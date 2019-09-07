خيارات جونسون للخروج من مأزق «البريكست»

خسر جونسون أول محاولة له لإجراء انتخابات يوم الأربعاء، لكنه قرر تحديد موعد تصويت آخر على الاقتراح في مجلس العموم يوم الإثنين، واتفقت أحزاب المعارضة على رفض الانتخابات

تحرير:أحمد سليمان ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، القول إنه لا يريد إجراء انتخابات مبكرة، لكن في الواقع، هو لا يريد شيئا أكثر من ذلك، حيث إنها الطريقة الوحيدة لإنهاء فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وبعد أن أصبح جونسون محاصرا بخطواته السياسية وهزيمته البرلمانية، لا يزال يصر على أنه سيخرج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو دون اتفاق. إلا أن مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي تبدو ميتة إلى حد ما، في الوقت الذي أقر فيه البرلمان، هذا الأسبوع، مشروع قانون يلزمه بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد البريكست إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن جونسون أكد أنه يفضل "الموت في خندق"، على طلب تأجيل البريكست، لكنه رفض أيضا أن يقول إنه سيستقيل إذا وصل الأمر إلى هذه النقطة. إذا ما خيارات جونسون المتاحة الآن للخروج من هذه الأزمة؟ خيار الانتخابات تبدو الانتخابات فكرة جيدة، حيث يتقدم جونسون في استطلاعات الرأي،

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن جونسون أكد أنه يفضل "الموت في خندق"، على طلب تأجيل البريكست، لكنه رفض أيضا أن يقول إنه سيستقيل إذا وصل الأمر إلى هذه النقطة.

إذا ما خيارات جونسون المتاحة الآن للخروج من هذه الأزمة؟

خيار الانتخابات

تبدو الانتخابات فكرة جيدة، حيث يتقدم جونسون في استطلاعات الرأي، وإذا استطاع الحصول على أغلبية أكبر في البرلمان، فإن مشاكله ستختفي، على الأقل جزئيا.

إلا أن المشكلة تكمن في أن اختيار موعد الانتخابات ليس متروكا لبوريس جونسون، فبموجب قانون الشروط الثابتة للبرلمان لعام 2011، وهو القانون الذي يحدد القواعد الخاصة بكيفية الدعوة إلى الانتخابات، يحتاج رئيس الوزراء للحصول على دعم ثلثي المشرعين على الأقل، حتى يتمكن من الدعوة لإجراء انتخابات مبكر.

وخسر جونسون أول محاولة له لإجراء انتخابات يوم الأربعاء، لكنه قرر تحديد موعد تصويت آخر على الاقتراح في مجلس العموم يوم الإثنين، وخرجت أحزاب المعارضة بجبهة موحدة بشكل غير عادي يوم الجمعة، قائلة إنها لن تؤيد عقد انتخابات مبكرة.

ويمكن أن يحاول جونسون تجاوز عقبة الأغلبية العظمى من خلال وضع تشريع جديد من شأنه أن يلغي قانون الانتخابات الحالي بشكل فعال.

ويكفي مشروع قانون مؤلف من سطر واحد، يقول شيئًا على غرار "بصرف النظر عن قانون الشروط الثابتة للبرلمان، سيتم إجراء الانتخابات في اليوم كذا".

ويرى إيان دونت، المعلق السياسي البريطاني أن "الميزة هنا هي أنك ستحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة، لكن المشكلة أيضا أنه لم يعد يمتلك أغلبية بعد الآن، لذلك من غير المرجح أن يمر ذلك أيضًا".

الأقلية البرلمانية

فقد رئيس الوزراء أغلبيته البرلمانية في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما انشق أحد نواب حزب المحافظين في بداية أول خطاب له بعد العطلة الصيفية.

ثم قام جونسون بتقويض موقفه من خلال طرد 21 من النواب المحافظين المتمردين الذين صوتوا ضد الحكومة، لدعم مشروع القانون لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

مناورة خطيرة.. جونسون يراهن على الانتخابات المبكرة

هناك مسألة أخرى تتعلق بمشروع القانون من سطر واحد، مثله مثل أي تشريع في البرلمان، سيكون هناك إمكانية للتعديل عليه، وقد يخاطر جونسون أمام احتمالية تحالف المعارضة مع المتمردين من حزب المحافظين لتغيير صيغة القانون بطريقة قد تؤذيه أكثر، مثل تغيير تاريخ الانتخابات، أو تمديد التصويت ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، وهو إجراء تم طرحه لسنوات ولكن يعتقد أن سيفيد الأحزاب التقدمية.

