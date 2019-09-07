روخو يهدد مانشستر يونايتد بالرحيل في يناير

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

مانشستر يونايتد

هدد المدافع الأرجنتيني ماركو روخو إدارة مانشستر يونايتد بالرحيل عن صفوف الفريق في شهر يناير المقبل، في حال لم يشارك أساسيا في الفترة المقبلة، حيث يرغب في اللعب بصورة أساسية من أجل العودة إلى صفوف منتخب الأرجنتين من جديد، وقال روخو حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "تحدثت مع سكالوني، مدرب الأرجنتين، الذي أخبرني أنه سعيد، لأنني شاركت في مباريات عديدة خلال فترة الإعداد، كما أنني ظهرت بمستوى جيد، ولذلك اتصل بي، ولكي تلعب في المنتخب عليك أن تلعب أولا في النادي".

وتابع: "أنا أدرك هذا جيدًا، كان أمامي فرصة للانتقال إلى إيفرتون، لكن إدارة النادي والجهاز الفني رفضوا العرض". وأضاف روخو: "سأواصل الحرب حتى شهر ديسمبر المقبل، وإذا لم يتغير الوضع سأحاول المغادرة في الشتاء، أريد أن أتواجد مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم، وبطولة كوبا أمريكا المقبلة". واختتم: "لا أريد