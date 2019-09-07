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«ولاد رزق2» يحاول اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
ولاد رزق
ولاد رزق
بلغ إجمالي إيرادات فيلم «ولاد رزق 2» حتى أمس الجمعة 88 مليون جنيه وذلك منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، ويحاول اللحاق بفيلم «الفيل الأزرق 2» الذى تجاوز الـ96 مليون، تدور أحداث «ولاد رزق» حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بألا يفترقوا عن بعضهم، لكن شرط أن يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار، إلا أن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزق (أحمد عز) والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة.
"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، باسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان. وفي سياق متصل، قال الفنان أحمد داوود، إنه لا يمانع المشاركة في جزء ثالث من فيلم "ولاد
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كريم عبد العزيز: بخاف من هذا الممثل

حل الفنان كريم عبدالعزيز، ضيفًا ليلة أمس الجمعة، ضيفًا على برنامج «سهرانين» الذي يقدمه النجم أمير كرارة، وتحدث خلال الحلقة عن فيلمه الأخير «الفيل الأزرق 2» الذى كسر حاجز 95 مليون جنيه إيرادات فى نحو 40 يوما عرضا بالسينمات، وفيلمه الذي يسبقه «نادي الرجال السري» والذي حقق إيرادات مرتفعة أيضا متجاوزا 55 مليون جنيه، وعن نية تقديم جزء ثالث من الفيلم «الفيل الأزرق» وعن مشروعه الجديد الذي يصوره حاليا، من ثم تطرق إلى علاقته بزملائه بالوسط الفني، وعن بدايته فى التمثيل منذ كان طفلا وكواليس مشاهده مع الزعيم عادل إمام.
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«ولاد رزق 2» يتخطى 76 مليون جنيه في 19 يوما

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس الأحد مليونا و491 ألف جنيه، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 19 يوم عرض إلى ما يزيد على 76 مليون جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة. تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
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75 مليون جنيه لـ«ولاد رزق 2» في 18 يوما

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس السبت مليوناً و633 ألفا و306 جنيهات، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 17 يوم عرض إلى نحو 74 مليونا و733 ألفا و306 جنيهات، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة. تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2».. الأسود ينتصرون فى موسم الكبار

«ولاد رزق 2» واحد من بين الأفلام التى تنافس حاليًا بدور العرض، والذى نجح فى تخطى حاجز 70 مليون جنيه فى نحو أسبوعين، متصدرا موسما يضم أفلاما لكريم عبد العزيز وأحمد حلمى، ومحمد رمضان، ومحمد سعد، وربما ساعده فى ذلك الشعبية التى نالها الجزء الأول قبل 3 سنوات، بأداء الأبطال السلس والحبكة الدرامية المتماسكة، جعلت الجمهور متشوقا لمعرفة تفاصيل الجزء الثانى، الذى أخذ القائمون عليه يروجون له تحت شعار «عودة أسود الأرض»، هى جملة مشوقة ومثيرة فى نفس الوقت، لمعرفة ما الذى وصل إليه «ولاد رزق» الأربعة: «أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى وكريم قاسم».
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«ولاد رزق 2» يصل لـ73 مليون جنيه في 17 يوما

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس الجمعة 2 مليون و485 ألفا و926 جنيها، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 17 يوم عرض إلى نحو 73 مليون جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
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