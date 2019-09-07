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المحاور في 2020.. جدول زمني بمشروعات مهمة في الصعيد

رئيس الوزراء: تكثيف الجولات في المحافظات خلال الفترة المقبلة بهدف التعرف على مطالب المواطنين وأهالينا من خلال متابعة كافة الأمور على أرض الواقع
تحرير:أ.ش.أ ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ م
زيارة مدبولي للمنيا
زيارة مدبولي للمنيا
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشاريع المحاور التى تربط شرق النيل بغربه المنفذة بمحافظات الصعيد ستنتهى منتصف عام 2020، وقال إن مشروعات الصرف الصحي والصحة بالمحافظات لها أولوية لدى الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم دخول خدمات الصرف الصحي إلى 80 قرية جديدة في المنيا خلال الفترة المقبلة، موضحا في مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة المنيا، أن محور سمالوط الذي تفقده اليوم من المشروعات الكبرى في المحافظة، موضحا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة أكدت أهمية تواجد محور كل 25 كيلو مترا.
وأضاف أن نسبة تغطية القرى بالمحافظة بمشروعات الصرف الصحي ستصل إلى 30% خلال العام المالي القادم، خصوصا أن هناك مشروعات قاربت على الانتهاء. وقال رئيس الوزراء إن هناك 150 مليون جنيه مخصصة ضمن ميزانية محافظة المنيا لتطوير محاور الطرق الداخلية، مضيفا أن الأولوية لرفع كفاءة الطرق الرئيسية من القرية إلى أقرب
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انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب بغرب الإسكندرية بسبب كسر ماسورة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم السبت، عن انقطاع مياه الشرب، بغرب محافظة الإسكندرية، وذلك وجود بسبب كسر بالخط الرئيس للصرف الصحي، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه بالمنطقة حتى تتمكن شركة الصرف الصحي من الإصلاح، حيث تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا يفيد بورود شكاوى من سكان مناطق بغرب المحافظة من ضعف وانقطاع المياه منذ الصباح الباكر وعلى الفور تم إبلاغ شركة الصرف وشركة مياه الشرب بالإسكندرية وتبين أن السبب فى ذلك يعود إلى الكسر المشار إليه.
السفير-المصر- لدى المغرب-أشرف-إبراهيم

سفير مصر بالمغرب يكشف كواليس وفاة عالم النووي

علق السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم، على الجدل الدائر بشأن وفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية المصرية، في مدينة مراكش المغربية بعد تداول اتهامات بتصفيته وأن الوفاة نتجت عن فعل فاعل، قائلا إن وفاة العالم المصري طبيعية وفقا لجميع التقارير الطبية الصادرة في المملكة، لافتا إلى أن تشريح الجثة بيّن أن الوفاة طبيعية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله بعدها لمستشفى قريب من مقر إقامته بأحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية بمدينة مراكش المغربية.
الفريق-اسامة-ربيع

ربيع: شهادات قناة السويس كانت أمانة وعادت لأصحابها

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن مستحقات المودعين في شهادات قناة السويس كانت أمانة تم سدادها وردها إلى أصحابها وفقًا للجدول الزمني المحدد وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وبذلك أوفى الرئيس عبدالفتاح السيسي بوعده كما عهدناه دوما. جاء ذلك خلال زيارة وفد مبادرة مصر تستطيع برئاسة المهندسة سمر حسب الله وبرفقتها عدد من أبطال مصر من الأولمبياد الخاص الحاصلين على بطولات عالمية ودولية، وأصحاب الهمم من مشروع الألف قائد إفريقي ومجموعة من أسر شهداء الجيش والشرطة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.
محافظ-اسوان-يعتمد-نتيجة-الإعدادية-بنسبة- 7205% (3)

إعلان الطوارئ بأسوان بعد إصابة 7 حالات بالملاريا

أعلنت محافظة أسوان، اليوم السبت، حالة الطوارئ على مستوى المنافذ والمعابر الحدودية بين مصر والسودان، فى ظل ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الملاريا بين مواطنين مصريين وسودانيين قادمين من خارج البلاد إلى 7 حالات إصابة بالمرض، تم إخضاعهم حاليا للعلاج بمستشفى حميات أسوان عقب احتجازهم. ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مسئولى الصحة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بمواقع الحجر الصحى بالموانئ ومطارى أسوان وأبو سمبل لمراقبة دخول وخروج المواطنين من وإلى البلاد.
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السيسي (4)

السيسي يوافق على تمويل بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 21 لسنة 2019، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الصين على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة في القاهرة بتاريخ 27 أكتوبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس.
اسعاف (3)

الصحة توضح حقيقة فرض رسوم على خدمات طوارئ الإسعاف

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بيانا، أوضح فيه حقيقة ما تردد عن فرض رسوم على خدمات الطوارئ بهيئة الإسعاف في لائحة الأسعار الجديدة لافتا إلى أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، للرد على هذه الأنباء، والتي نفت ما تداوله في هذا الخصوص، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض أي رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف، مُوضحةً أن جميع الخدمات الإسعافية الطارئة تُقدم بالمجان تماما دون تحمل المريض أي تكلفة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.
ألبان-الأطفال

الصحة عن استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات: بلبلة

علق المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على ما تردد من أنباء حول استيراد ألبان أطفال غير مُطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصرى، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، ونفت تماما ما يتردد عن استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات، مؤكدة سلامة جميع عبوات ألبان الأطفال المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق المصرية، ومطابقتها لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.
مستشفى-الجامعه-بالزقازيق

887 ألف جراحة.. كشف حساب المستشفيات الجامعية أمام الحكومة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في مجال التعليم والبحث العلمي والعلاج، وأهمية التعاون القائم بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددا على أهمية التركيز على جوانب التدريب والتأهيل في كافة القطاعات الصحية، ومسايرة التطور العلمي في مجالات البحوث الطبية، بما يسهم في توفير أعلى قدر من الرعاية الطبية للمواطنين.
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