الأقمار الصناعية تكشف كذب طهران حول مصير ناقلتها

كشفت صور الأقمار الصناعية، إن ناقلة النفط الإيرانية تبحر قبالة الساحل السوري، بعد أن احتجزتها سلطات جبل طارق بمساعدة بريطانيا بسبب مخاوف من أنها كانت متجهة لسوريا

تحرير:أحمد سليمان ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

الناقلة الإيرانية

شهدت الأشهر الأخيرة العديد من التطورات في منطقة خليج عدن، ومضيق هرمز، وصلت تداعياتها إلى مناطق أخرى حول العالم. الأزمة بدأت عندما تعرضت 4 ناقلات لحادث بالقرب من سواحل مدينة الفجيرة الإماراتية، منتصف مايو الماضي، أعقبها هجوم آخر على ناقلتين في خليج عدن في شهر يونيو، لم تتوقف الأزمة هنا، ففي أغسطس الماضي، احتجزت البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية، بدعوى خرقها العقوبات المفروضة على سوريا، لترد طهران باحتجاز ناقلة بريطانية، إلا أن الأمور تطورت لصالح إيران، حيث قررت سلطات جبل طارق إطلاق سراح السفينة الإيرانية.

وواجهت السفينة الإيرانية التي تحمل اسم "أدريان داريا 1" العديد من الأزمات، بداية من رفض ميناء كالاماتا اليوناني استقبالها، وصولا لتعقب القوات الأمريكية لها. والآن كشفت صور الأقمار الصناعية، إن ناقلة النفط الإيرانية تبحر قبالة الساحل السوري، حيث احتجزتها سلطات جبل طارق في يوليو بمساعدة القوات البريطانية