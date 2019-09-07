استكمال عرض أحداث الجزء الثاني من «قيد عائلي» الليلة
تحرير:التحرير
٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
مسلسل قيد عائلي
تنطلق مساء اليوم السبت، عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي» فى تمام الثامنة مساءً على قناة dmc، على أن تكون الإعادة فى الثانية عشرة والنصف صباحا على dmc دراما، ويأتي ذلك بعد أن قدمت القناة العارضة للمسلسل ملخصا للجزء الأول بدأ عرضه يوم الإثنين الماضى، وذلك لتذكير الجمهور بأحداث المسلسل الذي توقف قبل موسم رمضان الماضى، لتصل مدة الانقطاع لأربعة أشهر، لذلك اختارت الجهة المنتجة للمسلسل بالاتفاق مع القناة العارضة، تذكير المشاهدين بما حدث لكي لا تفوتهم الأحداث.
فيما كتب مخرج المسلسل، تامر حمزة، تدوينة: «السبت 7 سبتمبر سيتم إذاعة الحلقات المتبقية من مسلسل قيد عائلي، بدءًا من الحلقة 26، شكرًا لكل كلمة إشادة في حق المسلسل، واحتراما منا لكل كلمة نقد، لكن تبقى حقيقة واحدة مؤكدة أنه عمل مصري محترم صنع بأيدى كرو آمن وأخلص في صناعة فن محترم يعيش ويعلم الله أننا
فيما كتب مخرج المسلسل، تامر حمزة، تدوينة: «السبت 7 سبتمبر سيتم إذاعة الحلقات المتبقية من مسلسل قيد عائلي، بدءًا من الحلقة 26، شكرًا لكل كلمة إشادة في حق المسلسل، واحتراما منا لكل كلمة نقد، لكن تبقى حقيقة واحدة مؤكدة أنه عمل مصري محترم صنع بأيدى كرو آمن وأخلص في صناعة فن محترم يعيش ويعلم الله أننا بذلنا كل الجهد ولم ندخر منه ذرة واحدة في سبيل إخراج هذا العمل للنور بما يرضي الله وبما يشرف صناعة الفن المصري».
«قيد عائلي» بطولة صلاح عبدالله، ميرفت أمين، عزت العلايلي، سيمون، محمد رياض، وميرنا وليد ونضال الشافعي، تأليف محمد رجاء ومشيل نبيل.
تدور قصة المسلسل حول صراع حول الثروة؛ بين عائلة كامل الخولى (عزت العلايلي)، الذى يعمل فى تجارة الموبيليا وعائلة أخيه فضل الخولي (صلاح عبدالله)، التي تمتلك شركات في مجالات مختلفة.