إعلان الطوارئ بأسوان بعد إصابة 7 حالات بالملاريا

تحرير:عوض سليم ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

محافظ أسوان- صورة أرشيفية

أعلنت محافظة أسوان، اليوم السبت، حالة الطوارئ على مستوى المنافذ والمعابر الحدودية بين مصر والسودان، فى ظل ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الملاريا بين مواطنين مصريين وسودانيين قادمين من خارج البلاد إلى 7 حالات إصابة بالمرض، تم إخضاعهم حاليا للعلاج بمستشفى حميات أسوان عقب احتجازهم. ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مسئولى الصحة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بمواقع الحجر الصحى بالموانئ ومطارى أسوان وأبو سمبل لمراقبة دخول وخروج المواطنين من وإلى البلاد.

كما وجه المحافظ إلى تكثيف مرور سيارات التيفا لرش المبيدات بمناطق إقامة المواطنين غير المصريين بالمحافظة، بالإضافة إلى الاستمرار فى تطهير البرك والمستنقعات والمصارف المائية بالمبيدات اللازمة لمكافحة انتشار الحشرات الناقلة للأمراض. وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الحجر الصحي والترصد