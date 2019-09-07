الجبلاية تحدد عدد المشاركين في الدوري الممتاز

تحرير:أحمد بركات ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

جمال محمد علي

قال جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، إن الدوري المصري الممتاز، في الموسم المقبل 2019 – 2020، سيتكون من 18 فريقًا رسميًا، مؤكدًا أن القسم الثاني سيتكون من 36 فريقا وسيتم تقسيمه على 3 مجموعات، فيما سيكون القسم الثالث 167 فريقًا مقسمين على 13 مجموعة، مضيفا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، بمقر اتحاد الكرة، أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم وناقشت كيفية تطوير المسابقات الأدنى وكيفية تسويقيها، وتم الاستقرار على أن يتم تأهل صاحب المركز الأول، وليس بنظام مواجهة فريقين لتحديد الصعود لصعوبة تنفيذه.

وتابع: "صعب جدًا أن دوري القسم الثاني يكون من مجموعة واحدة بـ24 فريقا، والقسم الرابع سيكون مكونا من 325 ناديا مقسما على 24 مجموعة". وواصل: "موعد قرعة القسم الثاني ستكون يوم 18 سبتمبر، والقسم الثالث 19 سبتمبر، والقسم الرابع 20 سبتمبر، والثلاث مسابقات سيبدأوا في شهر أكتوبر المُقبل، وأيام المباريات ستكون