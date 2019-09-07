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إعلان الطوارئ بأسوان بعد إصابة 7 حالات بالملاريا

تحرير:عوض سليم ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
محافظ أسوان- صورة أرشيفية
محافظ أسوان- صورة أرشيفية
أعلنت محافظة أسوان، اليوم السبت، حالة الطوارئ على مستوى المنافذ والمعابر الحدودية بين مصر والسودان، فى ظل ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الملاريا بين مواطنين مصريين وسودانيين قادمين من خارج البلاد إلى 7 حالات إصابة بالمرض، تم إخضاعهم حاليا للعلاج بمستشفى حميات أسوان عقب احتجازهم. ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مسئولى الصحة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بمواقع الحجر الصحى بالموانئ ومطارى أسوان وأبو سمبل لمراقبة دخول وخروج المواطنين من وإلى البلاد.
كما وجه المحافظ إلى تكثيف مرور سيارات التيفا لرش المبيدات بمناطق إقامة المواطنين غير المصريين بالمحافظة، بالإضافة إلى الاستمرار فى تطهير البرك والمستنقعات والمصارف المائية بالمبيدات اللازمة لمكافحة انتشار الحشرات الناقلة للأمراض. وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الحجر الصحي والترصد
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انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب بغرب الإسكندرية بسبب كسر ماسورة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم السبت، عن انقطاع مياه الشرب، بغرب محافظة الإسكندرية، وذلك وجود بسبب كسر بالخط الرئيس للصرف الصحي، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه بالمنطقة حتى تتمكن شركة الصرف الصحي من الإصلاح، حيث تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا يفيد بورود شكاوى من سكان مناطق بغرب المحافظة من ضعف وانقطاع المياه منذ الصباح الباكر وعلى الفور تم إبلاغ شركة الصرف وشركة مياه الشرب بالإسكندرية وتبين أن السبب فى ذلك يعود إلى الكسر المشار إليه.
السفير-المصر- لدى المغرب-أشرف-إبراهيم

سفير مصر بالمغرب يكشف كواليس وفاة عالم النووي

علق السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم، على الجدل الدائر بشأن وفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية المصرية، في مدينة مراكش المغربية بعد تداول اتهامات بتصفيته وأن الوفاة نتجت عن فعل فاعل، قائلا إن وفاة العالم المصري طبيعية وفقا لجميع التقارير الطبية الصادرة في المملكة، لافتا إلى أن تشريح الجثة بيّن أن الوفاة طبيعية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله بعدها لمستشفى قريب من مقر إقامته بأحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية بمدينة مراكش المغربية.
الفريق-اسامة-ربيع

ربيع: شهادات قناة السويس كانت أمانة وعادت لأصحابها

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن مستحقات المودعين في شهادات قناة السويس كانت أمانة تم سدادها وردها إلى أصحابها وفقًا للجدول الزمني المحدد وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وبذلك أوفى الرئيس عبدالفتاح السيسي بوعده كما عهدناه دوما. جاء ذلك خلال زيارة وفد مبادرة مصر تستطيع برئاسة المهندسة سمر حسب الله وبرفقتها عدد من أبطال مصر من الأولمبياد الخاص الحاصلين على بطولات عالمية ودولية، وأصحاب الهمم من مشروع الألف قائد إفريقي ومجموعة من أسر شهداء الجيش والشرطة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-يتابع-أعمال-تطوير-مجرى-العيون (2)

سؤال برلماني للحكومة عن موعد تعويض سكان عزبة المدابغ

قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إن هناك خطر يومي على حياة السيدات والأطفال في منطقة المدابغ، بسبب عدم التسكين في الوحدات السكنية المخصصة لهم في أحياء الأسمرات ومدينة بدر حسب استمارات رغباتهم، مؤكدة أن هناك شكوى من الأهالي، منذ هدم منطقة المدابغ وعدم استلامهم لوحداتهم السكنية المستحقة كتعويض، إذ أنهم يعيشون الآن في ظروف غير آدمية وغير عادلة في وحدات سكنية نصف مهدومة، وذلك بسبب هدم كل المباني الملاصقة لوحداتهم السكنية.
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سد-النهضة (1)

إثيوبيا: مصر طلبت ملء سد النهضة في هذه المدة

في تطور جديد لقضية سد النهضة الإثيوبي، كشف المهندس سيلشي بكلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، عن أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قدم مؤخرا دراسة باسم مصر بشأن عملية ملء السد. وقال سيلشي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية (إينا)، إن الدراسة طلبت ملء الخزان على مدى سبع سنوات، كما أشارت إلى غيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة. وأضاف وزير الري الإثيوبي أن بلاده كتبت خطابًا إلى مصر ردًا على الدراسة.
محافظ-اسوان-يعتمد-نتيجة-الإعدادية-بنسبة- 7205% (3)

المحافظ يحيل مسؤولي مدينة أسوان للتحقيق

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إحالة المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والمسؤولين عن مشروع النظافة التابع للمحافظة للتحقيق، بسبب سوء حالة النظافة داخل المدينة، ولاستمرار إلقاء المخلفات ونفايات إحدى المستشفيات داخل نطاق المحطة الوسيطة خلف منطقة المحمودية بمدينة أسوان، ما يمثل إهدارا للمال العام، خاصة بعد جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة في تنفيذ مشروع لرفع كفاءة المحطة الوسيطة وفقا للاشتراطات البيئية، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها المحافظ، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال مشروع النظافة بنطاق مدينة أسوان.
عبدالفتاح-البرهان

البرهان: سنعمل على ضمان سلامة الانتقال للحكم المدني

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة ستبذل الغالي والنفيس لضمان سلامة الانتقال للحكم المدني، وإن القوات المسلحة أثبتت أنها شريك وجسر عبور للتغيير دون أن تفقد مهنيتها، متعهدا بأن تقوم المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة بدورها كاملا في الحفاظ على مكتسبات الثورة، جاء ذلك خلال كلمته في ختام الاحتفال بتوقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في الخرطوم، اليوم السبت، والذي شهد حضورا دوليا وإقليميا رفيعا.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: فرح في السودان.. وقطر تمول القاعدة

أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، استعدادات السودان للتوقيع اليوم على الوثيقة الدستورية، كما تناولت الأوضاع في اليمن وفلسطين، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن السودانيين يحتفلون اليوم بإبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الصداقة بالخرطوم، بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة وزعماء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية في السودان.
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