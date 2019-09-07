السعودية: قطعنا العلاقات مع قطر لحماية الأمن الوطني

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

الملك سلمان بن عبد العزيز

صرحت المملكة العربية السعودية بأن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقا من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، قائلة إنها اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا، إذ أن قطر تمارس التحريض للخروج على الدولة منذ عام 1995، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة "الإخوان" وتنظيمي "داعش والقاعدة"، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.

جاء ذلك في بيان حول الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية. وأضاف البيان: "بذلت المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون جهودا مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن قطر دأبت على نكث التزاماتها