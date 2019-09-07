حماقي ومصطفى حجاج يغنيان «يا بتاع النعناع» (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م

حماقي

اجتمع كلا من الميجا ستار محمد حماقي، والفنان الشعبي مصطفى حجاج، في حفل زفاف تشاركا في إحيائه. وقدّم "حجاج" فقرة غنائية قبل فقرة "حماقي"، إلا أنه توجه إلى القاعة بعد علمه بصعود الأخير إلى المسرح، ليلقي عليه التحية، ولذلك فوجئ بأن حماقي توقف عن الغناء وألقى عليه التحية بغناء أغنية "يا بتاع النعناع" وسط تصفيق كبير من قِبل حضور حفل الزفاف. وقال حماقي عن حجاج: "مصطفى حجاج صوت رائع، والحقيقة كلنا بنفتخر به وبكل ما يقدمه، تحية كبيرة أوي أوي لمصطفى حجاج".

ونشر مصطفى حجاج، مقطعي فيديو لغناء حماقي من الحفل وحديثه عنه، وذل عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلّق عليه كاتبًا: "حبببي يا حماقي يا نجم يا كبير، شكراً على كلامك ليا الجميل #حماقي #يا_بتاع_النعناع إنسان وفنان ونجم كبير بحجم أكبر، فرح أخويا وحبيبي العريس أحمد ميمي".