رياضة

الجبلاية تحدد عدد المشاركين في الدوري الممتاز

تحرير:أحمد بركات ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م
جمال محمد علي
جمال محمد علي
قال جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، إن الدوري المصري الممتاز، في الموسم المقبل 2019 – 2020، سيتكون من 18 فريقًا رسميًا، مؤكدًا أن القسم الثاني سيتكون من 36 فريقا وسيتم تقسيمه على 3 مجموعات، فيما سيكون القسم الثالث 167 فريقًا مقسمين على 13 مجموعة، مضيفا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، بمقر اتحاد الكرة، أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم وناقشت كيفية تطوير المسابقات الأدنى وكيفية تسويقيها، وتم الاستقرار على أن يتم تأهل صاحب المركز الأول، وليس بنظام مواجهة فريقين لتحديد الصعود لصعوبة تنفيذه.
وتابع: "صعب جدًا أن دوري القسم الثاني يكون من مجموعة واحدة بـ24 فريقا، والقسم الرابع سيكون مكونا من 325 ناديا مقسما على 24 مجموعة". وواصل: "موعد قرعة القسم الثاني ستكون يوم 18 سبتمبر، والقسم الثالث 19 سبتمبر، والقسم الرابع 20 سبتمبر، والثلاث مسابقات سيبدأوا في شهر أكتوبر المُقبل، وأيام المباريات ستكون
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الزمالك-وبيراميدز (1)

1231 بطاقة ملونة.. أرقام حكم الزمالك وبيراميدز بنهائي الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، واختارت اللجنة طاقم حكام روماني، بقيادة رادو ماريان باتريسكو لإدارة المواجهة، ويعاونه كلًا من، رادو مارين حكم مساعد، وأدريان حكم مساعد ثان، فيما سيكون مارشال حكمًا رابعًا.
بايرن-ميونيخ (2)

ليفاندوفسكي يتذكر أول أيامه مع بايرن ميونيخ

تحدث المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن ذكريات أول أيامه مع فريق بايرن ميونيخ، وذلك بعدما انتقل إلى صفوف العملاق البافاري قادمًا من بروسيا دورتموند في عام 2014، وقال المهاجم البولندي في تصريحات خاصة لقناة البايرن: "أتذكر يومي الأول في بايرن، والشعور المميز الذي كان بداخلي عندما ارتديت قميص الفريق لأول مرة.. للوهلة الأولى، شعرت بأنني أضع قميص نادٍ كبير على جسدي، "قررت اتخاذ خطوة أكبر في مسيرتي، وكان بايرن هو الفريق الذي أردت الذهاب إليه والبقاء معه".
مانشستر-يونايتد (2)

روخو يهدد مانشستر يونايتد بالرحيل في يناير

هدد المدافع الأرجنتيني ماركو روخو إدارة مانشستر يونايتد بالرحيل عن صفوف الفريق في شهر يناير المقبل، في حال لم يشارك أساسيا في الفترة المقبلة، حيث يرغب في اللعب بصورة أساسية من أجل العودة إلى صفوف منتخب الأرجنتين من جديد، وقال روخو حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "تحدثت مع سكالوني، مدرب الأرجنتين، الذي أخبرني أنه سعيد، لأنني شاركت في مباريات عديدة خلال فترة الإعداد، كما أنني ظهرت بمستوى جيد، ولذلك اتصل بي، ولكي تلعب في المنتخب عليك أن تلعب أولا في النادي".
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اتحاد-الكرة (3)

اتحاد الكرة ينعي والد جمال محمد علي

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذي ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد والد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء. وتوفى والد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وعميد كلية التربية الرياضية بأسيوط، وتوجه جمال محمد على إلى سوهاج لحضور مراسم تشييع الجنازة، حيث سيتم الدفن صباح الغد الأربعاء، على أن يقام العزاء على مدار 3 أيام فى سوهاج.
جمال محمد علي

وفاة والد جمال محمد علي نائب رئيس لجنة اتحاد الكرة

توفى والد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وعميد كلية التربية الرياضية بأسيوط، وتوجه جمال محمد على إلى محافظة سوهاج لحضور مراسم تشييع الجنازة، حيث سيتم الدفن صباح الغد الأربعاء، على أن يقام العزاء على مدار ثلاثة أيام فى سوهاج. تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غدٍ الأربعاء، برئاسة عمرو الجنايني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي تتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة.
ثروت-سويلم

سويلم يستقيل من الجبلاية.. وتكليف العطار بمهامه

علم «التحرير» أن ثروت سويلم، المدير التنفيذي باتحاد الكرة، تقدم باستقالته، اليوم السبت. وعقدت لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول اليوم السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد، وقبلت اللجنة استقالة سويلم، كما قررت اللجنة تكليف وليد العطار بالقيام بمهام ثروت سويلم. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
عامر-حسين

عامر حسين يتقدم باستقالته من رئاسة لجنة المسابقات

علم «التحرير» أن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تقدم باستقالته، اليوم السبت. وعقدت لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول اليوم السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة. واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل.
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