جريمة

تجديد حبس المتهمين في قضية «فتاة العياط»

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
محكمة - تعبيرية
محكمة - تعبيرية
جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، اليوم السبت، حبس "وائل. م"، و"إبراهيم. م" المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وفي وقت سابق قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" والمعروفة بـ"أميرة"، وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات، وقالت دينا المقدم محامية «طفلة العياط» إنها ستتقدم باستئناف على قرار المحكمة مرة أخرى خلال 24 ساعة وبعدها سيتم تحديد جلسة لنظر القضية.
وتواجه الفتاة اتهاما بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط وذلك بقصد الدفاع عن شرفها حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وقررت المحكمة تجديد حبس الفتاة لمدة 30 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية. كانت تحقيقات نيابة العياط، قد كشفت ملابسات ذبح
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سائق متهور يدهس 3 أشخاص بالفيوم (فيديو)

كارثة كبرى هزت أرجاء محافظة الفيوم، بعدما تجاوز سائق متهور السيارات بسرعة جنونية بطريق المسلة– القاهرة أمام محطة الغاز بمنطقة دلة السكنية، ما أسفر عن دهسه لثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطيرة. تلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بالحادث. وبتفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة، تبين سير إحدى السيارات بسرعة جنونية ثم دهسها أحد المارة وتنحرف يمينًا وتصدم شخصين متوقفين خلف سيارة بينهم طفل، كما تصطدم بالسيارة، وتفر هاربة بعد حدوث أضرار كثيرة بالسيارة من الأمام دون الاهتمام بمن دهسهم، فيما يجري المارة حول المصابين لإسعافهم.
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19 أكتوبر الحكم فى الطعن على «قوائم الإرهاب»

قررت محكمة النقض، تأجيل الطعون المقدمة من عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين على قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، القاضي بإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل، لاستكمال المداولة بشأن حكم الإدارج على قوائم الكيانات الإرهابية، الصادر على خلفية اتهامات بتولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وتنسب لحزب مصر القوية العمل كذراع سياسية للجماعة في مصر حاليا، والتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور.
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ضبط 2034 مخالفة مرورية فى حملة بالجيزة

نظمت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، حملات لتحقيق الانضباط المروري وأعلى معدلات السيولة المرور، بجانب نشر الاستعدادات اللازمة للتدخل مع الذروة المحتملة مع بدء العام الدراسي الجديد، واستهدفت الحملة الحالية التصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 105 مخالفات تجاوز سرعة، و1929 مخالفة مرورية متنوعة، بجانب تمشيط الشوارع لرفع السيارات المتروكة.
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قاضي اقتحام السجون: حب الوطن فرض وحساب مرسى عند ربه

قبيل إصداره الحكم في قضية «اقتحام السجون»، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، كلمة قال فيها إن المتهم محمد مرسى قد وافته المنية، وكان يستحق العقاب وحسابه عند ربه، موضحا أن الإخوان خططت مع الجناح العسكري حماس على اقتحام السجون لتهريب قياداتها، مشيرا إلى أنها انتظرت الوقت المناسب خلال جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 في المظاهرات واشتبكت مع الشرطة لنشر الفوضى في البلاد، وتابع «فئة محسوبة على الوطن انشقت عن الإجماع، واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر، إن حب الوطن والانتماء له فرض، وليس مجرد شعار».
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جثة-طفل-مقتول-قتل

جثة في شوال.. جريمة انتقام من طفل هزت أسيوط

في إحدى الليالي جلس الرجل الذي تخطى الستين من عمره بجوار زوجته التي تقترب من الخمسين يتطلع إليها ويرمقها بنظراته الحادة التي تملؤها التساؤلات عما يجول في عقلها، بينما هي الأخرى تبادله النظرات نفسها كأنهما يفكران في شىء واحد. مرت الساعات والرجل وزوجته على الحال نفسه حتى باح لها بما ينخر في عقله، بعد أن ذكّرها بوفاة طفلهما عبد النعيم وكيف تسبب ابن الجيران في وفاته غرقا وحرمانهما منه، وقبل أن ينفض مجلسهما خرجا بقرار واحد من الجلسة ممهور بختم الشيطان "إحنا هنقتل الواد ونحرق قلب أمه"، ثم راحا يغطان في نوم عميق في انتظار طلوع الشمس لتنفيذ خطة المساء.
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من عروس الصعيد إلى الجيزة.. رحلة هارب من الإعدام

لم يترك الرجل الأربعيني بلدته بمركز دير مواس بالمنيا طواعية لكن هربا من حكم بالإعدام في قضية اتهم فيها بقتل ابن شقيقه، ليستقر به الحال في محافظة الجيزة يتخفى وسط ملايين من البشر ويحتمي بالشوارع المزدحمة؛ أملا في أن يفلت من العقاب وتنطوى صفحات سجله الجنائي في طي النسيان ويسقط الحكم بالتقاضي، ثلاث سنوات قضاها الرجل في الهروب، تكاد دقات قلبه تتوقف كلما سمع صوت سرينة الشرطة حتى أثناء مرورها بجواره في الشارع، ربما لم يعرف النوم طريقا لعينيه ليلة واحدة طوال تلك المدة، بقدر ما كان يجيد التخفي ويحسب خطواته إلا أن أعين رجال الشرطة كانت له بالمرصاد.
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بعد تجديد حبسها.. والد فتاة العياط يكشف سر حقيبتيها

بصوت متحشرج يعبر عن حزن صاحبه، علق والد "فتاة العياط" على قبول محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيلها وتجديد حبسها 30 يوما، وقال أحمد رزق: "حزين بعد قرار حبس أميرة، ظروفي متسمحش بالسفر تاني من الفيوم للعياط، سايب شغلي وعيالي ومش في حمل زيارات تاني.. بس بقول الحمد لله دايما" مضيفا أنه قبل بدء الجلسة "طمنتها وقولتلها متخافيش هتخرجي النهاردة وكانت متفائلة وجابت معاها كل حاجاتها المحكمة على أساس إنها هتخرج النهاردة وتروح معايا".
محكمة

محامية «فتاة العياط» بعد تجديد حبسها: «هنستأنف تاني»

قالت دينا المقدم محامية أميرة المعروفة إعلاميا بـ«طفلة العياط» بعد أن قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها، إنها ستتقدم باستئناف على قرار المحكمة مرة أخرى خلال 24 ساعة وبعدها سيتم تحديد جلسة. وعن أميرة قالت "المقدم": "مقدرتش أشوف أميرة بعد الحكم لأنها كانت مع الحرس وكلمتها قبل الجلسة وكانت طبيعية جدا بس متوترة شوية وإحنا وهي كنا متفائلين قبل الحكم بقبول استئناف النيابة". وكانت محكمة جنايات القاهرة قبلت الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات.
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