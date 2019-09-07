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قطع مياه الشرب بغرب الإسكندرية بسبب كسر ماسورة

تحرير:محمد مجلي ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم السبت، عن انقطاع مياه الشرب، بغرب محافظة الإسكندرية، وذلك وجود بسبب كسر بالخط الرئيس للصرف الصحي، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه بالمنطقة حتى تتمكن شركة الصرف الصحي من الإصلاح، حيث تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا يفيد بورود شكاوى من سكان مناطق بغرب المحافظة من ضعف وانقطاع المياه منذ الصباح الباكر وعلى الفور تم إبلاغ شركة الصرف وشركة مياه الشرب بالإسكندرية وتبين أن السبب فى ذلك يعود إلى الكسر المشار إليه.
وأعلنت الشركة في بيانها أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه مطالبة المواطنين عند الحاجة الاتصال على الخط الساخن لشركة المياه على الخط الساخن برقم 125 ومن أى تليفون أرضى على رقم 035815700 ومن أى محمول على رقم 01210767877 خلال مدة انقطاع مياه الشرب. وأشارت
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سفير مصر بالمغرب يكشف كواليس وفاة عالم النووي

علق السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم، على الجدل الدائر بشأن وفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية المصرية، في مدينة مراكش المغربية بعد تداول اتهامات بتصفيته وأن الوفاة نتجت عن فعل فاعل، قائلا إن وفاة العالم المصري طبيعية وفقا لجميع التقارير الطبية الصادرة في المملكة، لافتا إلى أن تشريح الجثة بيّن أن الوفاة طبيعية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله بعدها لمستشفى قريب من مقر إقامته بأحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية بمدينة مراكش المغربية.
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ربيع: شهادات قناة السويس كانت أمانة وعادت لأصحابها

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن مستحقات المودعين في شهادات قناة السويس كانت أمانة تم سدادها وردها إلى أصحابها وفقًا للجدول الزمني المحدد وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وبذلك أوفى الرئيس عبدالفتاح السيسي بوعده كما عهدناه دوما. جاء ذلك خلال زيارة وفد مبادرة مصر تستطيع برئاسة المهندسة سمر حسب الله وبرفقتها عدد من أبطال مصر من الأولمبياد الخاص الحاصلين على بطولات عالمية ودولية، وأصحاب الهمم من مشروع الألف قائد إفريقي ومجموعة من أسر شهداء الجيش والشرطة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.
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إعلان الطوارئ بأسوان بعد إصابة 7 حالات بالملاريا

أعلنت محافظة أسوان، اليوم السبت، حالة الطوارئ على مستوى المنافذ والمعابر الحدودية بين مصر والسودان، فى ظل ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الملاريا بين مواطنين مصريين وسودانيين قادمين من خارج البلاد إلى 7 حالات إصابة بالمرض، تم إخضاعهم حاليا للعلاج بمستشفى حميات أسوان عقب احتجازهم. ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مسئولى الصحة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بمواقع الحجر الصحى بالموانئ ومطارى أسوان وأبو سمبل لمراقبة دخول وخروج المواطنين من وإلى البلاد.
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سؤال برلماني للحكومة عن موعد تعويض سكان عزبة المدابغ

قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إن هناك خطر يومي على حياة السيدات والأطفال في منطقة المدابغ، بسبب عدم التسكين في الوحدات السكنية المخصصة لهم في أحياء الأسمرات ومدينة بدر حسب استمارات رغباتهم، مؤكدة أن هناك شكوى من الأهالي، منذ هدم منطقة المدابغ وعدم استلامهم لوحداتهم السكنية المستحقة كتعويض، إذ أنهم يعيشون الآن في ظروف غير آدمية وغير عادلة في وحدات سكنية نصف مهدومة، وذلك بسبب هدم كل المباني الملاصقة لوحداتهم السكنية.
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انقطاع-مياه

انقطاع مياه الشرب عن الساحل الشمالي 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مدينة برج العرب غرب الإسكندرية وعدة قرى بمنطقة الساحل الشمالي، بأقصى غرب المحافظة، مرجعة انقطاع مياه الشرب إلى كسر مفاجئ في خط 1500 مم بقرية فلسطين ببرج العرب، وهو أحد الخطوط الرئيسية الناقلة لمدينة الحمام والساحل الشمالي، وأن انقطاع المياه سيستمر لمدة 24 ساعة ومن المرجح أن تعود المياه مساء غد الأربعاء، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة مع توفير تنكات مياه الشرب عند الحاجة.
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الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأوقاف: يجوز نقل المسجد أو الضريح للمصلحة العامة

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة، مثل اعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ما تقوم به الأوقاف من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله (عز وجل) عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى. ونفّذت محافظة الإسكندرية قرار هدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة كرموز، فجر اليوم الإثنين، بهدف استكمال تنفيذ مشروع محور المحمودية المعروف باسم "شريان الأمل.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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