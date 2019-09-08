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«رائحة فم كريهة»| ماذا يحدث عند الإفراط في البروتين؟

إذا كنت تأكل الكثير من البروتين الزائد لأنك قطعت الكربوهيدرات، فسوف يبدأ جسمك في نهاية المطاف في حرق الدهون والبروتين للحصول على الوقود، من خلال عملية تسمى الكيتوزيه
تحرير:فيروز ياسر ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
تناول الكثير من البروتين
تناول الكثير من البروتين
البروتين هو جزء حيوي من النظام الغذائي اليومي، حيث يساعد على بناء كتلة العضلات، ويوفر الطاقة الحيوية، ويساعد على حرق السعرات الحرارية، ولكن هذا لا يعني الإفراط في تناوله، فالحصول على الكثير منه يمكن أن يسبب مشكلات جسدية. وإذا كنت تتناول المزيد من البروتين منذ فترة وتستمر على روتينك، فعليك أن تعرف في البداية ماذا يحدث عندما تأكل باستمرار الكثير من البروتين قبل أن يتفاقم الأمر ولا تستطيع التحكم في الأعراض التي ستظهر عليك وما يحدث بداخل الجسم، ولهذا اعرف التفاصيل حسبما ذكرها موقع Daily Health Post.
1- ستكون رائحة فمك كريهة إذا كنت تأكل الكثير من البروتين الزائد لأنك قطعت الكربوهيدرات، فسوف يبدأ جسمك في نهاية المطاف في حرق الدهون والبروتين للحصول على الوقود، من خلال عملية تسمى الكيتوزيه. قد تكون هذه أخبارًا جيدة لأولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من بعض الوزن الإضافي -على الأقل في البداية- لكنها
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لفقدان الوزن بشكل صحي.. تناول النعناع والبقدونس

جميعنا نحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي غني بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم، ليس فقط من أجل الحفاظ على حالة للجسم، ولكن من أجل فقدان سريع للوزن، إذ ينصح بتناول أطعمة محددة غنية بالألياف الغذائية التي تزيد من معدلات الشبع، على سبيل المثال الخضراوات الورقية خيار جيد للقيام بذلك، وبالنسبة للمشروبات، يوجد الزنجبيل والقرفة، وكل منهما فعال في حرق الدهون المتراكمة في الجسم، إضافة إلى ذلك توجد مجموعة من الأعشاب المهمة التي يجب أن تدرجها في نظام الغذائي، نقلا عن "timesofindia".
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المياة المعدنية مفيدة لمرضى الضغط والقلب

يوصى خبراء التغذية دائمًا بتناول ما يقرب م 8 أكواب في اليوم؛ لأنها تتميز بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال حرق الدهون والتعزيز من عملية الأيض، ولكن هل تختلف المياه العادية عن المياه المعدنية؟ تحتوي على العديد من المعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك الكالسيوم والمنجنيز والصوديوم، وبناء على ذلك تناول المياه المعدنية يمدك بعدة فوائد، مثل إدارة ضغط الدم عندما تزداد معدلاته، والتعزيز من صحة العظام، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
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مفيد للنحافة والضعف الجنسي.. 9 فوائد للبلح

البلح من الفاكهة الذيذة التي نحب تناولها، وله العديد من الأشكال فمنه البلح الأحمر أو الأسود والأصفر أيضًا، للبلح العديد من الفوائد الصحية إضافة إلى طعمه الشهي، فهو يحتوي على مجموعة من المعادن والفيتامينات الهامة ومنها أ، ب، ب2، ب3، ب5، ب6، ب9، وفيتاميني (جـ ،هـ)، كما أنه يحتوي على الألياف لذلك هو مفيد لحالات الإمساك، والسكريات التي يحتاجها الجسم، وغني بالمغنيسيوم، ويساعد في تقوية العظام، في السطور التالية نساعدك التعرف بشكل تفصيلي على فوائد البلح..
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دراسة: مكملات زيت السمك لا تقي من مرض السكري النوع 2

تحمل مكملات زيت السمك العديد من الفوائد للأشخاص والحوامل على وجه الخصوص، وأشارت دراسات سابقة إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك قد تخفض احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ولكن الدراسات الحديثة تكشف أن تلك المكملات لا تفعل شيئًا لتقليل خطر الإصابة بالمرض القاتل، وذلك نتاج ما توصلت إليه منظمة الصحة العالمية. خلص الباحثون في جامعة شرق أنجليا إلى أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من مكملات زيت السمك لم يكونوا أقل عرضة للإصابة بالسكري، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
الجلوس-طويلا

الجلوس لأكثر من 9 ساعات يزيد من فرص الموت المبكر

كل شيء إذا زاد على الحد انقلب إلى الضد، وتشير دراسة إلى أن الجلوس لأكثر من 9 ساعات ونصف في اليوم يزيد من خطر الوفاة مبكرا. ويرتبط القيام بأنشطة منتظمة بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، فالأشخاص الأكثر نشاطا والممارسون للرياضة أقل عرضة بنسبة 70% للموت في وقت مبكر. كما حلل العلماء بيانات آلاف البالغين بمتوسط عمر 62 عامًا، وصنفت الدراسة مستويات نشاط المشاركين من الأقل نشاطًا إلى الأكثر نشاطًا، ومات ما يقرب من 6% من المشاركين خلال فترة متابعة متوسطها 5.8 سنوات، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
زيت الكزبرة

زيت بذور الكزبرة يفيدك.. منشط جنسي ومضاد للتشنجات

الكزبرة عبارة عن توابل لذيذة تستخدم على نطاق واسع في المأكولات الآسيوية والمكسيكية، كما أنها من أقدم التوابل التي استخدمها البشر. وتحتوي بذور الكزبرة على عدة عناصر غذائية، كما أن زيوتها لها استخدامات صحية، حيث يتم استخراجها من خلال عملية التقطير التي تستخدم البخار والضغط لتخفيف الزيت من البذور الصلبة. ونظرًا لتعدد استخدامات النباتات والتوابل، وأنها لا بد من وجودها داخل المطبخ لاستخدامها في الطهي، فهناك فوائد متعددة لزيت الكزبرة، عليك معرفتها وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
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كيف يفيدك النظام الغذائي المعتمد على الأسماك؟

النظام الغذائي الذي يعتمد على السمك أو المأكولات البحرية والمسمى بـ«بيسكاتريان» من بين الأنظمة الغذائية المختلفة التي تفيد الأشخاص غير المحبين للحوم الحمراء والدواجن. ويعتبر النظام الغذائي القائم على الأسماك والمأكولات البحرية خيارا رائعا لأولئك الذين يبحثون عن وجبة مغذية، فهذا النظام ما هو إلا نظام نباتي مضاف له الأسماك، وبهذا فإنه يوفر العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية كأحماض أوميجا 3 والبروتين، وخلاله يجب استهلاك الفواكه والخضراوات والحبوب والبقوليات والمأكولات البحرية، وذلك حسبما ذكر موقع Verywell Fit.
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