق الحيوية، وقال النائب إن بعض أصحاب هذه المقاهي يقومون بالتوسع بشكل غير قانوني وضم مناطق لم تكن بحوزتهم، فيستغلون مداخل البنايات وأحيانا يمتدون الى الرصيف والحدائق، ما ينتج عنه مشادات بين أصحاب المشروع والسكان بالمنطقة، مضيفا أننا نعاني من التكدس المروري ببعض الشوارع الرئيسية منها وغير الرئيسية بسبب توسع بعض المحلات والمقاهي لتستولى على نصف الشارع.
مجلس-النواب

نائبة:نحتاج لاهتمام الدولة بكل الألعاب مثل كرة القدم

أكدت منى منير عضو مجلس النواب، اختفاء رؤية وزير الرياضة في دعم الألعاب الأخرى غير كرة القدم، وذلك رغم النجاحات التي تحققها هذه الألعاب في حصد العديد من الألقاب والجوائز العالمية والإقليمية. وتقدمت "منير" بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بشأن استراتيجية وزارة الرياضة لدعم الألعاب الأخرى، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى اهتمام الدولة بالرياضات الأخرى، وتقديم أوجه الدعم المختلفة لها مثل كرة القدم التي لها شعبيتها الجارفة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org