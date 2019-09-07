359 مليون طن إجمالي إنتاج البترول خلال 5 سنوات
٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
طارق الملا وزير البترول
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في الانفوجراف الذي نشره، اليوم السبت، على الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن إنجازات قطاع البترول خلال السنوات الخمس الماضية حتى يونيو 2019، إذ بلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية 359 مليون طن، مقسمة إلى 44.6% زيت خام ومتكثفات، 53.5% غاز طبيعي، 1.9% بوتوجاز، مشيرا إلى تطور حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميا ليصل إلى 7 مليارات قدم مكعب في أغسطس 2019، و5.9 مليار قدم مكعب في 2017 - 2018، مقارنة بـ4.5 مليار قدم مكعب في 2016 - 2017.
وأضاف المركز أن الصادرات البترولية ارتفعت لتصل إلى 11.6 مليار دولار في 2018 - 2019, مقارنة بـ8.9 مليار دولار في 2017 - 2018, و6.6 مليار دولار في 2016 - 2017, مقارنة بـ5.8 مليار دولار في 2015 - 2016.وأوضح أن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال العام 2021- 2022، مشيرا إلى أنه في
وأضاف المركز أن الصادرات البترولية ارتفعت لتصل إلى 11.6 مليار دولار في 2018 - 2019, مقارنة بـ8.9 مليار دولار في 2017 - 2018, و6.6 مليار دولار في 2016 - 2017, مقارنة بـ5.8 مليار دولار في 2015 - 2016.
وأوضح أن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال العام 2021- 2022، مشيرا إلى أنه في سبتمبر 2018 أعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بل وتحولت إلى مصدر له خلال الربع الأخير من العام ذاته، كما بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة لتشغيل أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات (موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية) قيمة 4 مليارات دولار.
وذكر أن التكلفة الاستثمارية لـ31 مشروعا لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام بلغت 21.4 مليار دولار، ويصل إجمالي ما توفره مصر نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنويا 1.5 مليار دولار.