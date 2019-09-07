500 طربة حشيش.. الداخلية توجه ضربة موجعة لتجار الكيف

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ م

حشيش

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد للإيقاع بتجار المواد المخدرة بمختلف أنواعها، ومداهمة البؤر الإجرامية التي يتخذها المتاجرين فى المخدرات وكرا للاختباء بعيدا عن أعين الشرطة، وأيضا نقطة انطلاق لتوزيع المواد المخدرة على عملائهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفق استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ورصد واستهداف وضبط مروجى ومتجرى المواد المخدرة تحت إشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

رصدت الإدارة نشاط تشكيلين عصابيين تخصص عناصرهما فى تهريب مخدر الحشيش من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على عملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط التشكيل الأول بمحافظة الجيزة، والذى ضم 5 عناصر إجرامية حال استقلالهم سيارتين بمدخل محطة تحصيل

رصدت الإدارة نشاط تشكيلين عصابيين تخصص عناصرهما فى تهريب مخدر الحشيش من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على عملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط التشكيل الأول بمحافظة الجيزة، والذى ضم 5 عناصر إجرامية حال استقلالهم سيارتين بمدخل محطة تحصيل الرسوم الكائنة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر، وبحوزتهم 450 طربة لمخدر الحشيش وزنت 45 كيلو جراما و10 جرامات هيروين، ومبلغ 35 ألف جنيه و6 هواتف محمول.



التشكيل الثانى بمحافظة القاهرة، ضم ثلاثة متهمين حال تواجدهم أسفر عقار كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم 50 طربة حشيش وزنت 5 خمسة كيلو جرامات، ومبلغ 82 ألف جنيه و6 هواتف محمول.



