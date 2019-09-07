قطع مياه الشرب بغرب الإسكندرية بسبب كسر ماسورة

تحرير:محمد مجلي ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٦ م

صورة أرشيفية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم السبت، عن انقطاع مياه الشرب، بغرب محافظة الإسكندرية، وذلك وجود بسبب كسر بالخط الرئيس للصرف الصحي، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه بالمنطقة حتى تتمكن شركة الصرف الصحي من الإصلاح، حيث تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا يفيد بورود شكاوى من سكان مناطق بغرب المحافظة من ضعف وانقطاع المياه منذ الصباح الباكر وعلى الفور تم إبلاغ شركة الصرف وشركة مياه الشرب بالإسكندرية وتبين أن السبب فى ذلك يعود إلى الكسر المشار إليه.

وأعلنت الشركة في بيانها أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه مطالبة المواطنين عند الحاجة الاتصال على الخط الساخن لشركة المياه على الخط الساخن برقم 125 ومن أى تليفون أرضى على رقم 035815700 ومن أى محمول على رقم 01210767877 خلال مدة انقطاع مياه الشرب. وأشارت