«رائحة فم كريهة»| ماذا يحدث عند الإفراط في البروتين؟

إذا كنت تأكل الكثير من البروتين الزائد لأنك قطعت الكربوهيدرات، فسوف يبدأ جسمك في نهاية المطاف في حرق الدهون والبروتين للحصول على الوقود، من خلال عملية تسمى الكيتوزيه
البروتين هو جزء حيوي من النظام الغذائي اليومي، حيث يساعد على بناء كتلة العضلات، ويوفر الطاقة الحيوية، ويساعد على حرق السعرات الحرارية، ولكن هذا لا يعني الإفراط في تناوله، فالحصول على الكثير منه يمكن أن يسبب مشكلات جسدية.
وإذا كنت تتناول المزيد من البروتين منذ فترة وتستمر على روتينك، فعليك أن تعرف في البداية ماذا يحدث عندما تأكل باستمرار الكثير من البروتين قبل أن يتفاقم الأمر ولا تستطيع التحكم في الأعراض التي ستظهر عليك وما يحدث بداخل الجسم، ولهذا اعرف التفاصيل حسبما ذكرها موقع Daily Health Post.
1- ستكون رائحة فمك كريهة
إذا كنت تأكل الكثير من البروتين الزائد لأنك قطعت الكربوهيدرات، فسوف يبدأ جسمك في نهاية المطاف في حرق الدهون والبروتين للحصول على الوقود، من خلال عملية تسمى الكيتوزيه.
قد تكون هذه أخبارًا جيدة لأولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من بعض الوزن الإضافي -على الأقل في البداية- لكنها
1- ستكون رائحة فمك كريهة
إذا كنت تأكل الكثير من البروتين الزائد لأنك قطعت الكربوهيدرات، فسوف يبدأ جسمك في نهاية المطاف في حرق الدهون والبروتين للحصول على الوقود، من خلال عملية تسمى الكيتوزيه.
قد تكون هذه أخبارًا جيدة لأولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من بعض الوزن الإضافي -على الأقل في البداية- لكنها أخبار سيئة لأي شخص آخر؛ وذلك لأن الكيتوزيه تسبب رائحة فظيعة، حتى وإن كنت تنظف أسنانك بالفرشاة أو الخيط، فالرائحة لا يمكنها أن تختفي.
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2- سيزيد وزنك في النهاية
الوجبات الغذائية الغنية بالبروتين والمنخفضة في الكربوهيدرات تحظى بشعبية بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن بسرعة ولكن الآثار طويلة الأجل لهذه الوجبات يمكن أن تسبب زيادة الوزن لدى الأشخاص، وفقًا للدراسات الحديثة.
3- قد يسبب تلف الكلى
تحتوي أطباق البروتين مثل الدجاج وشرائح اللحم على نيتروجين، عندما يستهلكه الجسم بكميات صغيرة أو متوسطة، يمكن أن يفرزه جسمك دون أي مشكلة، لكن عندما تستهلك بروتينًا أكثر مما يحتاجه جسمك، تحتاج كليتك إلى العمل الإضافي لمعالجة النيتروجين الزائد.
على الرغم من أن معالجة النيتروجين لفترة طويلة الأجل ليست مشكلة، ولكن إذا استمرت فإنها يمكن أن تسبب أضرارا دائمة للكليتين.
4- الشعور بجفاف الفم والعطش
كل هذا النيتروجين الإضافي له تأثير جانبي آخر، سوف يجعل فمك جافا، بالإضافة إلى شعورك بالعطش، الذي يمكن علاجه بتناول ما يكفي من الماء والحد من تناول البروتين.
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5- الإصابة بالنقرس
عندما تأكل الكثير من البروتين، يتم تحويل الدهون والبروتين إلى نيتروجين، ويمكن أن يضع النيتروجين ضغطًا على كليتك، مما يؤدي إلى إطلاق المزيد من حمض اليوريك.
يمكن أن يتجمع حمض اليوريك حول مفاصل أصابع القدم وخاصة إصبع القدم الكبير، مما يؤدي إلى تكوين بلورات حمض اليوريك المؤلمة التي تسبب النقرس.
6- الشعور بالغثيان
تناول الكثير من البيض والبروتين الحيواني، يجعل عمل إنزيمات الهضم شاقا، مما قد يؤدي إلى عسر الهضم والغثيان.
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7- الموت المبكر
إليك جانب سيئ في اتباع نظام غذائي عالي البروتين، فهو يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وذلك لأن الوجبات الغذائية الغنية بالبروتين الحيواني يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير، والأفراد الذين يعانون من نسبة عالية من البروتين، والوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لديهم فإنهم معرضون للخطر.
كم يحتاج الأفراد لتناول البروتين يوميا؟
يحتاج الرجال إلى نحو 56 جراما من البروتين، كما تحتاج النساء إلى 36 جراما.
وإذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بسرعة، فقد يكون اتباع نظام غذائي غني بالبروتين منخفض الكربوهيدرات جيدًا على المدى القصير، لكن هذه الوجبات لا يجب أن تستمر لفترة أطول من بضعة أسابيع.
كما عليك توخي الحذر عند البدء في أي نظام غذائي جديد وفقدان الوزن وتثقيف نفسك حول الآثار الضارة المحتملة، خاصة عندما يكون على المدى الطويل.