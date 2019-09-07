وفاة عالم نووي مصري في المغرب جنائية أم طبيعية؟

العالم المصري الذي توفي في المغرب كان مكلفا منذ عام 2015 إلى جانب خبراء آخرين، بدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية في بوشهر في إيران، وفي ديمونة في إسرائيل
أثارت الوفاة المفاجئة والغامضة للعالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان في مدينة مراكش المغربية حالة من الجدل والتساؤلات حول سبب الوفاة وهل هي طبيعية أم متعمدة؟
العالم المصري الراحل هو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، توفي في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق بالمنطقة السياحية أكدال بالمغرب، بعد أن وصل مراكش للمشاركة في مؤتمر علمي حول الطاقة، بحسب صحيفة "رأي اليوم".
تقارير أولية أشارت إلى أن وفاة العالم المصري دون إعلان هويته، بحسب مصادر وصفت بأنها مطلعة، كانت الخميس، بعد تناوله كوبا من العصير.
العالم المصري أجرى اتصالا بزميل له قصد إعلامه بتعذر حضوره المؤتمر الذي كان سبب تواجده في المغرب، وذلك نتيجة أوجاع البطن التي شعر بها بشكل مفاجئ، وبدأت تشوب شبهة تسمم حول وفاة العالم المصري، بحسب "رأي اليوم".
وعثر بعد ذلك على العالم متوفى داخل غرفته، ليتم نقله إلى مصحة خاصة، وأمرت النيابة العامة في
العالم المصري أجرى اتصالا بزميل له قصد إعلامه بتعذر حضوره المؤتمر الذي كان سبب تواجده في المغرب، وذلك نتيجة أوجاع البطن التي شعر بها بشكل مفاجئ، وبدأت تشوب شبهة تسمم حول وفاة العالم المصري، بحسب "رأي اليوم".
وعثر بعد ذلك على العالم متوفى داخل غرفته، ليتم نقله إلى مصحة خاصة، وأمرت النيابة العامة في مراكش أمس الجمعة، بتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم أن الوفاة طبيعية.
وانتقلت عناصر الشرطة إلى الفندق، فور علمها بالوفاة، من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات هذا الحادث، وقد أرسلت عينات من دمه لأحد المختبرات الطبية في المغرب لمعرفة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن تسمم أم لا.
وكان العالم الراحل وهو في العقد السادس من العمر، قد وصل مراكش للمشاركة في مؤتمر علمي حول الطاقة، فيما قالت مواقع مغربية إن رمضان كان مكلفا منذ عام 2015 إلى جانب خبراء آخرين، بدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية في بوشهر في إيران، وفي ديمونة في إسرائيل، وهو ما يشير إلى أنه ربما تعرض هذا العالم لجريمة اغتيال.
وفاة العالم المصري أعادت إلى الأذهان تعرض عدد من العلماء والرموز المصريين للقتل والاغتيال، بتدبير من دول معادية أو أجهزة مخابراتية أو عصابات، والتي لا تريد لمصر التقدم أو الازدهار علميا.
سعيد السيد بدير هو عالم مصري تخصص في مجال الاتصال بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية خارج الغلاف الجوي توفي في 14 يوليو 1989 بالإسكندرية في واقعة يصفها الكثيرون بأنها عملية قتل متعمدة.
نشرت أبحاثه في جميع دول العالم حتى اتفق معه باحثان أمريكيان في أكتوبر عام 1988م لإجراء أبحاث معهما عقب انتهاء تعاقده مع الجامعة الألمانية، وهنا اغتاظ باحثو الجامعة الألمانية وبدؤوا بالتحرش به ومضايقته حتى يلغي فكرة التعاقد مع الأمريكيين، وذكرت زوجته أنها وزوجها وابناهما كانوا يكتشفون أثناء وجودهم في ألمانيا عبثًا في أثاث مسكنهم وسرقة كتب زوجها، ونتيجة لشعورهم بالقلق قررت الأسرة العودة إلى مصر على أن يعود الزوج إلى ألمانيا لاستكمال فترة تعاقده ثم عاد إلى القاهرة في 8 يونيو عام 1988م للحماية من محاولات متوقعة لاغتياله وقرر السفر إلى أحد أشقائه في الإسكندرية لاستكمال أبحاثه فيها حيث عثر عليه جثه هامدة.
وفي عام 1980 تعرض العالم النووي المصري المختص بهندسة المفاعلات النووية يحيى المشد للاغتيال عن طريق تحطيم الجمجمة، في جريمة نسبت للموساد، إلا أن الشرطة الفرنسية أغلقت الملف باعتبار أن الفاعل مجهول.
وكان المشد عالم ذرة مصري وأستاذ جامعي، درس في العراق في الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكهربائية فشهد له طلابه وكل من عرفه بالأخلاق والذكاء والعلمية.
واعترفت إسرائيل والولايات المتحدة رسميًّا باغتيال العالم المصري يحيى المشد، من خلال فيلم تسجيلي مدته 45 دقيقة، عرضته قناة "ديسكفري" الوثائقية الأمريكية تحت عنوان "غارة على المفاعل"، وتم تصويره بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي.
ومصطفى مشرفة عالم فيزياء مصري، وأول عميد مصري لكلية العلوم، كما مُنح لقب أستاذ من جامعة القاهرة وهو دون الثلاثين من عمره، وكان يعد أحد القلائل الذين عرفوا سر تفتت الذرة وأحد العلماء الذين ناهضوا استخدامها في صنع أسلحة في الحروب.
في 15 يناير 1950، مات إثر أزمة قلبية، وهناك شكوك حول كيفية وفاته فيعتقد أنه مات مسمومًا، أو أن أحد مندوبي الملك فاروق كان خلف وفاته، ويعتقد أيضا أنها إحدى عمليات جهاز الموساد الإسرائيلي.