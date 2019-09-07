جريمة

19 أكتوبر الحكم فى الطعن على «قوائم الإرهاب»

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح
الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح
قررت محكمة النقض، تأجيل الطعون المقدمة من عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين على قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، القاضي بإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل، لاستكمال المداولة بشأن حكم الإدارج على قوائم الكيانات الإرهابية، الصادر على خلفية اتهامات بتولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وتنسب لحزب مصر القوية العمل كذراع سياسية للجماعة في مصر حاليا، والتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور.
ورد فى مذكرة النيابة العامة أن المتهمين بقوائم الكيانات الإرهابية اتهامات الاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى. ونسبت التحقيقات إلى رئيس حزب مصر القوية، أنه عضو في جماعة الإخوان، التي صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، واتهام
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محكمة-ارشفية

تجديد حبس المتهمين في قضية «فتاة العياط»

جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، اليوم السبت، حبس "وائل. م"، و"إبراهيم. م" المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وفي وقت سابق قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" والمعروفة بـ"أميرة"، وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات، وقالت دينا المقدم محامية «طفلة العياط» إنها ستتقدم باستئناف على قرار المحكمة مرة أخرى خلال 24 ساعة وبعدها سيتم تحديد جلسة لنظر القضية.
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (2)

سائق متهور يدهس 3 أشخاص بالفيوم (فيديو)

كارثة كبرى هزت أرجاء محافظة الفيوم، بعدما تجاوز سائق متهور السيارات بسرعة جنونية بطريق المسلة– القاهرة أمام محطة الغاز بمنطقة دلة السكنية، ما أسفر عن دهسه لثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطيرة. تلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بالحادث. وبتفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة، تبين سير إحدى السيارات بسرعة جنونية ثم دهسها أحد المارة وتنحرف يمينًا وتصدم شخصين متوقفين خلف سيارة بينهم طفل، كما تصطدم بالسيارة، وتفر هاربة بعد حدوث أضرار كثيرة بالسيارة من الأمام دون الاهتمام بمن دهسهم، فيما يجري المارة حول المصابين لإسعافهم.
حملة-مرورية (4)

ضبط 2034 مخالفة مرورية فى حملة بالجيزة

نظمت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، حملات لتحقيق الانضباط المروري وأعلى معدلات السيولة المرور، بجانب نشر الاستعدادات اللازمة للتدخل مع الذروة المحتملة مع بدء العام الدراسي الجديد، واستهدفت الحملة الحالية التصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 105 مخالفات تجاوز سرعة، و1929 مخالفة مرورية متنوعة، بجانب تمشيط الشوارع لرفع السيارات المتروكة.
المستشار-محمد-شيرين-فهمى-يحضر-لسماع-شهادة-مبارك-امام-المحكمة (2)

قاضي اقتحام السجون: حب الوطن فرض وحساب مرسى عند ربه

قبيل إصداره الحكم في قضية «اقتحام السجون»، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، كلمة قال فيها إن المتهم محمد مرسى قد وافته المنية، وكان يستحق العقاب وحسابه عند ربه، موضحا أن الإخوان خططت مع الجناح العسكري حماس على اقتحام السجون لتهريب قياداتها، مشيرا إلى أنها انتظرت الوقت المناسب خلال جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 في المظاهرات واشتبكت مع الشرطة لنشر الفوضى في البلاد، وتابع «فئة محسوبة على الوطن انشقت عن الإجماع، واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر، إن حب الوطن والانتماء له فرض، وليس مجرد شعار».
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المستشار-حسن-فريد

تأجيل المرافعة فى «تنظيم بيت المقدس» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهما من أخطر العناصر الإرهابية -حسب التحقيقات- على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، إلى جلسة غد الأربعاء لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين، بعدما أعلنت المحكمة إعادة المرافعات لمدة 4 أيام، استجابة لطلبات المحامين بالقضية.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

«رشوة حي الدقي وأموال نظيف» أبرز محاكمات الثلاثاء

تنظر اليوم جهات التحقيق فى أمر تجديد حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية، بعدما كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
قضية التخابر مع قطر

مد أجل الحكم في «التخابر الكبرى» لجلسة 11 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مد أجل الحكم لجلسة 11 سبتمبر، في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر الكبرى المتهم فيها عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية. وشهد محيط معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة منذ صباح اليوم الأربعاء، وجودا أمنيا مكثفا، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر الكبرى»، والتي يحاكم فيها محمد بديع وآخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد
محمد-بديع (2)

برقيات سرية.. ماذا تحوي أحراز قضية «التخابر الكبرى»؟

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، صباح الأربعاء، حكمها تجاه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف والنيل من مكانتها.
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