خيار حجب الثقة

ترى الشبكة الأمريكية، أن الخيار النووي سيكون الدعوة إلى تصويت بحجب الثقة عن حكومته داخل مجلس العموم.

حيث قالت روث فوكس مديرة جمعية "هانسارد"، وهي منظمة بحثية دستورية رائدة: "سيأخذه ذلك إلى المكان الذي يريده، وستكون هناك انتخابات عامة، ما لم تتمكن حكومته أو حكومة أخرى خلال 14 يوما من الحصول على تصويت بالثقة".

إلا أن فوكس أشارت إلى أن هذا الخيار سخيف، قائلة: "سيكون من غير المعتاد أن تقدم الحكومة اقتراحا بحجب الثقة وتشجع حزبها على التصويت لصالحه".

وبصرف النظر عن كونه أمرا محرجا وغير مسبوق تماما، فقد تتعارض هذه الخطوة مع دستور المملكة المتحدة غير المكتوب.

لا يمنع قانون الشروط الثابتة للبرلمان صراحة جونسون من الدعوة للتصويت على سحب الثقة من حكومته، ولكن عندما تم إقرار هذا القانون في عام 2011، قال مارك هاربر وزير الإصلاح الدستوري آنذاك إن مثل هذه الخطوة ستكون "غير دستورية على الإطلاق" وحذر من أن "الجمهور لن يستجيب بشكل جيد لحكومة تتصرف بهذه الطريقة".

وأيدت لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية في البرلمان هذا الرأي في وقت لاحق، لكن هذه أوقات لم يسبق لها مثيل، وما بدا في السابق غير وارد، أصبح الآن ممكنا للغاية.

خيارات كوربين ليست أفضل بكثير

في الوقت الذي أكد فيه جونسون على أنه لا يريد إجراء انتخابات، ليدعو البرلمان للتصويت على عقد انتخابات مبكرة في اليوم الأول بعد عودة البرلمان، فعل زعيم حزب العمال جيريمي كوربين العكس تماما.

لقد طالب كوربين بإجراء انتخابات مبكرة منذ شهور، وعندما سنحت له الفرصة لعقد الانتخابات رفضها، لأنه، مثل رئيس الوزراء، يعرف جيدا أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لخروج جونسون منذ هذا المأزق.

وكوربين، بينما يأتي حاليا خلف جونسون في استطلاعات الرأي، لديه بعض المزايا، حيث يقول إيان دونت: "إن معدلات شعبيته ترتفع بشكل كبير خلال فترة الانتخابات، عكس الأيام العادية".

بعد قرار جونسون.. بريطانيا على أعتاب انتخابات مبكرة

وتقول "سي إن إن" إن زعيم حزب العمال يريد تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق، لأنه يأمل في أن تؤدي الفوضى الحالية في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تقسيم حزب المحافظين الذي تمزق بالفعل، مما يجعله أكثر عرضة للهجمات من حزب "البريكست" الأكثر تطرفًا.

ويؤكد دونت: "أن كوربين بحاجة إلى القيام بذلك بينما لا يزعج الناس أكثر من اللازم، فمن الصعب الظهور على التلفاز والقول، إنه يريد إجراء انتخابات، لكن ليس الآن".

ويبدو أن كوربين محظوظ، حيث يرغب العديد من المشرعين المعارضين الآخرين في تأجيل أي انتخابات إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، للقضاء على خطر انهيار المملكة المتحدة في حالة الخروج دون اتفاق.

بينما خيار كوربين الآخر هو محاولة تشكيل حكومته الخاصة، وهي نوع من "حكومة الوحدة" التي تتشكل خلال الحروب أو الأزمات القومية.

لسوء حظه، يبدو أن هذا الخيار مستبعد، وذلك بالنظر إلى حقيقة أن بعض أحزاب المعارضة الأخرى ليست من المعجبين بمواقفه السياسية اليسارية المناهضة للمؤسسة.

ورفض كوربين حتى الآن إفساح المجال أمام شخص مقبول لدى أحزاب الديمقراطيين الأحرار، والوطني الإسكتلندي، ونحو عشرين نائبا سابقا في حزب المحافظين.

وقال دونت "سيكون هناك اقتراح لجيريمي كوربين ليكون رئيس الوزراء المؤقت وهذا سيفشل"، وتابع: "وعندما يفشل ذلك، سيتعين عليه التفكير جيدا، حسنًا، إذن من سيكون رئيس الوزراء المؤقت".

يمكن أن يمهد ذلك الطريق لبرلماني كبير آخر يتولى زمام الأمور لحكومة محدودة المدة بهدف وحيد هو ضمان امتداد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.