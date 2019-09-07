أمريكا: سنمنع أي تهديدات بحرية إيرانية أو صينية

تحرير:وكالات ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

وزير الدفاع الأمريكي

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، اليوم السبت، على ضرورة التزام الجميع بحماية الملاحة في الخليج، موضحا أن الأمن البحري أولوية للولايات المتحدة، وأن بلاده ستمنع أي تهديدات إيرانية في الخليج أو حتى صينية في أماكن أخرى. وأضاف أسبر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي: "لست متفاجئًا من إعلان إيران انتهاك الاتفاق النووي. كان مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع الأمريكية، أعلن الجمعة، أن واشنطن متمسكة بنهج تشديد العقوبات على إيران لدفعها إلى التفاوض.

وأشار إلى عقد محادثات أمريكية فرنسية في باريس من أجل تنسيق جهود حماية الملاحة في الخليج. وتابع: "وزير دفاع الولايات المتحدة مارك إسبر سيبحث مع نظيرته الفرنسية، السبت، كيفية التنسيق بين جهود البحرية الفرنسية وواشنطن لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مضيفا "ندرك اهتمام فرنسا بالمشاركة في حرية الملاحة وضمانها