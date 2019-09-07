هل اقتربت نهاية حكومة عبد المهدي في العراق؟

هناك انطباع عام لدى أنصار الصدر أن بعض الأمور لم تنجز في البرنامج الحكومي، وأن ما أنجز محدود قياسا بما ورد بالبرنامج الحكومي، مثل البطالة التي بقيت نسبها عالية.
"ما يحدث في العراق يعتبر إعلاناً بنهاية الحكومة والتحول إلى دولة الشغب" ، بهذه الكلمات أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن حالة عدم الرضا التي تحيط بالحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي التي لم تكمل عامها الأول.
وتتهم بعض القوى السياسية رئيس الوزراء بعدم تطبيق برنامجه الحكومي الخاص بإكمال تشكيل الحكومة، والتصدي للفاسدين خصوصا المدعومين سياسيا.
وأعلن الصدر، نهاية الحكومة العراقية، فيما هدد بإعلان البراءة منها إذا لم تتخذ "إجراءات صارمة"، حيث قال في تغريدة على "تويتر" :"الوداع يا موطني؛ حيث يعد ذلك إعلانا لنهاية الحكومة العراقية".
الصدر يتبرأ
وأضاف أن "ذلك يعد تحولا من دولة يتحكم بها القانون إلى دولة شغب". مؤكدا "إذا لم تتخذ الحكومة إجراءاتها الصارمة فإني أعلن براءتي منها"، دون توضيح طبيعة الإجراءات.
ودائما ما يخرج أنصار الصدر في محافظات جنوبي البلاد، بابل والبصرة وميسان والنجف وكربلاء والديوانية، احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان
الصدر يتبرأ
وأضاف أن "ذلك يعد تحولا من دولة يتحكم بها القانون إلى دولة شغب". مؤكدا "إذا لم تتخذ الحكومة إجراءاتها الصارمة فإني أعلن براءتي منها"، دون توضيح طبيعة الإجراءات.
ودائما ما يخرج أنصار الصدر في محافظات جنوبي البلاد، بابل والبصرة وميسان والنجف وكربلاء والديوانية، احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان منذ بدء عملهما نهاية العام الماضي.
ويسود انطباع عام لدى أنصار الصدر، أن بعض الأمور لم تنجز في البرنامج الحكومي، وأن ما أنجز محدود قياسا بما ورد بالبرنامج الحكومي، مثل البطالة التي بقيت نسبها عالية رغم تثبيت العقود، كما أن ملف الخدمات لم يتحسن بالمستوى المطلوب.
وسبق أن هدد الصدر الذي يملك 54 مقعدا في البرلمان من أصل 329، بسحب تأييده لرئيس الحكومة إذا لم يتم تطبيق برنامجه الحكومي.
يأتي ذلك على عكس موقف التيار الصدري عند اختيار عبدالمهدي لرئاسة الحكومة، فسبق أن رحبت كتلة الصدر بترشيحه.
وفي هذا الإطار ، يرى محللون سياسيون أن مصير عبد المهدي سيكون على المحك إذا سحب الصدر تأييده للحكومة الحالية، وفقا لـ"الأناضول".
إنجاز وحيد
ونجد أن الحكومة العراقية تتعرض إلى ضغوط كبيرة من قبل برلمانيين وقوى سياسية بهدف دفعها باتجاه تنفيذ برنامجها الحكومي الذي أعدته ووعدت بتنفيذه، بينما يؤكد نواب أن إقالة رئيس الوزراء أصبحت قريبة إذا لم يتخذ إجراءات سريعة وصارمة تقوي الدولة وتحارب الفساد.
النائب عن تحالف "سائرون" جواد الموسوي أكد أن الإنجاز الوحيد لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال السنة التي مرت من عمر حكومته هو افتتاح "المنطقة الخضراء" فقط، إلى جانب بعض الزيارات الخارجية غير المؤثرة.
ولفت الموسوي إلى أن "مهلة السنة التي أعطيت له سوف تنتهي خلال أيام قليلة جداً وهو لم يقدم أي إنجاز يذكر وكل المؤشرات تشير إلى فشل وضعف في إدارة الدولة"، وفق تعبيره.
وفي بيان له دعا الموسوي ، رئيس الوزراء إلى اتخاذ اجراءات "صارمة" لتعضيد وتقوية الدولة ومكافحة الفساد.
وقال الموسوي إنه "طيلة سنة كاملة لم نشعر ان عبد المهدي رئيسا للحكومة، فقط كان عمله بروتوكوليا جدا في وقت نحتاج فيه الى رئيس وزراء حازم وشجاع وقوي على الفساد والمفسدين" ، بحسب "السومرية نيوز".
وأضاف: "أجدد قولي السابق إن إقالة عبد المهدي قريبة جداً بسبب فشل حكومته بحفظ سيادة العراق وإبعاده عن الصراعات الإقليمية بين أمريكا وإيران"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء عبد المهدي أتى للبرلمان بعد تشكيل الحكومة وأعلن عن 50 ملفاً للفساد، ولكنه لم يفعل أي شيء حقيقي لها وجميع ما قاله وقدمه لنا سابقاً هو حبر على ورق لا أكثر".
كما اتهم عضو البرلمان عن محافظة الأنبار يحيى المحمدي الحكومة بالتقصير في تطبيق البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتعويض وإعادة نازحي المحافظات المحررة، لافتا في مقابلة متلفزة إلى وجود توجه لسحب الثقة من الحكومة إذا لم تتمكن من الإيفاء بوعودها.
المحلل السياسي العراقي علي أغوان أكد أن في العراق "دولتين، الأولى صغيرة وخجولة ومعزولة ومخطوفة وغريبة، وهي دولة رئيس الوزراء "عادل عبد المهدي ووزرائه، مع بقية المؤسسات الورقية الأخرى".
وأوضح أن الدولة الثانية التابعة لإيران هي دولة قاسم سليماني "الجنرال البارز في الحرس الثوري الإيراني"، وأبو مهدي المهندس "نائب رئيس الحشد الشعبي" وهادي العامري "زعيم منظمة بدر" وقيس الخزعلي "زعيم حركة عصائب أهل الحق"، وهي دولة قوية متينة لديها كل شيء تقريباً، ولا يستطيع أن يقف بوجهها أي شيء، و"هي دولة الحرب".