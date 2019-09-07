الدفاعات السورية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة في حماة

تحرير:وكالات ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

الدفاعات السورية

تمكنت الدفاعات الجوية السورية، من التصدي لهجمات بطائرات مسيرة محملة بالقنابل، أطلقها المسلحون على مواقع عسكرية في سهل الغاب في محافظة حماة، وفقا لـ"سانا". وقال مصدر عسكري، اليوم السبت: إن "الدفاع الجوي تمكن من تدمير اثنتين من الطائرات المسيرة، وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخيرتها دون وقوع أي خسائر في صفوف الجيش". كانت الدفاعات الجوية في سوريا تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة اللاذقية على الساحل السوري، يوم الثلاثاء الماضي، أثناء محاولتها الاقتراب من محيط قاعدة حميميم الجوية.

وتمكن الجيش السوري خلال الشهر الماضي، في سياق العملية العسكرية التي يشنها في المنطقة منزوعة السلاح، من استعادة السيطرة على عدد كبير من المدن والقرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي. ونجح أيضًا بعد تطويق واقتحام مدينة خان شيخون من فرض حصار محكم على معاقل الإرهابيين في ريف حماة الشمالي؛ ما سهل تقدمه وتحريره