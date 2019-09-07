لأول مرة منذ 5 سنوات.. تبادل سجناء بين روسيا وكييف

تحرير:وكالات ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

تبادل أسرى

بدأت صباح اليوم السبت، عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، شملت 70 شخصًا، حيث إن كل جانب سيسلم 35 سجينًا، وذلك في أول عملية تبادل كبيرة بين البلدين منذ اندلع النزاع في شرق أوكرانيا عام 2014، وفقا لوسائل إعلام روسية. وأكدت وكالة "إنترفاكس" أن حافلتين كبيرتين تقلان سجناء أوكرانيين وصلتا من سجن ليفورتوفو في موسكو إلى القطاع الحكومي في مطار "فنوكوفو" بضواحي العاصمة تحت حراسة شرطية، بالتزامن مع هبوط طائرة تحمل العلم الأوكراني في المطار، والتي توجهت بعد ذلك إلى مطار موسكو.

وقال مارك فيغين، محامي المخرج الأوكراني أوليج سينتسوف المسجون في روسيا منذ عام 2015 بتهمة الإرهاب: إن "صفقة التبادل تشمل 35 أوكرانيا، بمن فيهم موكله و24 بحارًا احتجزوا لدى روسيا بعد خرقهم حدود البلاد في مضيق كيرتش في نوفمبر العام الماضي". وأفاد المدير العام لوكالة "روسيا اليوم" دميتري كيسيليوف، أن فيشينسكي