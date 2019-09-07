رياضة

ليفاندوفسكي يتذكر أول أيامه مع بايرن ميونيخ

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
تحدث المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن ذكريات أول أيامه مع فريق بايرن ميونيخ، وذلك بعدما انتقل إلى صفوف العملاق البافاري قادمًا من بروسيا دورتموند في عام 2014، وقال المهاجم البولندي في تصريحات خاصة لقناة البايرن: "أتذكر يومي الأول في بايرن، والشعور المميز الذي كان بداخلي عندما ارتديت قميص الفريق لأول مرة.. للوهلة الأولى، شعرت بأنني أضع قميص نادٍ كبير على جسدي، "قررت اتخاذ خطوة أكبر في مسيرتي، وكان بايرن هو الفريق الذي أردت الذهاب إليه والبقاء معه".
وأضاف: "بايرن ينافس على جميع الألقاب كل عام، حيث يلعب على الفوز بالبوندسليجا، الكأس وكذلك دوري الأبطال". يذكر أن ليفاندوفسكي توج مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 5 مرات مواسم 2014- 2015 و2015- 2016 و2016- 2017 و2017- 2018 و2018- 2019. كما توج بكأس ألمانيا مرتين موسمي 2015- 2016 و2018- 2019، وتوج
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مانشستر-يونايتد (2)

روخو يهدد مانشستر يونايتد بالرحيل في يناير

هدد المدافع الأرجنتيني ماركو روخو إدارة مانشستر يونايتد بالرحيل عن صفوف الفريق في شهر يناير المقبل، في حال لم يشارك أساسيا في الفترة المقبلة، حيث يرغب في اللعب بصورة أساسية من أجل العودة إلى صفوف منتخب الأرجنتين من جديد، وقال روخو حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "تحدثت مع سكالوني، مدرب الأرجنتين، الذي أخبرني أنه سعيد، لأنني شاركت في مباريات عديدة خلال فترة الإعداد، كما أنني ظهرت بمستوى جيد، ولذلك اتصل بي، ولكي تلعب في المنتخب عليك أن تلعب أولا في النادي".
صامويل-ايتو (1)

أسطورة الكاميرون يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن أسطورة كرة القدم الكاميرونية صامويل إيتو، اعتزاله كرة القدم، ليسدل بالتالي الستار على مسيرة أسطورية شهدت تتويجه بالعديد من الألقاب، ولعب إيتو في أوروبا مع أندية ريال مدريد وريال مايوركا وبرشلونة في إسبانيا، وإنتر وسامبدوريا في إيطاليا ومع إنجي الروسي وإيفرتون وتشيلسي الإنجليزي وأنطاليا سبور وكونيا سبور التركي إضافة إلى قطر القطري، كما مثل المنتخب الكاميروني في 118 مباراة دولية سجل خلالها 56 هدفًا، وتوج مع الأسود بكأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2000 و2002 إضافة إلى التتويج بالذهب الأولمبي في عام 2000.
جريزمان-مبابى-فرنسا

ظهور أبطال العالم وأوروبا في تصفيات اليورو اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك من خلال إقامة 7 مباريات، وستكون المواجهة الأبرز في تمام الساعة 8:45 مساء بين صربيا والبرتغال على ملعب ريد ستار ضمن مباريات المجموعة الثانية، وتحتل صربيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تتواجد البرتغال بطلة أوروبا في المركز الرابع وقبل الأخير برصيد نقطتين فقط، وبدورها تستقبل فرنسا بطلة العالم نظيرتها ألبانيا في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب ستاد دو فرانس ضمن مباريات المجموعة الثامنة.
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اوليفر-كان

خلفا لرومينيجه.. «كان» رئيسا تنفيذيا لبايرن ميونيخ

سيتولى أوليفر كان، حارس مرمى المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ السابق، منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، خلفا لكارل هاينتس رومينيجه الذي يترك مهامه في 31 ديسمبر 2021، وذلك حسبما أعلن النادي البافاري، اليوم الجمعة. ووقع أسطورة النادي البافاري الذي أمضى في صفوفه الفترة الممتدة من 1994 إلى 2008 وحاز معه اللقب المحلي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2001، عقدا لمدة خمس سنوات مع النادي العريق. واعتبر أولي هونيس، رئيس بايرن ميونيخ، أن تعيين أوليفر كان رئيسا هو الحل المثالي لأنه لطالما أظهر إخلاصا وإرادة كبيرين.
دي-خيا

انزعاج نجوم اليونايتد من شروط دوري أبطال أوروبا

يبدو أن لاعبي مانشستر يونايتد يشعرون بالانزعاج من إمكانية انخفاض قيمة عقودهم بنسبة 25% في حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وعانى لاعبو اليونايتد من تلك السياسة الموسم الماضي، والتي سيتم تطبيقها مرة أخرى هذا الموسم، وهو أحد الأسباب التي تؤخر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عن تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر حتى الآن، وكان مانشستر على مقربة من التأهل إلى دوري الأبطال الموسم الماضي، قبل السقوط في الأمتار الأخيرة لصالح تشيلسي وتوتنهام.
ريبيري‎

ريبيري على بعد خطوة من فيورنتينا

يبدو أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري، سيستقر به الأمر في فيورنتينا الإيطالي بعد رحيله عن صفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني، بعدما تعطلت المفاوضات مؤخرًا بسبب الضرائب، حسبما ذكرت صحيفة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن ريبيري يستعد حاليًّا للخضوع للكشف الطبي في نادي فيورنتينا، ومن المنتظر أن يوقع على عقود انضمامه خلال الأيام القليلة المقبلة ولمدة موسمين، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 3.5 مليون يورو.
بايرن-ميونيخ‎

بايرن يبدأ البحث عن اللقب الثامن تواليًا ضد برلين

يستهل بايرن ميونيخ، اليوم الجمعة، حملته نحو التتويج بلقب الدوري الألماني "بوندسليجا" الثامن على التوالي، عندما يستقبل هيرتا برلين في تمام الساعة 8:30 مساء على ملعب أليانز أرينا في بداية الموسم الجديد 2019- 2020، وتوج البايرن بلقب الدوري الموسم الماضي، مستغلا انخفاض مستوى منافسه بروسيا دورتموند في الجولات الأخيرة، ليحصد اللقب بفارق نقطتين، بعدما تأخر بـ9 نقاط عن دورتموند في شهر فبراير الماضي، وستكون مهمة مدرب البافاري نيكو كوفاتش الأساسية هذا الموسم، هي تعويض رحيل النجمين فرانك ريبيري وأرين روبين.
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