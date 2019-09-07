دعابة بوتين لترامب تفتح فصلا جديدا للحرب الباردة

بدأت جولة جديدة من الحرب الباردة بين كل من روسيا والولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وبالأخص على مستوى سباق التسليح النووي بين البلدين

تحرير:محمود نبيل ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

ترامب وبوتين

بات واضحًا أن انهيار معاهدة الصواريخ النووية التي وقعت في زمن الحرب الباردة، قد يكون لها تأثيرٌ جديدٌ على استعادة هذه الفترة الحرجة على المستوى السياسي، خاصة إذا ما دخل صراع التسليح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات جديدة من التطوير. ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بات يدرك مدى أهمية مواكبة الصراع التسليحي والتطوير العسكري، والذي سيكون له الفضل الأكبر في إبقاء موسكو كقوة سياسية دولية، محتفظة بمكانتها المؤثرة في الأوساط العالمية.

وجاءت كلمات الرئيس الروسي بشأن عرض بيع أسلحة تفوق سرعة الصوت خلال اجتماعهم الأخير في اليابان على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بمثابة أحدث علامات بداية جولة جديدة للحرب الباردة في العالم. ونقلت وكالة تاس الروسية، جانبا من حديث فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في منطقة