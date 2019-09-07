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لأول مرة منذ 5 سنوات.. تبادل سجناء بين روسيا وكييف

تحرير:وكالات ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
تبادل أسرى
تبادل أسرى
بدأت صباح اليوم السبت، عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، شملت 70 شخصًا، حيث إن كل جانب سيسلم 35 سجينًا، وذلك في أول عملية تبادل كبيرة بين البلدين منذ اندلع النزاع في شرق أوكرانيا عام 2014، وفقا لوسائل إعلام روسية. وأكدت وكالة "إنترفاكس" أن حافلتين كبيرتين تقلان سجناء أوكرانيين وصلتا من سجن ليفورتوفو في موسكو إلى القطاع الحكومي في مطار "فنوكوفو" بضواحي العاصمة تحت حراسة شرطية، بالتزامن مع هبوط طائرة تحمل العلم الأوكراني في المطار، والتي توجهت بعد ذلك إلى مطار موسكو.
وقال مارك فيغين، محامي المخرج الأوكراني أوليج سينتسوف المسجون في روسيا منذ عام 2015 بتهمة الإرهاب: إن "صفقة التبادل تشمل 35 أوكرانيا، بمن فيهم موكله و24 بحارًا احتجزوا لدى روسيا بعد خرقهم حدود البلاد في مضيق كيرتش في نوفمبر العام الماضي". وأفاد المدير العام لوكالة "روسيا اليوم" دميتري كيسيليوف، أن فيشينسكي
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الرئيس-الهندي رام-ناث-كوفيند (2)

باكستان ترفض دخول طائرة الرئيس الهندي لمجالها الجوي

رفضت باكستان، اليوم السبت، السماح لطائرة الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، بدخول مجالها الجوي، بسبب سلوك نيودلهي الأخير، وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في بيان له: "اتخذ القرار في ضوء سلوك الهند، لقد طلب الرئيس الهندي الإذن باستخدام المجال الجوي الباكستاني للسفر إلى أيسلندا، لكننا قررنا عدم السماح بذلك"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس". ويأتي القرار في وقت يتسم بالتوتر الشديد بين الجارتين المسلحتين نوويا في جنوب آسيا حول منطقة الهيمالايا المتنازع عليها في كشمير.
ترامب-وشي

توقعات سلبية لجولة المفاوضات المنتظرة للحرب التجارية

تستعد الولايات المتحدة والصين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وهو الأمري الذي كان له أثر إيجابي على مستوى أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع، وذلك مع انتشار تقارير تؤكد اقتراب الجانبين من التوصل إلى هدنة تجارية محتملة بين أكبر اقتصادين في العالم. وعلى الرغم من حالة التفاؤل السائدة، فإن الاحتفال المبكر قد يبدو سابقا لأوانه، وخاصة أنه لا يزال هناك العديد من البنود موضع الاختلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو الأمر الذي قد يشير إلى مزيد من الصعوبات التي قد تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي أو هدنة بين البلدين.
ناقلة نفط - أرشيفية

طهران تحتجز سفينة بالخليج: تهرب النفط الإيراني

احتجز خفر السواحل الإيراني، اليوم السبت، سفينة في الخليج مع طاقمها المؤلف من 12 فلبينيا، بدعوى تهريبها الوقود، إذ كانت تحمل قرابة 284 ألف لتر من وقود الديزل، وتقول إيران إنها تتصدى لعمليات تهريب الوقود برا إلى الدول المجاورة وبحرا إلى دول الخليج العربية، وسبق وأن احتجزت سفنا في الخليج قائلة إنها تستخدم في تهريب النفط. وتأتي عملية الاحتجاز على وقع التوترات في الخليج، بعدما انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي يفرض قيودا على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها، وذلك بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.
روسيا-والصين

روسيا تحذر شبكات التواصل الاجتماعي من أي تدخل في انتخاباتها

حذرت هيئة رقابة الاتصالات في روسيا رسائل إلى شركات (جوجل ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام)، من نشر أي دعاية انتخابية يومي 7 و8 سبتمبر الجاري (غدا وبعد غد). وقالت الهيئة -في بيان أصدرته بمناسبة اقتراب بدء الانتخابات متعددة المستويات المقررة بعد غد وأوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنها حذرت الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية من انتهاك حظر الدعايات الانتخابية في "يوم الصمت" 7 سبتمبر، وفي يوم التصويت بعينه 8 سبتمبر.
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ترامب-وبوتين-قمة العشرين

بوتين يقترح على ترامب شراء أسلحة «فرط صوتية» روسية

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، شراء أسلحة فرط صوتية روسية. وقال خلال كلمته في الجلسة العامة في منتدى الاقتصادي الشرقي: "لقد أخبرت دونالد: إذا كنت ترغب، فسوف نبيعك.. وبهذه الطريقة فإننا سنوازن كل شيء على الفور، ولكنهم قالوا إنهم سيصنعون مثلها في وقت قريب، وغالبا أنهم سيصنعونها قريبا بالفعل، ولكن لماذا إنفاق الأموال عندما قمنا بذلك مسبقا ويمكننا أن نحصل على فائدة منه دون إضرار بأمننا، لكن بهدف خلق حالة توازن".
قمح (2)

بعد الانفجار النووي.. أول إجراء مصري بشأن القمح الروسي

كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن تأثير الانفجار النووي على القمح الروسي الذي تستورده مصر من هناك، موضحًا أنه لا تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعيه المستوردة. وأضاف وزير الزراعة، في بيان الخميس، أن الحجر الزراعي المصري يفحص جميع الشحنات من الحبوب "بما فيها القمح" والواردة من روسيا لضمان خلوها من الآفات الحجرية التي تمثل خطورة على الثروة الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يقوم بها الحجر الزراعي حتى من قبل الانفجار الأخير.
الانفجار-في-منشأة-عسكرية-بمنطقة-القطب-الشمالي

ماذا كشف الانفجار النووي عن برامج روسيا العسكرية؟

على الرغم من أنه لا يُعرف سوى القليل عن الاختبار الفاشل لأحد الصواريخ النووية الذي وقع بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك في شمال روسيا الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى انفجار ضخم وارتفاع كبير في مستويات الإشعاع بالقرب من الموقع، فإن هذا الحادث الذي أودى بحياة ما لا يقل عن خمسة مهندسين نوويين واثنين آخرين وإصابة نحو عشرة أشخاص آخرين بجروح، أعطى مؤشرات واضحة لبعض الأزمات التي قد تعاني منها روسيا على مستوى التطوير العسكري النووي في المستقبل القريب، خاصة مع رغبتها في استمرار مواكبة التنافس مع أمريكا.
ترامب (2)

هل أنهى ترامب دور «الشرطي الدولي» لأمريكا في العالم؟

راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أساسي في السياسة الخارجية على بعض التوجهات التي تضمن تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن دورها التاريخي والذي يُعرف باسم "شرطي العالم" الذي يشير إلى تدخلها في كافة الملفات لحفظ الأوضاع الحالية في العالم. وبات من الواضح أن الرئيس الأمريكي يحصد ما جناه من سياسات تخلى الولايات المتحدة عن دورها الذي دام عشرات السنين كضامن للاستقرار في النظام السياسي والاقتصادي العالمي، مفضلًا أن تبقى واشنطن كأحد العوامل المعنية بهذا النظام ولكن ليست محوره الرئيسي.
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