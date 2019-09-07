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ربيع: شهادات قناة السويس كانت أمانة وعادت لأصحابها

تحرير:محمد مصباح ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن مستحقات المودعين في شهادات قناة السويس كانت أمانة تم سدادها وردها إلى أصحابها وفقًا للجدول الزمني المحدد وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وبذلك أوفى الرئيس عبدالفتاح السيسي بوعده كما عهدناه دوما. جاء ذلك خلال زيارة وفد مبادرة مصر تستطيع برئاسة المهندسة سمر حسب الله وبرفقتها عدد من أبطال مصر من الأولمبياد الخاص الحاصلين على بطولات عالمية ودولية، وأصحاب الهمم من مشروع الألف قائد إفريقي ومجموعة من أسر شهداء الجيش والشرطة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.
وأضاف أن قناة السويس كانت دومًا رمزًا للإرادة والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب، لافتًا إلى أن ملحمة تمويل مشروع قناة السويس الجديدة في ثمانية أيام فقط ثم حفرها في وقت قياسي في عام واحد جاء تجسيدًا ملموسًا لقدرة المصريين في العصر الحديث على إعادة بناء الدولة بالاعتماد على سواعد وعقول أبنائها. وشدد
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سفير مصر بالمغرب يكشف كواليس وفاة عالم النووي

علق السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم، على الجدل الدائر بشأن وفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية المصرية، في مدينة مراكش المغربية بعد تداول اتهامات بتصفيته وأن الوفاة نتجت عن فعل فاعل، قائلا إن وفاة العالم المصري طبيعية وفقا لجميع التقارير الطبية الصادرة في المملكة، لافتا إلى أن تشريح الجثة بيّن أن الوفاة طبيعية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله بعدها لمستشفى قريب من مقر إقامته بأحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية بمدينة مراكش المغربية.
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إعلان الطوارئ بأسوان بعد إصابة 7 حالات بالملاريا

أعلنت محافظة أسوان، اليوم السبت، حالة الطوارئ على مستوى المنافذ والمعابر الحدودية بين مصر والسودان، فى ظل ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الملاريا بين مواطنين مصريين وسودانيين قادمين من خارج البلاد إلى 7 حالات إصابة بالمرض، تم إخضاعهم حاليا للعلاج بمستشفى حميات أسوان عقب احتجازهم. ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مسئولى الصحة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بمواقع الحجر الصحى بالموانئ ومطارى أسوان وأبو سمبل لمراقبة دخول وخروج المواطنين من وإلى البلاد.
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سؤال برلماني للحكومة عن موعد تعويض سكان عزبة المدابغ

قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إن هناك خطر يومي على حياة السيدات والأطفال في منطقة المدابغ، بسبب عدم التسكين في الوحدات السكنية المخصصة لهم في أحياء الأسمرات ومدينة بدر حسب استمارات رغباتهم، مؤكدة أن هناك شكوى من الأهالي، منذ هدم منطقة المدابغ وعدم استلامهم لوحداتهم السكنية المستحقة كتعويض، إذ أنهم يعيشون الآن في ظروف غير آدمية وغير عادلة في وحدات سكنية نصف مهدومة، وذلك بسبب هدم كل المباني الملاصقة لوحداتهم السكنية.
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تنفيذ 26 ألف وحدة سكنية بـ9 مليارات جنيه

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، أنه يتم تنفيذ 8 آلاف و760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر، و17 ألفا و304 وحدات (721 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه. وصرح المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه جار تنفيذ وحدات مشروع "جنة"، وهي وحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترا مربعا للوحدة بالإضافة إلى منطقة خدمات.
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اسامة-ربيع-رئيس هيئة-قناة-السويس يقوم-بلحام-قرينة-قاطرتين-وكوبري ببورسعيد (3)

أسامة ربيع: تطوير الأسطول البحري على رأس أولوياتنا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس الجديد، إن تحديث وتطوير قدرات الأسطول البحري للهيئة من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة يأتي على رأس أولويات استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي وأضاف الفريق أسامة، خلال كلمته على هامش قيامه بلحام "قرينتي" قاطرتين بحريتين هما "مصاحب 7، ومصاحب 8"، بترسانة محافظة بورسعيد البحرية ولحام "قرينة" كوبري "برنيس" العائم الذي سيتم إنشاؤه أيضا بترسانة بورسعيد، تمهيدا لوضعه علي خليج رأس بناس على ساحل البحر الأحمر جنوب مصر، وتدشين قاطرة "عبد الحميد يوسف".
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البرنامج القيادي للدعاة في زيارة لهيئة قناة السويس

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة لطلاب البرنامج القيادي للدعاة لهيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وكان في الاستقبال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء خالد العزازي مستشار السيد الفريق للعلاقات العامة، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات البرنامج. بدأت الزيارة بكلمة الفريق والترحيب بالضيوف ثم لقاء تعريفي عن محور قناة السويس بالكامل وعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بملاحة التطهير ومشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.
الفريق أسامة ربيع (2)

رئيس هيئة قناة السويس الجديد يتعهد بزيادة عائداتها

تعهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ببذل أقصى الجهد للحفاظ على المكانة الدولية الرائدة لقناة السويس وتعظيم عائداتها، جاء ذلك خلال استقباله وفدا من المتدربين بالبرنامج التأهيلي التخصصي للدعاة من أئمة الأوقاف والأزهر الشريف، ضمن البرنامج الرئاسي الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية. وفي بداية كلمته رحب رئيس الهيئة بالوفد الذي يحمل رسالة تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة وتشكيل وعي الأجيال وفقا لمفاهيم الإسلام السمحة.
الرئيس-السيسى

الرئيس يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك، وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام". وأدى الرئيس صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، صباح اليوم، وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوى، كما ألقى الخطبة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.
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