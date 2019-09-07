وصلة مزاح انتهت بجريمة.. سيدة تقتل زوجها في الجيزة

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

جريمة قتل - تعبيرية

أصوات ضحك مرتفعة تبعتها مشادة كلامية حادة وتراشق بألفاظ "خارجة" حتى أطبق الصمت على المكان دون مقدمات معلنا وقوع جريمة قتل بطولة ربة منزل وضحيتها الزوج المغلوب على أمره، في نطاق محافظة الجيزة وتحديدا بقطاع الغرب، سجل محضر قسم الشرطة جريمة مؤسفة إذ أقدمت سيدة على قتل زوجها، سددت له طعنات بأماكن متفرقة بالجسم بعد وصلة مزاح امتدت دقائق انتهت بمقتل "رب البيت" ممزق الجسد، وفي أقل من ساعة نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على المتهمة.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء هشام فاروق حكمدار مديرية أمن الجيزة، إشارة من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع جريمة قتل.فور تلقيه البلاغ، دفع اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بفريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي، وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لعامل يدعى "أحمد" مسجاة على

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء هشام فاروق حكمدار مديرية أمن الجيزة، إشارة من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع جريمة قتل.



فور تلقيه البلاغ، دفع اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بفريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي، وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لعامل يدعى "أحمد" مسجاة على ظهرها مرتديا كامل ملابسه، وبها آثار 3 طعنات نافذة بأماكن متفرقة بالجسم.



استمع رجال المباحث إلى أقوال شهود عيان من الجيران الذين يقطنون في نفس العقار، وأفادوا بأنهم سمعوا أصوات ضحك مرتفعة تبعتها مشادة حادة انتهت بمقتل الزوج، لتتجه أصابع الاتهام إلى الزوجة.



وتمكنت قوة أمنية من ضبطها، فأقرت بجريمتها معللة السبب "كنا بنهزر وشتمني أخدت سكينة من المطبخ وقتلته".



