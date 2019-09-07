359 مليون طن إجمالي إنتاج البترول خلال 5 سنوات

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

طارق الملا وزير البترول

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في الانفوجراف الذي نشره، اليوم السبت، على الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن إنجازات قطاع البترول خلال السنوات الخمس الماضية حتى يونيو 2019، إذ بلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية 359 مليون طن، مقسمة إلى 44.6% زيت خام ومتكثفات، 53.5% غاز طبيعي، 1.9% بوتوجاز، مشيرا إلى تطور حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميا ليصل إلى 7 مليارات قدم مكعب في أغسطس 2019، و5.9 مليار قدم مكعب في 2017 - 2018، مقارنة بـ4.5 مليار قدم مكعب في 2016 - 2017.

وأضاف المركز أن الصادرات البترولية ارتفعت لتصل إلى 11.6 مليار دولار في 2018 - 2019, مقارنة بـ8.9 مليار دولار في 2017 - 2018, و6.6 مليار دولار في 2016 - 2017, مقارنة بـ5.8 مليار دولار في 2015 - 2016.وأوضح أن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال العام 2021- 2022، مشيرا إلى أنه في