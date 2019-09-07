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أمريكا: سنمنع أي تهديدات بحرية إيرانية أو صينية

تحرير:وكالات ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي
أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، اليوم السبت، على ضرورة التزام الجميع بحماية الملاحة في الخليج، موضحا أن الأمن البحري أولوية للولايات المتحدة، وأن بلاده ستمنع أي تهديدات إيرانية في الخليج أو حتى صينية في أماكن أخرى. وأضاف أسبر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي: "لست متفاجئًا من إعلان إيران انتهاك الاتفاق النووي. كان مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع الأمريكية، أعلن الجمعة، أن واشنطن متمسكة بنهج تشديد العقوبات على إيران لدفعها إلى التفاوض.
وأشار إلى عقد محادثات أمريكية فرنسية في باريس من أجل تنسيق جهود حماية الملاحة في الخليج. وتابع: "وزير دفاع الولايات المتحدة مارك إسبر سيبحث مع نظيرته الفرنسية، السبت، كيفية التنسيق بين جهود البحرية الفرنسية وواشنطن لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مضيفا "ندرك اهتمام فرنسا بالمشاركة في حرية الملاحة وضمانها
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دعابة بوتين لترامب تفتح فصلا جديدا للحرب الباردة

بات واضحًا أن انهيار معاهدة الصواريخ النووية التي وقعت في زمن الحرب الباردة، قد يكون لها تأثيرٌ جديدٌ على استعادة هذه الفترة الحرجة على المستوى السياسي، خاصة إذا ما دخل صراع التسليح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات جديدة من التطوير. ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بات يدرك مدى أهمية مواكبة الصراع التسليحي والتطوير العسكري، والذي سيكون له الفضل الأكبر في إبقاء موسكو كقوة سياسية دولية، محتفظة بمكانتها المؤثرة في الأوساط العالمية.
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ألمانيا تهاجم أردوغان: استغل القضاء بشكل مخزٍ

هاجمت نائبة رئيس البرلمان الألماني كلاوديا روت، اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرة أنه استغل القضاء بشكل مخزٍ على خلفية الحكم بالسجن 10 سنوات على سياسية معارضة. قالت روت خلال تصريحات لصحيفة دي فيلت، "أردوغان استغل القضاء بشكل مخزٍ في قضية جنان كفتانجي أوغلو"، وفقا لـ"إذاعة صوت ألمانيا". وتابعت: "الحكم على كفتانجي أوغلو ليس سوى عمل انتقامي من المعارضة التي فازت في الانتخابات الأخيرة بإسطنبول رغم تعرضها لأشد حملات القمع ومحاولة عرقلتها بشتى الطرق".
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خيارات جونسون للخروج من مأزق «البريكست»

يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، القول إنه لا يريد إجراء انتخابات مبكرة، لكن في الواقع، هو لا يريد شيئا أكثر من ذلك، حيث إنها الطريقة الوحيدة لإنهاء فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وبعد أن أصبح جونسون محاصرا بخطواته السياسية وهزيمته البرلمانية، لا يزال يصر على أنه سيخرج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو دون اتفاق. إلا أن مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي تبدو ميتة إلى حد ما، في الوقت الذي أقر فيه البرلمان، هذا الأسبوع، مشروع قانون يلزمه بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد البريكست إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
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لأول مرة منذ 5 سنوات.. تبادل سجناء بين روسيا وكييف

بدأت صباح اليوم السبت، عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، شملت 70 شخصًا، حيث إن كل جانب سيسلم 35 سجينًا، وذلك في أول عملية تبادل كبيرة بين البلدين منذ اندلع النزاع في شرق أوكرانيا عام 2014، وفقا لوسائل إعلام روسية. وأكدت وكالة "إنترفاكس" أن حافلتين كبيرتين تقلان سجناء أوكرانيين وصلتا من سجن ليفورتوفو في موسكو إلى القطاع الحكومي في مطار "فنوكوفو" بضواحي العاصمة تحت حراسة شرطية، بالتزامن مع هبوط طائرة تحمل العلم الأوكراني في المطار، والتي توجهت بعد ذلك إلى مطار موسكو.
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تقرير جديد: أمريكا لم تعد القوة المهيمنة في آسيا

على مدار العقود الماضية، كان الجيش الأمريكي هو القوة المهيمنة في منطقة آسيا، وذلك بسبب قدراته العسكرية، بالإضافة للعلاقات والتحالفات العديدة مع جيوش المنطقة. إلا أن ذلك تغير الآن، حيث لم يعد الجيش الأمريكي هو القوة الرئيسية في آسيا، وذلك تحت وطأة تهديدات صواريخ الجيش الصيني الذي يتطور بسرعة غير مسبوقة، وفقا لتقرير جديد. حيث حذرت الدراسة التي أجراها مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني في أستراليا من أن استراتيجية الدفاع الأمريكية في منطقة المحيط الهادي الهندي "في خضم أزمة غير مسبوقة"، ويمكن أن تفشل في الدفاع عن حلفائها في مواجهة الصين.
الملاحة الحرين

حلف حماية الملاحة بالخليج صداع في رأس نظام الملالي

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة السعي لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في مياه الخليج بعد التهديدات التى قامت بها إيران، وتبلورت خطة جديدة على الأجندة الأمريكية، ستوفر بموجبها سفن قيادة للتحالف العسكري من أجل حماية المياه الاستراتيجية في الخليج، خاصة قبالة سواحل إيران واليمن، وضمان حرية وحماية الملاحة البحرية. وبدأت الأزمة في مياه الخليج منذ مايو والمستمرة حتى الآن، عقب وقوع سلسلة من الهجمات وأعمال تخريب بسفن تجارية بالقرب من مضيق هرمز، حيث يمر ثلث النفط المنقول بحريا في العالم، ومنذ البداية وجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى إيران.
حسن-روحانى

إيران تعلن استعدادها للتعاون مع دول الخليج

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن تلقيها إشارات جيدة من دول الجوار تصب في صالح المنطقة وشعوبها. وصرح المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، بأن دول الجوار باتت تبدي أهمية كبرى لأمن المنطقة وعلاقات الصداقة مع إيران، لافتا إلى أن علاقات إيران مع السعودية والإمارات تختلف عما هي عليه مع الولايات المتحدة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وأشار إلى أن التفاوض مع واشنطن لا بد أن يكون ضمن ظروف متكافئة، وبعد إنهاء الإرهاب الاقتصادي الممارس ضد إيران.
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إيران تحذر أمريكا من تعطيش دول جنوب الخليج

أكد قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن وجود القوات الأمريكية والبريطانية في منطقة الخليج يؤدي إلى عدم الأمن والاستقرار. وأوضح تنكسيري في تصريحات له، اليوم الأحد، أن منطقة الخليج ومضيق هرمز يعيشان لحظات صعبة وعلى فوهة بركان بسبب وجود قوات أجنبية في المنطقة، وفقًا لوكالة العمال الإيرانية للأنباء "إيلنا". وتابع "الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج لا يجلبان سوى عدم الأمن والاستقرار للجميع، وهو ما يشير إلى مخاطر جسيمة".
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