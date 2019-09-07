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سفير مصر بالمغرب يكشف كواليس وفاة عالم النووي

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم
السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم
علق السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم، على الجدل الدائر بشأن وفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية المصرية، في مدينة مراكش المغربية بعد تداول اتهامات بتصفيته وأن الوفاة نتجت عن فعل فاعل، قائلا إن وفاة العالم المصري طبيعية وفقا لجميع التقارير الطبية الصادرة في المملكة، لافتا إلى أن تشريح الجثة بيّن أن الوفاة طبيعية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله بعدها لمستشفى قريب من مقر إقامته بأحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية بمدينة مراكش المغربية.
وأضاف إبراهيم، أن العالم المصري كان يشارك في اجتماع تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمغرب، وشعر بحالة إعياء مفاجئ فطلب من الحضور مغادرة الاجتماع وتوجه إلى غرفته، ليشعر بعدها بضيق في التنفس تم نقله بعدها إلى طبيب الفندق الذي سارع بنقله إلى مستشفى قريب، إلا أنه توفي بعدها بدقائق داخل المستشفى.اقرأ
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ربيع: شهادات قناة السويس كانت أمانة وعادت لأصحابها

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن مستحقات المودعين في شهادات قناة السويس كانت أمانة تم سدادها وردها إلى أصحابها وفقًا للجدول الزمني المحدد وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وبذلك أوفى الرئيس عبدالفتاح السيسي بوعده كما عهدناه دوما. جاء ذلك خلال زيارة وفد مبادرة مصر تستطيع برئاسة المهندسة سمر حسب الله وبرفقتها عدد من أبطال مصر من الأولمبياد الخاص الحاصلين على بطولات عالمية ودولية، وأصحاب الهمم من مشروع الألف قائد إفريقي ومجموعة من أسر شهداء الجيش والشرطة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.
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إعلان الطوارئ بأسوان بعد إصابة 7 حالات بالملاريا

أعلنت محافظة أسوان، اليوم السبت، حالة الطوارئ على مستوى المنافذ والمعابر الحدودية بين مصر والسودان، فى ظل ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الملاريا بين مواطنين مصريين وسودانيين قادمين من خارج البلاد إلى 7 حالات إصابة بالمرض، تم إخضاعهم حاليا للعلاج بمستشفى حميات أسوان عقب احتجازهم. ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مسئولى الصحة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بمواقع الحجر الصحى بالموانئ ومطارى أسوان وأبو سمبل لمراقبة دخول وخروج المواطنين من وإلى البلاد.
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سؤال برلماني للحكومة عن موعد تعويض سكان عزبة المدابغ

قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إن هناك خطر يومي على حياة السيدات والأطفال في منطقة المدابغ، بسبب عدم التسكين في الوحدات السكنية المخصصة لهم في أحياء الأسمرات ومدينة بدر حسب استمارات رغباتهم، مؤكدة أن هناك شكوى من الأهالي، منذ هدم منطقة المدابغ وعدم استلامهم لوحداتهم السكنية المستحقة كتعويض، إذ أنهم يعيشون الآن في ظروف غير آدمية وغير عادلة في وحدات سكنية نصف مهدومة، وذلك بسبب هدم كل المباني الملاصقة لوحداتهم السكنية.
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تنفيذ 26 ألف وحدة سكنية بـ9 مليارات جنيه

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، أنه يتم تنفيذ 8 آلاف و760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر، و17 ألفا و304 وحدات (721 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه. وصرح المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه جار تنفيذ وحدات مشروع "جنة"، وهي وحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترا مربعا للوحدة بالإضافة إلى منطقة خدمات.
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وفاة عالم نووي مصري في المغرب جنائية أم طبيعية؟

أثارت الوفاة المفاجئة والغامضة للعالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان في مدينة مراكش المغربية حالة من الجدل والتساؤلات حول سبب الوفاة وهل هي طبيعية أم متعمدة؟ العالم المصري الراحل هو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، توفي في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق بالمنطقة السياحية أكدال بالمغرب، بعد أن وصل مراكش للمشاركة في مؤتمر علمي حول الطاقة، بحسب صحيفة "رأي اليوم". تقارير أولية أشارت إلى أن وفاة العالم المصري دون إعلان هويته، بحسب مصادر وصفت بأنها مطلعة، كانت الخميس، بعد تناوله كوبا من العصير.
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نائب يطالب بإصدار قانون استراتجية صناعة السيارات

طالب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإصدار قانون استراتجية صناعة السيارات في أسرع وقت وإنهاء حالة الغموض التي تحيط به، قائلا إن وزارة التجارة والصناعة أعلنت أنه يجري العمل على تطبيق نموذج المغرب وسلوفاكيا، عبر الاتفاق مع عدد من الشركات المصنعة للتركيز على موديلات معينة وتجميعها بكميات كبيرة، مع منح حوافز لهذه الشركات كلما زادت هذه الكميات وكلما زاد تصديرها، وحتى الآن لا جديد في هذه الصناعة المهمة، متابعا أن تصنيع سيارة مصرية 100% يبدأ بجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، كما فعلت جنوب إفريقيا والمغرب.
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مصادر: سفارة مصر بالمغرب تتابع تحقيقات وفاة عالم النووي

ذكرت مصادر لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم السبت، أن السفارة المصرية في المغرب تتابع التحقيقات الجارية، بشأن وفاة عالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية المصرية، في مدينة مراكش المغربية. ورفضت المصادر استباق التحقيقات، مشددة على أهمية التعاون مع الجانب المغربي، للوصول لسبب وفاة المسؤول الذي كان يشارك في أحد المؤتمرات في المغرب.
المغرب

وفاة غامضة لعالم نووي مصري بالمغرب.. وتشريح جثمانه

أمرت النيابة العامة في مدينة مراكش المغربية، أمس الجمعة، بتشريح جثة العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، الذي لقي حتفه في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية، والذي كان يستضيف مؤتمر عربي حول الطاقة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. كما فتحت النيابة العامة في مدينة مراكش المغربية، أمس، تحقيقا حول ملابسات وفاة الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان.
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