«رائحة فم كريهة»| ماذا يحدث عند الإفراط في البروتين؟

إذا كنت تأكل الكثير من البروتين الزائد لأنك قطعت الكربوهيدرات، فسوف يبدأ جسمك في نهاية المطاف في حرق الدهون والبروتين للحصول على الوقود، من خلال عملية تسمى الكيتوزيه

تحرير:فيروز ياسر ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

تناول الكثير من البروتين

البروتين هو جزء حيوي من النظام الغذائي اليومي، حيث يساعد على بناء كتلة العضلات، ويوفر الطاقة الحيوية، ويساعد على حرق السعرات الحرارية، ولكن هذا لا يعني الإفراط في تناوله، فالحصول على الكثير منه يمكن أن يسبب مشكلات جسدية. وإذا كنت تتناول المزيد من البروتين منذ فترة وتستمر على روتينك، فعليك أن تعرف في البداية ماذا يحدث عندما تأكل باستمرار الكثير من البروتين قبل أن يتفاقم الأمر ولا تستطيع التحكم في الأعراض التي ستظهر عليك وما يحدث بداخل الجسم، ولهذا اعرف التفاصيل حسبما ذكرها موقع Daily Health Post.

1- ستكون رائحة فمك كريهة إذا كنت تأكل الكثير من البروتين الزائد لأنك قطعت الكربوهيدرات، فسوف يبدأ جسمك في نهاية المطاف في حرق الدهون والبروتين للحصول على الوقود، من خلال عملية تسمى الكيتوزيه. قد تكون هذه أخبارًا جيدة لأولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من بعض الوزن الإضافي -على الأقل في البداية- لكنها