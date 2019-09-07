ربيع: شهادات قناة السويس كانت أمانة وعادت لأصحابها

تحرير:محمد مصباح ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن مستحقات المودعين في شهادات قناة السويس كانت أمانة تم سدادها وردها إلى أصحابها وفقًا للجدول الزمني المحدد وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وبذلك أوفى الرئيس عبدالفتاح السيسي بوعده كما عهدناه دوما. جاء ذلك خلال زيارة وفد مبادرة مصر تستطيع برئاسة المهندسة سمر حسب الله وبرفقتها عدد من أبطال مصر من الأولمبياد الخاص الحاصلين على بطولات عالمية ودولية، وأصحاب الهمم من مشروع الألف قائد إفريقي ومجموعة من أسر شهداء الجيش والشرطة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.

وأضاف أن قناة السويس كانت دومًا رمزًا للإرادة والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب، لافتًا إلى أن ملحمة تمويل مشروع قناة السويس الجديدة في ثمانية أيام فقط ثم حفرها في وقت قياسي في عام واحد جاء تجسيدًا ملموسًا لقدرة المصريين في العصر الحديث على إعادة بناء الدولة بالاعتماد على سواعد وعقول أبنائها. وشدد