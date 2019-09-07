جريمة

500 طربة حشيش.. الداخلية توجه ضربة موجعة لتجار الكيف

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ م
حشيش
حشيش
لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد للإيقاع بتجار المواد المخدرة بمختلف أنواعها، ومداهمة البؤر الإجرامية التي يتخذها المتاجرين فى المخدرات وكرا للاختباء بعيدا عن أعين الشرطة، وأيضا نقطة انطلاق لتوزيع المواد المخدرة على عملائهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفق استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ورصد واستهداف وضبط مروجى ومتجرى المواد المخدرة تحت إشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
رصدت الإدارة نشاط تشكيلين عصابيين تخصص عناصرهما فى تهريب مخدر الحشيش من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على عملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط التشكيل الأول بمحافظة الجيزة، والذى ضم 5 عناصر إجرامية حال استقلالهم سيارتين بمدخل محطة تحصيل
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ورشة-سلاح

من المنيا إلى دمياط.. الشرطة تداهم ورش تصنيع السلاح

واصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة توجيه ضربات ضد حائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (المنيا، الدقهلية، دمياط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها والقائمين على ورش تصنيع الأسلحة.
طعنات-سكين-جريمة

وصلة مزاح انتهت بجريمة.. سيدة تقتل زوجها في الجيزة

أصوات ضحك مرتفعة تبعتها مشادة كلامية حادة وتراشق بألفاظ "خارجة" حتى أطبق الصمت على المكان دون مقدمات معلنا وقوع جريمة قتل بطولة ربة منزل وضحيتها الزوج المغلوب على أمره، في نطاق محافظة الجيزة وتحديدا بقطاع الغرب، سجل محضر قسم الشرطة جريمة مؤسفة إذ أقدمت سيدة على قتل زوجها، سددت له طعنات بأماكن متفرقة بالجسم بعد وصلة مزاح امتدت دقائق انتهت بمقتل "رب البيت" ممزق الجسد، وفي أقل من ساعة نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على المتهمة.
محكمة-ارشفية

تجديد حبس المتهمين في قضية «فتاة العياط»

جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، اليوم السبت، حبس "وائل. م"، و"إبراهيم. م" المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وفي وقت سابق قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" والمعروفة بـ"أميرة"، وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات، وقالت دينا المقدم محامية «طفلة العياط» إنها ستتقدم باستئناف على قرار المحكمة مرة أخرى خلال 24 ساعة وبعدها سيتم تحديد جلسة لنظر القضية.
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سائق متهور يدهس 3 أشخاص بالفيوم (فيديو)

كارثة كبرى هزت أرجاء محافظة الفيوم، بعدما تجاوز سائق متهور السيارات بسرعة جنونية بطريق المسلة– القاهرة أمام محطة الغاز بمنطقة دلة السكنية، ما أسفر عن دهسه لثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطيرة. تلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بالحادث. وبتفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة، تبين سير إحدى السيارات بسرعة جنونية ثم دهسها أحد المارة وتنحرف يمينًا وتصدم شخصين متوقفين خلف سيارة بينهم طفل، كما تصطدم بالسيارة، وتفر هاربة بعد حدوث أضرار كثيرة بالسيارة من الأمام دون الاهتمام بمن دهسهم، فيما يجري المارة حول المصابين لإسعافهم.
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خطف (1)

ولاد البلد في الغربة.. قصة اختطاف تاجر أردني بالجيزة

خلاف مالي بين تاجرين يحملان جنسية المملكة الأردنية الهاشمية، ابتعد عن طبيعة التعاملات التجارية التي عادة ما تشهد مشكلات وأزمات، تنتهي بتدخل طرف ثالث "وسيط" أو احتكام الطرفين إلى خبير في الشؤون القانونية للفصل بينهما إلا أن الطرف الثاني بحث عن طريقة مختلفة لإنهاء خلافه مع التاجر الأربعيني، سلم عقله إلى وساس الشيطان، بات أسير أفكاره، عمد إلى مخالفة القانون غير عابئ بفعلته غير المشروعة ظنا منه أنه سينجو بما اقترفته يداه بمشاركة اثنين آخرين حتى استيقظ من أحلامه على كابوس مفزع.
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خريطة الكثافات والطرق البديلة في القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 60%، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية دون وقوع أي حوادث مؤثرة وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
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السيطرة على حريق شقتين بالمنيب والمعصرة

تعاملت غرفتا عمليات النجدة بالجيزة والقاهرة صباح اليوم الإثنين، مع بلاغين بنشوب حريقين فى شقتين سكنيتين بالمعصرة والمنيب، وتمكنت قوات الإطفاء من إخلاء العقارين، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى شقق مجاورة، وتم تحرير محضر بإخطاري البلاغين وتوقيت الاستلام والوصول إلى مكان الحريقين وتوقيت السيطرة عليهما، وتم إخطار النيابة العامة، التى باشرت بدورها التحقيق، وأمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية للتحقق من سبب اندلاع النيران، وبيان وقوع شبهة جنائية من عدمه، مع استدعاء ساكني الشقتين لسماع إفادتهم.
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سقوط 36 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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