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حماقي ومصطفى حجاج يغنيان «يا بتاع النعناع» (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م
حماقي
حماقي
اجتمع كلا من الميجا ستار محمد حماقي، والفنان الشعبي مصطفى حجاج، في حفل زفاف تشاركا في إحيائه. وقدّم "حجاج" فقرة غنائية قبل فقرة "حماقي"، إلا أنه توجه إلى القاعة بعد علمه بصعود الأخير إلى المسرح، ليلقي عليه التحية، ولذلك فوجئ بأن حماقي توقف عن الغناء وألقى عليه التحية بغناء أغنية "يا بتاع النعناع" وسط تصفيق كبير من قِبل حضور حفل الزفاف. وقال حماقي عن حجاج: "مصطفى حجاج صوت رائع، والحقيقة كلنا بنفتخر به وبكل ما يقدمه، تحية كبيرة أوي أوي لمصطفى حجاج".
ونشر مصطفى حجاج، مقطعي فيديو لغناء حماقي من الحفل وحديثه عنه، وذل عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلّق عليه كاتبًا: "حبببي يا حماقي يا نجم يا كبير، شكراً على كلامك ليا الجميل #حماقي #يا_بتاع_النعناع إنسان وفنان ونجم كبير بحجم أكبر، فرح أخويا وحبيبي العريس أحمد ميمي".
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نقل المطرب حكيم إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

تعرض المطرب حكيم لحادث مروع إذ انقلبت سيارته على طريق السويس. وقالت مصادر إنه تم نقل حكيم إلى المستشفى على إثر الحادث الذي تعرض إليه، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لكنه بحالة جيدة، لافتة إلى أنه تم نقل السائق إلى المستشفى هو الآخر نظرا للإصابات التي لحقت. يذكر أن آخر أعمال حكيم كانت فى شهر يونيو الماضى، حين طرح فيديو كليب الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 «متجمعين»، والتى يغنيها حكيم مع النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه.
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هشام عباس: أملي أن يُحدث ألبومى ضجة تعوضني الغياب

بعد غياب نحو 10 سنوات عن طرح الألبومات الغنائية، قرر الفنان هشام عباس أن يعود لجمهوره مرة أخرى هذا العام من خلال ألبوم يحمل اسم «عامل ضجة»، طرح خلال الفترة الماضية كترويج له، أغنية تحمل اسم «شاري بالغالي» من كلمات حسن عطية وألحان محمد زعيم وتوزيع توما، واقتربت من النصف مليون مشاهدة عبر «يوتيوب». وبالإضافة للألبوم المنتظر، يعيش هشام عباس فترة نشاط كبيرة، حيث التقى جمهوره ومحبيه قبل أيام من خلال حفل أحياه بمهرجان محكى قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، وقدم نجم التسعينيات خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التى ارتبط بها الجمهور.
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نجوى كرم عن «بعشق تفاصيلك»: رسالتي هي الفرحة والحب

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أحمد إبراهيم يفوز بـ«جلوبال ميوزك» عن«حالة خاصة جدا»

احتفل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بفوزه بالجائزة الفضية "جلوبال ميوزك أوردز" عن التوزيع الموسيقي لأغنية أنغام "حالة خاصة جدا". ونشر أحمد إبراهيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة تحدث فيها عن الجائزة قائلا: "الميدالية الفضية جلوبال ميوزك أوردز، الأعمال المتميزة على مستوى العالم، أحمد إبراهيم من مصر، عن توزيع أغنية أنغام (حالة خاصة جدا 2019)، العربي الوحيد والفائز الوحيد عن التوزيع الموسيقي، تقدير لجنة من فنانين أجانب بلا تظبيط ولا فوت مضروب".
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