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خيارات جونسون للخروج من مأزق «البريكست»

خسر جونسون أول محاولة له لإجراء انتخابات يوم الأربعاء، لكنه قرر تحديد موعد تصويت آخر على الاقتراح في مجلس العموم يوم الإثنين، واتفقت أحزاب المعارضة على رفض الانتخابات
تحرير:أحمد سليمان ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، القول إنه لا يريد إجراء انتخابات مبكرة، لكن في الواقع، هو لا يريد شيئا أكثر من ذلك، حيث إنها الطريقة الوحيدة لإنهاء فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وبعد أن أصبح جونسون محاصرا بخطواته السياسية وهزيمته البرلمانية، لا يزال يصر على أنه سيخرج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو دون اتفاق. إلا أن مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي تبدو ميتة إلى حد ما، في الوقت الذي أقر فيه البرلمان، هذا الأسبوع، مشروع قانون يلزمه بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد البريكست إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن جونسون أكد أنه يفضل "الموت في خندق"، على طلب تأجيل البريكست، لكنه رفض أيضا أن يقول إنه سيستقيل إذا وصل الأمر إلى هذه النقطة. إذا ما خيارات جونسون المتاحة الآن للخروج من هذه الأزمة؟ خيار الانتخابات تبدو الانتخابات فكرة جيدة، حيث يتقدم جونسون في استطلاعات الرأي،
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دعابة بوتين لترامب تفتح فصلا جديدا للحرب الباردة

بات واضحًا أن انهيار معاهدة الصواريخ النووية التي وقعت في زمن الحرب الباردة، قد يكون لها تأثيرٌ جديدٌ على استعادة هذه الفترة الحرجة على المستوى السياسي، خاصة إذا ما دخل صراع التسليح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات جديدة من التطوير. ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بات يدرك مدى أهمية مواكبة الصراع التسليحي والتطوير العسكري، والذي سيكون له الفضل الأكبر في إبقاء موسكو كقوة سياسية دولية، محتفظة بمكانتها المؤثرة في الأوساط العالمية.
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ألمانيا تهاجم أردوغان: استغل القضاء بشكل مخزٍ

هاجمت نائبة رئيس البرلمان الألماني كلاوديا روت، اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرة أنه استغل القضاء بشكل مخزٍ على خلفية الحكم بالسجن 10 سنوات على سياسية معارضة. قالت روت خلال تصريحات لصحيفة دي فيلت، "أردوغان استغل القضاء بشكل مخزٍ في قضية جنان كفتانجي أوغلو"، وفقا لـ"إذاعة صوت ألمانيا". وتابعت: "الحكم على كفتانجي أوغلو ليس سوى عمل انتقامي من المعارضة التي فازت في الانتخابات الأخيرة بإسطنبول رغم تعرضها لأشد حملات القمع ومحاولة عرقلتها بشتى الطرق".
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أمريكا: سنمنع أي تهديدات بحرية إيرانية أو صينية

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لأول مرة منذ 5 سنوات.. تبادل سجناء بين روسيا وكييف

بدأت صباح اليوم السبت، عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، شملت 70 شخصًا، حيث إن كل جانب سيسلم 35 سجينًا، وذلك في أول عملية تبادل كبيرة بين البلدين منذ اندلع النزاع في شرق أوكرانيا عام 2014، وفقا لوسائل إعلام روسية. وأكدت وكالة "إنترفاكس" أن حافلتين كبيرتين تقلان سجناء أوكرانيين وصلتا من سجن ليفورتوفو في موسكو إلى القطاع الحكومي في مطار "فنوكوفو" بضواحي العاصمة تحت حراسة شرطية، بالتزامن مع هبوط طائرة تحمل العلم الأوكراني في المطار، والتي توجهت بعد ذلك إلى مطار موسكو.
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بوريس جونسون

مناورة خطيرة.. جونسون يراهن على الانتخابات المبكرة

يبدو أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، في طريقه لخوض غمار مغامرة هائلة، فبعد أن نجح تحالف من نواب حزب المحافظين المتمردين، ونواب المعارضة في مجلس العموم في طرح تصويت على مشروع قانون يحظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، اتخذ رئيس الوزراء خطوة استثنائية تتمثل في طرد 21 من أعضاء حزبه الذين أيدوا هذا الإجراء. وهدد بإجراء انتخابات عامة، ودعا للتصويت على اقتراح لإجراء الانتخابات في منتصف أكتوبر المقبل، وهي استراتيجية تشكل مخاطرة هائلة، حيث قضت على أغلبيته البرلمانية، وتدفع مجلس العموم إلى الموافقة على انتخابات لا يضمن الفوز بها.
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جونسون يواجه البرلمان بعد تهديده بالانتخابات المبكرة

يواجه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، مواجهة حاسمة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، بعد أن حذر من أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 14 أكتوبر إذا نجح أعضاء مجلس العموم في هزيمة الحكومة. حيث يخطط النواب المتمردون عن حزب المحافظين، ونواب حزب العمال لطرح مشروع قانون لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق، للتصويت. وقال جونسون إنه لا يريد إجراء انتخابات، لكن إحداث تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي سيكون "مستحيلا" إذا فاز النواب، في الوقت الذي قال فيه جيريمي كوربين رئيس حزب العمال إنه مستعد لإجراء انتخابات عامة.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بعد قرار جونسون.. بريطانيا على أعتاب انتخابات مبكرة

شهدت بريطانيا، على مدار الأيام القليلة الماضية، أزمة سياسية ضخمة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل مجلس العموم. القرار يأتي في محاولة من جونسون لمنع أعضاء المجلس من الاعتراض على فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل، الذي أكد رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة، على أنه خيار مطروح بقوة، حال رفض بروكسل التفاوض على اتفاق جديد، أو تعديل الاتفاق القائم. والآن يفكر جونسون في السعي لإجراء انتخابات عامة مبكرة، إذا تمكن النواب المعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، من هزيمة الحكومة هذا الأسبوع.
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تمهيدا لبريكست دون اتفاق.. جونسون يعلق مجلس العموم

حالة من الصدمة أصابت الساسة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن خطته لإطالة فترة الاستراحة البرلمانية القادمة، وهي مناورة مفاجئة من شأنها أن تجعل من الصعب على المشرعين منع حدوث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وكان جونسون قد صرح في أكثر من مناسبة، أنه يريد الحصول على اتفاق مع بروكسل قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن بريطانيا ستغادر كما هو مقرر في 31 أكتوبر، مع أو دون اتفاق.
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