1231 بطاقة ملونة.. أرقام حكم الزمالك وبيراميدز بنهائي الكأس

تحرير:علي الزيني ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

الزمالك وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، واختارت اللجنة طاقم حكام روماني، بقيادة رادو ماريان باتريسكو لإدارة المواجهة، ويعاونه كلًا من، رادو مارين حكم مساعد، وأدريان حكم مساعد ثان، فيما سيكون مارشال حكمًا رابعًا.

يشار إلى أن رادو ماريان بيتريسكو، هو حكم روماني ولد في بوخارست في الـ12 نوفمبر عام 1982 (36 عامًا)، واعتمد حكمًا دوليًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منذ عام 2012، وكانت مباراة ميوفيني وفاسلوي في الدوري الروماني في عام 2007 هي أول مباراة يقودها. وأدار صاحب الـ36 عامًا 282 مباراة في مسيرته