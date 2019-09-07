المحاور في 2020.. جدول زمني بمشروعات مهمة في الصعيد

رئيس الوزراء: تكثيف الجولات في المحافظات خلال الفترة المقبلة بهدف التعرف على مطالب المواطنين وأهالينا من خلال متابعة كافة الأمور على أرض الواقع

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ م

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشاريع المحاور التى تربط شرق النيل بغربه المنفذة بمحافظات الصعيد ستنتهى منتصف عام 2020، وقال إن مشروعات الصرف الصحي والصحة بالمحافظات لها أولوية لدى الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم دخول خدمات الصرف الصحي إلى 80 قرية جديدة في المنيا خلال الفترة المقبلة، موضحا في مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة المنيا، أن محور سمالوط الذي تفقده اليوم من المشروعات الكبرى في المحافظة، موضحا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة أكدت أهمية تواجد محور كل 25 كيلو مترا.

وأضاف أن نسبة تغطية القرى بالمحافظة بمشروعات الصرف الصحي ستصل إلى 30% خلال العام المالي القادم، خصوصا أن هناك مشروعات قاربت على الانتهاء. وقال رئيس الوزراء إن هناك 150 مليون جنيه مخصصة ضمن ميزانية محافظة المنيا لتطوير محاور الطرق الداخلية، مضيفا أن الأولوية لرفع كفاءة الطرق الرئيسية من القرية إلى أقرب

وأضاف أن نسبة تغطية القرى بالمحافظة بمشروعات الصرف الصحي ستصل إلى 30% خلال العام المالي القادم، خصوصا أن هناك مشروعات قاربت على الانتهاء.

وقال رئيس الوزراء إن هناك 150 مليون جنيه مخصصة ضمن ميزانية محافظة المنيا لتطوير محاور الطرق الداخلية، مضيفا أن الأولوية لرفع كفاءة الطرق الرئيسية من القرية إلى أقرب طريق رئيسي زراعي أو صحراوي، بحيث تسهل الدخول والخروج للمواطنين، مضيفا أنه تم الاتفاق على تخصيص دعم مالي إضافي من وزارة التنمية المحلية للمحافظة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيكثف، خلال الفترة المقبلة، جولاته في المحافظات، موضحا أن زيارته اليوم جاءت استكمالا للزيارات والجولات في كل المحافظات مع التركيز علي محافظات الصعيد.

وأكد أن أحد أهم أهداف الزيارات هى التعرف على مطالب المواطنين وأهالينا من خلال متابعة الأمور على أرض الواقع وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى تقارير الجهات الرسمية المعنية، لافتا إلى أن زيارات المسؤولين وتفقد الأمور على أرض الواقع يشعر المواطنين بوجود اهتمام من الحكومة لهم.

وأشار مدبولي، إلى أنه سيتم افتتاح 3 مستشفيات في المنيا خلال يناير المقبل، منها مستشفى سمالوط النموذجي التى زارها اليوم، مضيفا أن مستشفى التأمين الصحي في المنيا سينتهى أعمال تطويرها آخر العام الجاري.

وأوضح أن الدولة واجهت تحد في ملف الصحة في الفترة الماضية، وكان هناك تدهور كبير في المستشفيات، لذا تم هدمها، وإعادة بنائها، ونسابق الزمن بخدمة عالية الجودة ترضى المواطن. وقال إنه يتابع أعمال التطوير والإنشاء لتبدأ العمل في عام 2020.

وأكد أنه سيتم إنشاء منطقة حرة جديدة في المنيا في الفترة المقبلة، متابعا أنه سيتم إيجاد حل عاجل لتوصيل المياه للمصانع في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الصرف الصناعي والكهرباء.

ولفت إلى أن المنطقة الصناعية في المنيا تأتي ضمن 4500 مصنع في كل ربوع مصر، في منطقة المهاجرة يحوى 68 مصنعا، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية ستكون جاهزة بداية عام 2020، وتستهدف جذب شبابنا للعمل فيها، مضيفا أنه تم طرح 3 مجمعات في العاشر من رمضان والإسكندرية والغردقة ، وسيتم طرح منطقة المنيا خلال الشهر القادم.

وقال مدبولي إن مركز خدمة المستثمرين، الذي افتتحه اليوم في المنيا، هو الخامس من نوعه على مستوى الجمهورية، موضحا أن افتتاح الحكومة لتلك المشروعات يعد دعما للاستثمار حيث أنها مراكز متطورة جدا.

وأوضح أن تلك المراكز تحمي المستثمر من الحاجة للذهاب لأكثر من مكان، منها الشهر العقاري والضرائب، وتخصيص الأراضي، لينتهى المستثمر من كل إجراءاته "من غير ميلف"، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح 6 مراكز أخرى لخدمة المستثمرين تباعا في الفترة المقبلة.