استكمال عرض أحداث الجزء الثاني من «قيد عائلي» الليلة

تحرير:التحرير ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

مسلسل قيد عائلي

تنطلق مساء اليوم السبت، عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي» فى تمام الثامنة مساءً على قناة dmc، على أن تكون الإعادة فى الثانية عشرة والنصف صباحا على dmc دراما، ويأتي ذلك بعد أن قدمت القناة العارضة للمسلسل ملخصا للجزء الأول بدأ عرضه يوم الإثنين الماضى، وذلك لتذكير الجمهور بأحداث المسلسل الذي توقف قبل موسم رمضان الماضى، لتصل مدة الانقطاع لأربعة أشهر، لذلك اختارت الجهة المنتجة للمسلسل بالاتفاق مع القناة العارضة، تذكير المشاهدين بما حدث لكي لا تفوتهم الأحداث.

فيما كتب مخرج المسلسل، تامر حمزة، تدوينة: «السبت 7 سبتمبر سيتم إذاعة الحلقات المتبقية من مسلسل قيد عائلي، بدءًا من الحلقة 26، شكرًا لكل كلمة إشادة في حق المسلسل، واحتراما منا لكل كلمة نقد، لكن تبقى حقيقة واحدة مؤكدة أنه عمل مصري محترم صنع بأيدى كرو آمن وأخلص في صناعة فن محترم يعيش ويعلم الله أننا