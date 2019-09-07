الأقمار الصناعية تكشف كذب طهران حول مصير ناقلتها

كشفت صور الأقمار الصناعية، إن ناقلة النفط الإيرانية تبحر قبالة الساحل السوري، بعد أن احتجزتها سلطات جبل طارق بمساعدة بريطانيا بسبب مخاوف من أنها كانت متجهة لسوريا
شهدت الأشهر الأخيرة العديد من التطورات في منطقة خليج عدن، ومضيق هرمز، وصلت تداعياتها إلى مناطق أخرى حول العالم. الأزمة بدأت عندما تعرضت 4 ناقلات لحادث بالقرب من سواحل مدينة الفجيرة الإماراتية، منتصف مايو الماضي، أعقبها هجوم آخر على ناقلتين في خليج عدن في شهر يونيو، لم تتوقف الأزمة هنا، ففي أغسطس الماضي، احتجزت البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية، بدعوى خرقها العقوبات المفروضة على سوريا، لترد طهران باحتجاز ناقلة بريطانية، إلا أن الأمور تطورت لصالح إيران، حيث قررت سلطات جبل طارق إطلاق سراح السفينة الإيرانية.
وواجهت السفينة الإيرانية التي تحمل اسم "أدريان داريا 1" العديد من الأزمات، بداية من رفض ميناء كالاماتا اليوناني استقبالها، وصولا لتعقب القوات الأمريكية لها.
والآن كشفت صور الأقمار الصناعية، إن ناقلة النفط الإيرانية تبحر قبالة الساحل السوري، حيث احتجزتها سلطات جبل طارق في يوليو بمساعدة القوات البريطانية
وواجهت السفينة الإيرانية التي تحمل اسم "أدريان داريا 1" العديد من الأزمات، بداية من رفض ميناء كالاماتا اليوناني استقبالها، وصولا لتعقب القوات الأمريكية لها.
والآن كشفت صور الأقمار الصناعية، إن ناقلة النفط الإيرانية تبحر قبالة الساحل السوري، حيث احتجزتها سلطات جبل طارق في يوليو بمساعدة القوات البريطانية بسبب مخاوف من أنها كانت متجهة لسوريا، منتهكة بذلك عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ووافقت السلطات في جبل طارق على إطلاق سراح السفينة في نهاية المطاف، بعد تقديم تأكيدات بأنها لن تتوجه إلى البلد الذي مزقته الحرب، لكن الصور التي صدرت يوم السبت بدت وكأنها تظهر السفينة على بعد ميلين بحريين من الساحل السوري.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الصور التي التقطتها شركة "ماكسر تكنولوجيز" الأمريكية، أظهرت أن الناقلة ترسو بالقرب من ميناء طرطوس السوري في 6 سبتمبر.
وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، في تغريدة له إن أي شخص يعتقد أن السفينة لم تعد متجهة إلى سوريا "في حالة إنكار".
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وأضاف في التغريدة التي أرفق فيها صور الأقمار الصناعية: "تعتقد طهران أن تمويل نظام الأسد القاتل أكثر أهمية من توفير القوت لشعبها"، وتابع: "يمكننا التحدث، لكننا لن نخفف أية عقوبات على إيران حتى تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب!".
إلا أنه حتى الآن لم تظهر أي أدلة تؤكد على أن السفينة الإيرانية قامت بتفريغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني في سوريا، حيث لم تعلق إيران ولا سوريا على هذه الأنباء حتى الآن.
وتسببت السفينة، المعروفة أصلا باسم "جرايس 1" في خلاف دبلوماسي كبير بين واشنطن وطهران، عندما تم احتجازها خارج الأراضي البريطانية في يوليو الماضي.
وساعد جنود المارينز البريطانيون، سلطات جبل طارق على احتجاز السفينة، مما ورط المملكة المتحدة في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشارت الهيئة البريطانية إلى أن الولايات المتحدة كانت قد تقدمت بطلب رسمي للسلطات في جبل طارق، للاستيلاء على السفينة في أغسطس، لكن المحاكم في جبل طارق رفضتا ذلك.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت العام الماضي، من الاتفاق الدولي لعام 2015 للحد من البرنامج النووي الإيراني، وأعادت فرض العقوبات، رداً على ذلك، توقفت إيران عن الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي.
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لقد سعى الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق، لكن احتجاز الناقلة الإيرانية بسبب الاشتباه في توجهها إلى سوريا، منتهكة عقوبات الاتحاد الأوروبي على ذلك البلد، عقد من جهود إنقاذ الاتفاق الذي وقعت عليه بريطانيا.
وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة في 15 أغسطس الماضي، بعد تلقيها تأكيدات من إيران بأنها لن تقوم بتوصيل شحنتها من النفط الخام إلى سوريا.
من جانبها تسعى الولايات المتحدة إلى الاستيلاء على الناقلة منذ إطلاق سراحها من قبل جبل طارق، وأصدرت مذكرة وأدرجت السفينة في القائمة السوداء، وهددت بفرض عقوبات على أي بلد تعرض المساعدة عليها، ومنذ ذلك الحين، تبحر السفينة شرقًا عبر البحر المتوسط.
وقالت "بي بي سي"، إنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الكشف عن أن مسؤولا أمريكيا عرض على قائد السفينة ملايين الدولارات لتغيير المسار، والإبحار بالناقلة إلى مكان قد تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة عليها فيه.