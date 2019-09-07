تجديد حبس المتهمين في قضية «فتاة العياط»

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

محكمة - تعبيرية

جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، اليوم السبت، حبس "وائل. م"، و"إبراهيم. م" المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وفي وقت سابق قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" والمعروفة بـ"أميرة"، وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات، وقالت دينا المقدم محامية «طفلة العياط» إنها ستتقدم باستئناف على قرار المحكمة مرة أخرى خلال 24 ساعة وبعدها سيتم تحديد جلسة لنظر القضية.

وتواجه الفتاة اتهاما بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط وذلك بقصد الدفاع عن شرفها حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وقررت المحكمة تجديد حبس الفتاة لمدة 30 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية. كانت تحقيقات نيابة العياط، قد كشفت ملابسات ذبح

وتواجه الفتاة اتهاما بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط وذلك بقصد الدفاع عن شرفها حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وقررت المحكمة تجديد حبس الفتاة لمدة 30 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية.



كانت تحقيقات نيابة العياط، قد كشفت ملابسات ذبح الفتاة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها وحاول التعدي عليها جنسيا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها لقسم الشرطة.



وأشارت التحقيقات إلى أن مركز شرطة العياط فوجئ بفتاة تدعى أميرة، 15 سنة، عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخة بالدماء، واعترفت بقيامها بقتل شاب بالمنطقة الجبلية.



