ألمانيا تهاجم أردوغان: استغل القضاء بشكل مخزٍ

تحرير:وكالات ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

أردوغان

هاجمت نائبة رئيس البرلمان الألماني كلاوديا روت، اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرة أنه استغل القضاء بشكل مخزٍ على خلفية الحكم بالسجن 10 سنوات على سياسية معارضة. قالت روت خلال تصريحات لصحيفة دي فيلت، "أردوغان استغل القضاء بشكل مخزٍ في قضية جنان كفتانجي أوغلو"، وفقا لـ"إذاعة صوت ألمانيا". وتابعت: "الحكم على كفتانجي أوغلو ليس سوى عمل انتقامي من المعارضة التي فازت في الانتخابات الأخيرة بإسطنبول رغم تعرضها لأشد حملات القمع ومحاولة عرقلتها بشتى الطرق".

وشددت كلاوديا روت على أن الحكومة الألمانية يجب ألا تقف موقف المتفرج بعد الآن، مضيفة "أنه يجب ألا تسكت عن الضرب بحقوق الكثير من المناصرات والمناصرين للديمقراطية عرض الحائط بشكل يومي في تركيا". كانت محكمة في إسطنبول، قضت أمس الجمعة بسجن كفتانجي أوغلو، القيادية بحزب الشعب الجمهوري "يسار وسط/ معارض"، بالسجن