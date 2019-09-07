19 أكتوبر الحكم فى الطعن على «قوائم الإرهاب»

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح

قررت محكمة النقض، تأجيل الطعون المقدمة من عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين على قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، القاضي بإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل، لاستكمال المداولة بشأن حكم الإدارج على قوائم الكيانات الإرهابية، الصادر على خلفية اتهامات بتولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وتنسب لحزب مصر القوية العمل كذراع سياسية للجماعة في مصر حاليا، والتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور.

ورد فى مذكرة النيابة العامة أن المتهمين بقوائم الكيانات الإرهابية اتهامات الاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى. ونسبت التحقيقات إلى رئيس حزب مصر القوية، أنه عضو في جماعة الإخوان، التي صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، واتهام



ورد فى مذكرة النيابة العامة أن المتهمين بقوائم الكيانات الإرهابية اتهامات الاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.



ونسبت التحقيقات إلى رئيس حزب مصر القوية، أنه عضو في جماعة الإخوان، التي صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، واتهام الحزب بأنه الذراع السياسية لهذه الجماعة، وأنه يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاطها، وذلك من خلال تصريحاته التي يدلي بها، ولقاءاته التي يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية، في محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصري وجيشه، وهي أمور مؤثمة قانونًا.



