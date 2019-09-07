سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ماتيس يهاجم باراك أوباما ويكشف مؤامرة إيران بواشنطن

تحرير:وكالات ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
وزير الدفاع الأمريكي السابق
وزير الدفاع الأمريكي السابق
شن وزير الدفاع الأمريكي السباق جيم ماتيس، هجوما حادا على إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في تعاملها مع الأزمة الإيرانية، منتقدا الرد الضعيف لأوباما، كاشفًا عن مؤامرة للأخيرة استهدفت تفجير مقهى راق في العاصمة واشنطن. صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، نشرت تقريرًا استعرضت فيه الكتاب الجديد لوزير الدفاع السابق، بعنوان "استدعاء إشارة فوضى.. تعلم تولي القيادة"، وتضمن مفاجأة تكشف ضعف رد الإدارة السابق على ما وصفه "إعلان حرب" من جانب إيران، استهدف تفجير أحد المقاهي في واشنطن.
وقال ماتيس في كتابه: إنه "خلال فترة عمله قائدًا للقيادة المركزية الأمريكية في الفترة بين 2013 حتى 2013، كرر تحذيراته لإدارة أوباما بشأن إيران والإرهابيين، لافتًا إلى أن أوباما أقاله من منصبه بسبب تلك التحذيرات، وأن الإدارة لم تخبره حتى بشأن المؤامرة الإيرانية لتفجير المقهى". وأوضح ماتيس، أنه علم بشأن
اقرأ المزيد
الهند-وباكستان

معلومات استخباراتية هندية تكشف مؤامرة باكستان بكشمير

وجهت نيودلهي، اليوم السبت، اتهاما جديدا إلى إسلام آباد، بمحاولة تأجيج العنف في منطقة كشمير المتنازع عليها، مشيرة إلى أن نحو 200 مسلح حاولوا التسلل من باكستان إلى المنطقة المشار إليها. وقال مستشار الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: إن "نحو 230 شخصا مستعدون للتسلل إلى داخل الأراضي الهندية عبر الشريط الحدودي من مختلف أنحاء كشمير"، مضيفًا أن هذه الأرقام جاءت من اتصالات لاسلكية تم اعتراضها ومعلومات استخباراتية، وقد تم احتجاز بعض هؤلاء لدى قوات الأمن الهندية، وفقا لـ"رويترز".
الإعصار دوريان

ارتفاع ضحايا «دوريان» في الباهاما إلى 43 شخصا

أفادت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، بأن عدد قتلى الإعصار دوريان في جزر الباهاما ارتفع إلى 43 شخصا. وتكافح الباهاما للتعامل مع الجثث المتحللة، مع ارتفاع المخاوف من مقتل المئات بعد الإعصار الذي دك مناطق من جزيرة أباكو الكبرى، مع قيام فرق الإغاثة برفع أنقاض المنازل والبنايات بحثا عن الضحايا، وهو بحث يُتوقع أن يرفع بشكل حاد عدد القتلى من الإعصار دوريان. واجتاح دوريان، وهو أقوى إعصار يضرب جزر الباهاما على الإطلاق، جزر أباكو والباهاما الكبرى هذا الأسبوع ليسوي أحياء بأكملها بالأرض ويدمر البنية التحتية بما في ذلك مدارج هبوط الطائرات في المطار.
مايك-بومبيو

بومبيو: قرار إيران بخفض التزاماتها النووية مرفوض

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن قرار إيران بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي في شكل أكبر هو أمر «مرفوض». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، طالب بومبيو الأوروبيين بإنهاء الابتزاز الذي تمارسه طهران. وخلال زيارة لولاية كنساس، قال بومبيو: «أعلنوا للتو أنهم سيواصلون القيام بمزيد من الأبحاث والتطوير لأنظمتهم العسكرية النووية، هذا أمر مرفوض». وأكد بومبيو عبر موقع «تويتر» أن احتفاظ إيران بقدرة كبيرة على تخصيب اليورانيوم يؤكد ضعفا بنيويا في الاتفاق الإيراني.
الأمم-المتحدة

الأمم المتحدة: إغلاق 100 مستشفى في اليمن بسبب التمويل

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إغلاق 100 مستشفى من بين 268 تدعمها في اليمن خلال شهر أغسطس المنصرم، بسبب تراجع التمويل. ووفقا لموقع الأمم المتحدة، توقع الصندوق الأممي للسكان إغلاق 75 مستشفى آخر بنهاية سبتمبر الجاري، ما سيؤثر بشكل مباشر على نحو على 650 ألف امرأة يمنية في حاجة لخدمات الصحة الإنجابية، في حين ستكون أكثر من مليون امرأة في خطر، فيما لو أغلقت كافة المستشفيات التي يدعمها الصندوق في اليمن??? حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
ناقلة-نفط (1)

إيران تستعد لإرسال قوات لمرافقة الناقلة «جريس 1»

أعلنت إيران، اليوم الأحد، استعدادها لإرسال قوات عسكرية لمرافقة ناقلة النفط "جريس 1" المفرج عنها من سلطات جبل طارق، أول من أمس، الجمعة. وبدأت ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" في التحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قال في وقت سابق، إن "السفينة الإيرانية (جريس 1) بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من الجمعة". وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه في أنها تنقل نفطا إلى سوريا، منتهكة بذلك حظرا فرضه الاتحاد الأوروبي، في أزمة بين لندن وطهران.
ايران

إيران تحذر أمريكا من تعطيش دول جنوب الخليج

أكد قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن وجود القوات الأمريكية والبريطانية في منطقة الخليج يؤدي إلى عدم الأمن والاستقرار. وأوضح تنكسيري في تصريحات له، اليوم الأحد، أن منطقة الخليج ومضيق هرمز يعيشان لحظات صعبة وعلى فوهة بركان بسبب وجود قوات أجنبية في المنطقة، وفقًا لوكالة العمال الإيرانية للأنباء "إيلنا". وتابع "الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج لا يجلبان سوى عدم الأمن والاستقرار للجميع، وهو ما يشير إلى مخاطر جسيمة".
صحف سعودية

صحف سعودية: الحوثي يستهدف نفط المملكة مجددا

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الهجوم الحوثي على أحد حقول النفط في المملكة، واستعرضت الصحف توقيع الأطراف السودانية على الاتقاق الدستوري، كما طالعتنا على العديد من القضايا التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والدولي. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن استهداف الميليشيات الحوثية حقل الشيبة النفطي السعودي بهجمات بطائرات مسيرة "درون" لم تسفر إلا عن أضرار محدودة، وفقا للتصريحات الرسمية السعودية. وأكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد الاقتصاد العالمي وإمدادات البترول، بأعمالها الإرهابية.
صاروخ

استعدادات صاروخية لإيران تثير القلق في أمريكا

لم يكن التعامل الأمريكي مع التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا بمضيق هرمز منحصرة على التركيز في الملفات السياسية المتعلقة بأنشطة إيران المختلفة، ولكنها امتدت لتشمل مجموعة من الإجراءات الرقابية العسكرية المتخصصة. الولايات المتحدة بدت حريصة على متابعة كافة الأنشطة العسكرية الإيرانية عن كثب، لا سيما وأنها يمكن أن تكون بمثابة إشارات واضحة إلى ما يمكن اعتباره نهجًا سياسيًا لطهران في المستقبل القريب، كما أنها تحدد الطريقة التي ستسير عليها الأمور بالمنطقة بشكل رئيسي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org