نائب يطالب بخطة زمنية لاستبدال «التوكتوك» بسيارة فان
تحرير:أحمد جاد
٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
توك توك - صورة أرشيفية
قال فايز بركات نائب أشمون، إن اتجاه الحكومة إلى تحويل التكاتك إلى سيارات فان، ستشجع العديد من المواطنين على شراء هذه النوع من السيارات خاصة في ظل توجه الدولة بمنحها ترخيصا، إذ كانت هناك عقبات تواجه سيارات الركوب في المحافظات وعدم حصولهم على ترخيص بتحميل ركاب، حيث كانت تحصل على ترخيص ملاكي، وتعمل كـ«أجرة»، وآن الآون لتوفيق أوضاعها القانونية، وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب، مشيدا بالتوجه الجديد الذي أقره الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة القضاء على ظاهرة التوكتوك، وتحويله إلى سيارات فان تعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف بركات إن هذه الخطوة لو نجحت ستغير وجه مصر الحضاري، خاصة في ظل نجاح الدولة خلال السنوات الماضية في القضاء على المناطق العشوائية، والتوكتوك من أهم هذه المظاهر، وتحويله إلى سيارات فان سيكون له دور في تغيير سلوك سائقيه، وإحساسهم بآدميتهم.وطالب الحكومة بأن تضع خطة زمنية، لإحلال السيارات الفان بالتوكتوك،
وأضاف بركات إن هذه الخطوة لو نجحت ستغير وجه مصر الحضاري، خاصة في ظل نجاح الدولة خلال السنوات الماضية في القضاء على المناطق العشوائية، والتوكتوك من أهم هذه المظاهر، وتحويله إلى سيارات فان سيكون له دور في تغيير سلوك سائقيه، وإحساسهم بآدميتهم.
وطالب الحكومة بأن تضع خطة زمنية، لإحلال السيارات الفان بالتوكتوك، وأن تكون في أقرب وقت، وأن يتم تسهيل حصول السائقين على السيارات، حتى ولو لم يكن له توكتوك ويرغب في العمل على سيارات الفان.
وفي ذات السياق، طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل نقل البرلمان أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، جميع الأحياء بالمحافظات بالبدء في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الخاصة بإحلال السيارات الفان محل التوك توك، قائلا إنه لا بد أن تكون هناك حملات على جميع مستوى المناطق، وقيام المجتمع المدنى والشركات الخاصة بها بالبدء فورا في تغيير التوكتوك بالفان، حتى تنجح التجربة ويتم تعميمها في جميع أرجاء مصر.
وأشاد زين الدين بتوجيه رئيس الوزراء بوضع برنامج لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومرخصة، مثل «المينى فان»، التي تعمل بالغاز الطبيعى، قائلا إن هذا التوجه يضع حدا لمعاناة الملايين من المصريين الذين يضطرون إلى اللجوء إلى هذه الوسيلة غير الحضارية وغير الآمنة.
وأشار إلى أن نجاح هذا التوجه من الدولة مرهون بتكاتف الجميع من وزارات ومجتمع مدني وشركات خاصة في القيام بمسئوليتها المجتمعية ومواطنين وكل من يريد تغيير الوجه الحضاري لمصر، إذ أن ما قاله مدبولي هو استجابة لنداءات نواب البرلمان والمواطنين الذين قاطعوا التوكتوك وطالبوا بسيارات فان صغيرة تؤدي نفس مهام التوكتوك.