شعب واحد في دولتين..الإثنين بدء مفاوضات سلام السودان

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

عبد الفتاح البرهان وسلفا كير - صورة أرشيفية

أعلن السودان أن وفدا رسميا سيتوجه، بعد غد الإثنين، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لبدء مفاوضات مع الحركات المسلحة، برعاية رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت. وتسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم السبت، رسالة خطية من الرئيس سلفاكير ميارديت، سلمها له مبعوثه الشخصي توت قلواك، تتعلق بالمفاوضات بين حكومة السودان والحركات المسلحة، تحت رعاية وإشراف الرئيس سلفاكير. وأكد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، في تصريح، اليوم، التزام حكومة السودان بإقرار السلام في البلاد.

وأشار كباشي إلى أن سلفاكير وحكومة جنوب السودان هما الأكثر حرصا على رعاية وإنجاح المفاوضات، موضحا أن وفد السودان المفاوض سيتوجه بعد غد إلى مدينة جوبا، للبدء في المفاوضات التي تشمل من جانب الحركات: (الجبهة الثورية، الحركة الشعبية - قطاع الشمال - جناح عبدالعزيز الحلو)، مضيفا أن عملية تحقيق السلام قائمة