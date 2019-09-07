رياضة

روخو يهدد مانشستر يونايتد بالرحيل في يناير

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
هدد المدافع الأرجنتيني ماركو روخو إدارة مانشستر يونايتد بالرحيل عن صفوف الفريق في شهر يناير المقبل، في حال لم يشارك أساسيا في الفترة المقبلة، حيث يرغب في اللعب بصورة أساسية من أجل العودة إلى صفوف منتخب الأرجنتين من جديد، وقال روخو حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "تحدثت مع سكالوني، مدرب الأرجنتين، الذي أخبرني أنه سعيد، لأنني شاركت في مباريات عديدة خلال فترة الإعداد، كما أنني ظهرت بمستوى جيد، ولذلك اتصل بي، ولكي تلعب في المنتخب عليك أن تلعب أولا في النادي".
وتابع: "أنا أدرك هذا جيدًا، كان أمامي فرصة للانتقال إلى إيفرتون، لكن إدارة النادي والجهاز الفني رفضوا العرض". وأضاف روخو: "سأواصل الحرب حتى شهر ديسمبر المقبل، وإذا لم يتغير الوضع سأحاول المغادرة في الشتاء، أريد أن أتواجد مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم، وبطولة كوبا أمريكا المقبلة". واختتم: "لا أريد
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بايرن-ميونيخ (2)

ليفاندوفسكي يتذكر أول أيامه مع بايرن ميونيخ

تحدث المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن ذكريات أول أيامه مع فريق بايرن ميونيخ، وذلك بعدما انتقل إلى صفوف العملاق البافاري قادمًا من بروسيا دورتموند في عام 2014، وقال المهاجم البولندي في تصريحات خاصة لقناة البايرن: "أتذكر يومي الأول في بايرن، والشعور المميز الذي كان بداخلي عندما ارتديت قميص الفريق لأول مرة.. للوهلة الأولى، شعرت بأنني أضع قميص نادٍ كبير على جسدي، "قررت اتخاذ خطوة أكبر في مسيرتي، وكان بايرن هو الفريق الذي أردت الذهاب إليه والبقاء معه".
صامويل-ايتو (1)

أسطورة الكاميرون يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن أسطورة كرة القدم الكاميرونية صامويل إيتو، اعتزاله كرة القدم، ليسدل بالتالي الستار على مسيرة أسطورية شهدت تتويجه بالعديد من الألقاب، ولعب إيتو في أوروبا مع أندية ريال مدريد وريال مايوركا وبرشلونة في إسبانيا، وإنتر وسامبدوريا في إيطاليا ومع إنجي الروسي وإيفرتون وتشيلسي الإنجليزي وأنطاليا سبور وكونيا سبور التركي إضافة إلى قطر القطري، كما مثل المنتخب الكاميروني في 118 مباراة دولية سجل خلالها 56 هدفًا، وتوج مع الأسود بكأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2000 و2002 إضافة إلى التتويج بالذهب الأولمبي في عام 2000.
جريزمان-مبابى-فرنسا

ظهور أبطال العالم وأوروبا في تصفيات اليورو اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك من خلال إقامة 7 مباريات، وستكون المواجهة الأبرز في تمام الساعة 8:45 مساء بين صربيا والبرتغال على ملعب ريد ستار ضمن مباريات المجموعة الثانية، وتحتل صربيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تتواجد البرتغال بطلة أوروبا في المركز الرابع وقبل الأخير برصيد نقطتين فقط، وبدورها تستقبل فرنسا بطلة العالم نظيرتها ألبانيا في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب ستاد دو فرانس ضمن مباريات المجموعة الثامنة.
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ماتيتش 2018

ماتيتش يرغب في الاجتماع بسولسكاير لتحديد مستقبله

طالب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، نيمانيا ماتيتش، بإجراء اجتماع مع مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير، وذلك بعد خسارته لمكانه الأساسي في تشكيل الشياطين الحمر، وغاب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عن المباريات الثلاث الأولى لليونايتد في الدوري الإنجليزي، بعدما فقد مكانه لصالح اللاعب الشاب سكوت ماكتوميناي، وبعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاث، يرغب ماتيتش في الحصول على توضيح بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة أن دوره في الفريق تقلص كثيرًا منذ وصول سولسكاير على رأس القيادة الفنية لمانشستر في شهر ديسمبر الماضي.
أولي جونار-سولسكاير (7)

سولسكاير يتحسر على الخسارة أمام كريستال بالاس

تحسر مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، على ركلة الجزاء الثانية التي يهدرها الشياطين الحمر في غضون أسبوع، بعد الخسارة أمس أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وقال المدرب النرويجي في هذا الشأن: "مباراتان وركلتا جزاء مهدرتان، إذا تم تسجيلهما، لكان الوضع مختلفا تمامًا الآن، لم نتمتع بالفاعلية المطلوبة، سجلوا في مرمانا هدفين في غاية السهولة، نعم خلقنا الكثير من الفرص للفوز بالمباراة، ولكننا لم ندافع بصورة جيدة بما يكفي".
سانشيز (1)

سولسكاير يؤكد تفاوض اليونايتد على رحيل سانشيز

أكد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، دخول مانشستر يونايتد في محادثات مع بعض الأندية بشأن رحيل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، ووصل سانشيز إلى اليونايتد في شهر يناير من عام 2018 قادمًا من أرسنال، وسجل منذ ذلك الحين 3 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي، ولم يكمل أي مباراة حتى نهايتها، وقال سولسكاير في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كريستال بالاس، غدًا السبت، على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي في هذا الشأن: "هناك محادثات مع بعض الأندية".
بول بوجبا

سولسكاير: الإهانات تزيد من قوة بوجبا

أشاد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير بالشخصية القوية لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، مشيرًا إلى أن الإهانات التي يتعرض لها تجعله أقوى، وذلك بعد تعرضه لاعتداءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إهداره ركلة جزاء في مباراة اليونايتد الأخيرة في الدوري أمام وولفر هامبتون، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "بول في حالة جيدة، يملك شخصية قوية، وتلك الإهانات تزيد من قوته"، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.
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