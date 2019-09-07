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الأونروا: 120 مليون دولار عجز الوكالة هذا العام

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
الأونروا - صورة أرشيفية
الأونروا - صورة أرشيفية
قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) سامي مشعشع، إن العجز المالي للوكالة لهذا العام بلغ نحو 120 مليون دولار ضمن الميزانية البالغة مليارا و200 مليون دولار، وإن الوكالة نجحت في افتتاح العام الدراسي لهذا العام والاستمرار في تقديم خدماتها في مناطق عملياتها بالرغم من محاولات تصفيتها، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى بالتعاون مع الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية والجامعة العربية، لحشد الدعم السياسي والمالي وتجديد تفويض عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة في الأمم المتحدة، وأن هذا الجهد مهم للحفاظ على الوكالة لتقديم خدماتها للاجئين.
وأضاف مشعشع، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، أن الوكالة ملتزمة بالتعاون مع لجنة التحقيق المكلفة بخصوص تهم الفساد، وأنه يجب الفصل بين الفساد في الوكالة وتفويض عملها الذي تستغله بعض الدول لأهداف سياسية، مبينا أن هناك بعض التجاوزات القانونية والإدارية في عمل الوكالة، وإن محاولة إدخال تعديلات
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السعودية: قطعنا العلاقات مع قطر لحماية الأمن الوطني

صرحت المملكة العربية السعودية بأن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقا من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، قائلة إنها اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا، إذ أن قطر تمارس التحريض للخروج على الدولة منذ عام 1995، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة "الإخوان" وتنظيمي "داعش والقاعدة"، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
توك-توك

نائب يطالب بخطة زمنية لاستبدال «التوكتوك» بسيارة فان

قال فايز بركات نائب أشمون، إن اتجاه الحكومة إلى تحويل التكاتك إلى سيارات فان، ستشجع العديد من المواطنين على شراء هذه النوع من السيارات خاصة في ظل توجه الدولة بمنحها ترخيصا، إذ كانت هناك عقبات تواجه سيارات الركوب في المحافظات وعدم حصولهم على ترخيص بتحميل ركاب، حيث كانت تحصل على ترخيص ملاكي، وتعمل كـ«أجرة»، وآن الآون لتوفيق أوضاعها القانونية، وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب، مشيدا بالتوجه الجديد الذي أقره الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة القضاء على ظاهرة التوكتوك، وتحويله إلى سيارات فان تعمل بالغاز الطبيعي.
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نائب يطالب بإصدار قانون استراتجية صناعة السيارات

طالب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإصدار قانون استراتجية صناعة السيارات في أسرع وقت وإنهاء حالة الغموض التي تحيط به، قائلا إن وزارة التجارة والصناعة أعلنت أنه يجري العمل على تطبيق نموذج المغرب وسلوفاكيا، عبر الاتفاق مع عدد من الشركات المصنعة للتركيز على موديلات معينة وتجميعها بكميات كبيرة، مع منح حوافز لهذه الشركات كلما زادت هذه الكميات وكلما زاد تصديرها، وحتى الآن لا جديد في هذه الصناعة المهمة، متابعا أن تصنيع سيارة مصرية 100% يبدأ بجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، كما فعلت جنوب إفريقيا والمغرب.
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طائرة مسيرة من غزة تستهدف مركبة عسكرية إسرائيلية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا له، اليوم السبت، قال فيه إن طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة، قاطعة الحدود مع إسرائيل، وألقت جسما مجهولا، قبل العودة مرة أخرى إلى القطاع، وأن طائرة عسكرية أطلقت النار باتجاه -ما وصفه البيان- بـ"خلية مخربين" أطلقت طائرة مسيرة صغيرة اجتازت الحدود من منطقة جنوبي قطاع غزة، مضيفا: "الطائرة المسيرة ألقت على ما يبدو عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني، وعادت فورا إلى داخل القطاع"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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نتنياهو

نتنياهو يعتزم عقد قمة ثلاثية مع روسيا وأمريكا بالقدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن هناك مساعي حثيثة لعقد قمة ثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة خلال الفترة الحالية في القدس. وأضاف نتنياهو على هامش اجتماع الحكومة أن مفاوضات تجري لعقد قمة أخرى لمستشاري الأمن القومي بإسرائيل، وروسيا، والولايات المتحدة في القدس في الأسابيع المقبلة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى أن القمة الثلاثية وراء سبب إلغاء ننتياهو زيارته للهند، حيث قال: "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات السياسية والأمنية والاستخبارية والمهنية لتحقيق أهدافنا".
الاونروا

مصر: يجب حشد الجهود لضمان تجديد تفويض «الأونروا»

أكد السفير خالد راضي مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية، على أهمية ضمان استمرار الدعم الموجة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحشد كافة الموارد والسبل لضمان وتأمين تجديد التفويض الخاص بها بموجب القرار 302 لعام 1949، منوها بإشادة مصر بالدور المهم الذي تقوم بها الوكالة في ظل الهجمة التي تتعرض لها في الوقت الحالي، مؤكدا دعم مصر للوكالة في تلبية الاحتياجات الإنسانية لللاجئين الفلسطينيين كحق أصيل لهم، وكذلك لضمان الاستقرار والأمن في الدول المضيفة بالمنطقة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتوعد بفرض السيادة على مستوطنات الضفة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن تل أبيب ستفرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس باعتبارها جزءًا من أرض إسرائيل، متعهدا بأن يفتتح العام الدراسي من مستوطنة في الضفة الغربية. وقال نتنياهو موجها حديثه للطلاب في مستوطنة "الكانا": "تذكروا أنكم في هذا المكان، وأن هذه هي أرض إسرائيل. لن نقتلع أي شخص من هنا، لن يكون هناك المزيد من عمليات النزوح، سنطبق السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل".
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فلسطين تهاجم أمريكا: سياساتها عدوانية

علقت فلسطين، اليوم الثلاثاء، على قرار الخارجية الأمريكية بحذف فلسطين وأي إشارة لها من قائمة الدول بالموقع الإلكتروني الخاص. واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، أن الخطوة الأمريكية الجديدة تأتي استمرارا لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مؤكدًا أن قرار واشنطن لن يغيّر من وجودها وحقيقة كونها دولة تحت الاحتلال. وقال المجلس الوطني: إن "هذا القرار الأمريكي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشريع الاستيطان فيها".
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