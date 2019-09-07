سائق متهور يدهس 3 أشخاص بالفيوم (فيديو)

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

صورة أرشيفية

كارثة كبرى هزت أرجاء محافظة الفيوم، بعدما تجاوز سائق متهور السيارات بسرعة جنونية بطريق المسلة– القاهرة أمام محطة الغاز بمنطقة دلة السكنية، ما أسفر عن دهسه لثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطيرة. تلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بالحادث. وبتفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة، تبين سير إحدى السيارات بسرعة جنونية ثم دهسها أحد المارة وتنحرف يمينًا وتصدم شخصين متوقفين خلف سيارة بينهم طفل، كما تصطدم بالسيارة، وتفر هاربة بعد حدوث أضرار كثيرة بالسيارة من الأمام دون الاهتمام بمن دهسهم، فيما يجري المارة حول المصابين لإسعافهم.

وأسفر الحادث عن إصابة "الطفل يوسف" بكسر في الساق وكسور خطيرة بالجسم وشرخ في الجمجمة ونزيف وتم نقله لمستشفى الفيوم العام، كما أصيب "وائل" بكسور مختلفة بالجسر ركب على أثرها شريحتين ومسمارا. وأصيب مهند أحمد عزت وحالته خطرة لإصابته بكسر في عظام الفخد وبالكتف وكسر بركبة الرجل اليمنى واليسرى وكسر بالقطنية