ليفاندوفسكي يتذكر أول أيامه مع بايرن ميونيخ

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

بايرن ميونيخ

تحدث المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن ذكريات أول أيامه مع فريق بايرن ميونيخ، وذلك بعدما انتقل إلى صفوف العملاق البافاري قادمًا من بروسيا دورتموند في عام 2014، وقال المهاجم البولندي في تصريحات خاصة لقناة البايرن: "أتذكر يومي الأول في بايرن، والشعور المميز الذي كان بداخلي عندما ارتديت قميص الفريق لأول مرة.. للوهلة الأولى، شعرت بأنني أضع قميص نادٍ كبير على جسدي، "قررت اتخاذ خطوة أكبر في مسيرتي، وكان بايرن هو الفريق الذي أردت الذهاب إليه والبقاء معه".

وأضاف: "بايرن ينافس على جميع الألقاب كل عام، حيث يلعب على الفوز بالبوندسليجا، الكأس وكذلك دوري الأبطال". يذكر أن ليفاندوفسكي توج مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 5 مرات مواسم 2014- 2015 و2015- 2016 و2016- 2017 و2017- 2018 و2018- 2019. كما توج بكأس ألمانيا مرتين موسمي 2015- 2016 و2018- 2019، وتوج