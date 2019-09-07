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359 مليون طن إجمالي إنتاج البترول خلال 5 سنوات

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في الانفوجراف الذي نشره، اليوم السبت، على الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن إنجازات قطاع البترول خلال السنوات الخمس الماضية حتى يونيو 2019، إذ بلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية 359 مليون طن، مقسمة إلى 44.6% زيت خام ومتكثفات، 53.5% غاز طبيعي، 1.9% بوتوجاز، مشيرا إلى تطور حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميا ليصل إلى 7 مليارات قدم مكعب في أغسطس 2019، و5.9 مليار قدم مكعب في 2017 - 2018، مقارنة بـ4.5 مليار قدم مكعب في 2016 - 2017.
وأضاف المركز أن الصادرات البترولية ارتفعت لتصل إلى 11.6 مليار دولار في 2018 - 2019, مقارنة بـ8.9 مليار دولار في 2017 - 2018, و6.6 مليار دولار في 2016 - 2017, مقارنة بـ5.8 مليار دولار في 2015 - 2016.وأوضح أن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال العام 2021- 2022، مشيرا إلى أنه في
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بورصة (2)

البورصة المصرية تربح 3.1 مليار جنيه في أسبوع

ربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 3.1 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 3ر773 مليار جنيه، مقابل 2ر770 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغت نسبته 4ر0%. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 66ر0 %، ليسجل مستوى 18ر14933 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 03ر0 % ليبلغ مستوى 17ر553 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 99ر0 % ليبلغ مستوى 49ر1469 نقطة.
الاقتصاد-المصري

كيف تحقق الحكومة معدل نمو 7% خلال 3 سنوات؟

تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 7% خلال العام المالي 2021- 2022، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك المعدل يأتي من خلال عدة وسائل. وأكد معيط أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادي بلغت نحو 5.6% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تستهدف الحكومة خلال العام الجاري 2019- 2020 الوصول إلى نسبة 6%، ثم إلى 7% في العام المالي 2021- 2022. والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، ما يساهم فى زيادة دخل الدولة.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار.. والأخضر يفقد 9 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض سعر الدولار بحوالي 9 قروش. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، والبنك العربي الإفريقي بواقع 5 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء.
وزارة-المالية

المالية: لا تحفظات على لائحة قانون تنظيم الصحافة

أكدت وزارة المالية أنها لم تبد أى تحفظات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، خاصة الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون. وأوضحت الوزارة، أن الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون، تتضمن نفس الأحكام الواردة بالمادة 61 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وبالمادتين 28، 29 من لائحته التنفيذية، وكذلك قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذى يلزم كل شخص يزاول نشاطًا باستخراج بطاقة ضريبية.
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حقل-ظهر

ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، من الغاز الطبيعي قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر، مضيفا في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن الطاقة الإنتاجية للحقل ارتفعت بعد الانتهاء من تنفيذ ووضع الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كيلومتر، وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الجاري، والذي يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر على الإنتاج؛ ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حاليًا إلى 12 بئرًا.
حقل-بترول

بدء حفر حقل غاز جنوب دسوق بعد 11 عاما من اكتشافه

منذ عدة سنوات وتحديدا في عام 2008 فوجئ أهالى كفر الشيخ بشركة بترول، صاحبة امتياز اكتشاف الآبار البترولية، تعسكر في عدة مناطق بالمحافظة للكشف والبحث عن اكتشافات بترولية جديدة، ثم تترك بعد ذلك المكان والذهاب لمكان آخر في نطاق المحافظة، لكن في جنوب مدينة دسوق وبالقرب من قرية العجوزين التابعة لمدينة دسوق كان الأمر مختلفا، إذ بعد القيام باستطلاعات بحثية، تم إحضار المعدات الخاصة بأعمال الحفر واستمرت نحو 6 أشهر، حتى تم اكتشاف بئر غاز ليتم وضع سياج حديدي حول قطعة الأرض البالغ مساحتها 6 أفدنة و14 قيراطا.
حديد (3)

رغم انخفاضه 30 دولارا.. لماذا لم تقل أسعار الحديد؟

شهدت أسعار المواد الخام الداخلة فى صناعة حديد التسليح انخفاضا ملحوظا بالبورصات العالمية بنحو 30 دولارا للطن الواحد، في الوقت الذي لم تتراجع فيه أسعار حديد التسليح بالمصانع المحلية، إذ سجلت أسعار المواد الخام ببورصة الصين لأسعار المعادن في 13 أغسطس الجاري 88.5 دولار للطن مقابل 121.58 دولار فى 19 يوليو الماضي، وسط توقعات باستمرار موجة انخفاض أسعار المواد الخام.. فهل تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة أم تظل على ما هي عليه؟ وهل تتحكم مصانع محددة في أسعار الحديد بالسوق بعيدا عن قانون العرض والطلب؟
عبدالفتاح-البرهان

البرهان: سنعمل على ضمان سلامة الانتقال للحكم المدني

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة ستبذل الغالي والنفيس لضمان سلامة الانتقال للحكم المدني، وإن القوات المسلحة أثبتت أنها شريك وجسر عبور للتغيير دون أن تفقد مهنيتها، متعهدا بأن تقوم المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة بدورها كاملا في الحفاظ على مكتسبات الثورة، جاء ذلك خلال كلمته في ختام الاحتفال بتوقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في الخرطوم، اليوم السبت، والذي شهد حضورا دوليا وإقليميا رفيعا.
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