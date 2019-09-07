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ألمانيا تهاجم أردوغان: استغل القضاء بشكل مخزٍ

تحرير:وكالات ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
أردوغان
أردوغان
هاجمت نائبة رئيس البرلمان الألماني كلاوديا روت، اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرة أنه استغل القضاء بشكل مخزٍ على خلفية الحكم بالسجن 10 سنوات على سياسية معارضة. قالت روت خلال تصريحات لصحيفة دي فيلت، "أردوغان استغل القضاء بشكل مخزٍ في قضية جنان كفتانجي أوغلو"، وفقا لـ"إذاعة صوت ألمانيا". وتابعت: "الحكم على كفتانجي أوغلو ليس سوى عمل انتقامي من المعارضة التي فازت في الانتخابات الأخيرة بإسطنبول رغم تعرضها لأشد حملات القمع ومحاولة عرقلتها بشتى الطرق".
وشددت كلاوديا روت على أن الحكومة الألمانية يجب ألا تقف موقف المتفرج بعد الآن، مضيفة "أنه يجب ألا تسكت عن الضرب بحقوق الكثير من المناصرات والمناصرين للديمقراطية عرض الحائط بشكل يومي في تركيا". كانت محكمة في إسطنبول، قضت أمس الجمعة بسجن كفتانجي أوغلو، القيادية بحزب الشعب الجمهوري "يسار وسط/ معارض"، بالسجن
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ترامب-وبوتين-قمة العشرين

دعابة بوتين لترامب تفتح فصلا جديدا للحرب الباردة

بات واضحًا أن انهيار معاهدة الصواريخ النووية التي وقعت في زمن الحرب الباردة، قد يكون لها تأثيرٌ جديدٌ على استعادة هذه الفترة الحرجة على المستوى السياسي، خاصة إذا ما دخل صراع التسليح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات جديدة من التطوير. ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بات يدرك مدى أهمية مواكبة الصراع التسليحي والتطوير العسكري، والذي سيكون له الفضل الأكبر في إبقاء موسكو كقوة سياسية دولية، محتفظة بمكانتها المؤثرة في الأوساط العالمية.
بوريس جونسون

خيارات جونسون للخروج من مأزق «البريكست»

يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، القول إنه لا يريد إجراء انتخابات مبكرة، لكن في الواقع، هو لا يريد شيئا أكثر من ذلك، حيث إنها الطريقة الوحيدة لإنهاء فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وبعد أن أصبح جونسون محاصرا بخطواته السياسية وهزيمته البرلمانية، لا يزال يصر على أنه سيخرج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو دون اتفاق. إلا أن مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي تبدو ميتة إلى حد ما، في الوقت الذي أقر فيه البرلمان، هذا الأسبوع، مشروع قانون يلزمه بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد البريكست إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
مارك-اسبر (2)

أمريكا: سنمنع أي تهديدات بحرية إيرانية أو صينية

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، اليوم السبت، على ضرورة التزام الجميع بحماية الملاحة في الخليج، موضحا أن الأمن البحري أولوية للولايات المتحدة، وأن بلاده ستمنع أي تهديدات إيرانية في الخليج أو حتى صينية في أماكن أخرى. وأضاف أسبر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي: "لست متفاجئًا من إعلان إيران انتهاك الاتفاق النووي. كان مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع الأمريكية، أعلن الجمعة، أن واشنطن متمسكة بنهج تشديد العقوبات على إيران لدفعها إلى التفاوض.
تبادل-سجناء

لأول مرة منذ 5 سنوات.. تبادل سجناء بين روسيا وكييف

بدأت صباح اليوم السبت، عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، شملت 70 شخصًا، حيث إن كل جانب سيسلم 35 سجينًا، وذلك في أول عملية تبادل كبيرة بين البلدين منذ اندلع النزاع في شرق أوكرانيا عام 2014، وفقا لوسائل إعلام روسية. وأكدت وكالة "إنترفاكس" أن حافلتين كبيرتين تقلان سجناء أوكرانيين وصلتا من سجن ليفورتوفو في موسكو إلى القطاع الحكومي في مطار "فنوكوفو" بضواحي العاصمة تحت حراسة شرطية، بالتزامن مع هبوط طائرة تحمل العلم الأوكراني في المطار، والتي توجهت بعد ذلك إلى مطار موسكو.
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أكراد-سوريا (1)

أكراد سوريا يعلنون استعدادهم لمواجهة أردوغان

ردت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أشار فيها إلى أن بلاده ستنفذ خطة عملياتها الخاصة إذا لم تسيطر القوات التركية على المنطقة الآمنة. وقال رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس "سوريا الديمقراطية": "إن محادثات أردوغان الأخيرة في موسكو أدت إلى هدنة مؤقتة، لكنها كشفت أيضًا عن عجز نقاط المراقبة التركية عن حماية مناطق خفض التصعيد"، مضيفًا أن الروس لم يستجيبوا لمطالبه بتأجيل فتح الطريق الدولي الذي يمر من إدلب، لذلك لم تفتح أنقرة حدودها أمام المزيد من اللاجئين رغم تظاهرات باب الهوى.
ماريا-زاخاروفا-المتحدثة-باسم-وزارة-الخارجية-الروسية

روسيا: مستمرون في التعاون مع تركيا حول إدلب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو ستواصل التعاون مع أنقرة بخصوص الوضع في إدلب، مؤكدة ضرورة احترام كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن إدلب. وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا: "نعتبر أنه من الضروري الالتزام بكل الاتفاقيات الخاصة بإدلب، والتي تهدف إلى مواصلة محاربة الإرهاب، وفي الوقت نفسه ضمان أمن المدنيين"، مضيفة: "في هذا السياق سنواصل التعاون مع تركيا في إطار مذكرة سوتشي، التي تم التوصل إليها في 17 سبتمبر سنة 2018".
رجب-طيب-اردوغان (2)

ضربة لأردوغان.. «المحامين» تقاطع احتفالية رئاسية

في صفعة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، أعلنت نقابات المحامين التركية، مقاطعتها مراسم قضائية احتفالية ستقام الشهر المقبل في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك نتيجة تدهور حالة الحريات وحقوق الإنسان، والسيطرة المباشرة على القضاء. وأعلنت نقابة المحامين بأنقرة رفضها دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في 2 سبتمبر المقبل، وفقا لصحيفة أحوال التركية، ووكالة بولمبرج. كانت نقابة المحامين في مدينة إزمير هي أولى النقابات التي رفضت الدعوة، الخميس الماضي، ومن حينها انضمت 10 نقابات أخرى للمقاطعة.
لاجئون سوريون - أرشيفية

ألمانيا تعتزم سحب صفة اللجوء من السوريين

يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، وضع حد لزيارة اللاجئين السوريين لبلادهم عبر سحب صفة اللجوء منهم وترحيلهم إلى خارج ألمانيا. وقال زيهوفر في تصريح لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، اليوم الأحد: "من يزور بلده بانتظام بعد هروبه منه لا يمكن أن يدعي أنه تعرض للاضطهاد وعلينا حرمان مثل هذا الشخص من صفة اللجوء". واقترح الوزير الألماني ترحيل طالبي اللجوء السوريين، إذا تبين أنهم عادوا إلى بلادهم في زيارات خاصة منتظمة بعد فرارهم منها، مؤكدا أن الحكومة تقوم بدفع رواتب منتظمة للاجئين، وهو ما يمثل عبئًا على البلاد.
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