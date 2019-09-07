جريمة

من المنيا إلى دمياط.. الشرطة تداهم ورش تصنيع السلاح

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م
ورشة سلاح - أرشيفية
ورشة سلاح - أرشيفية
واصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة توجيه ضربات ضد حائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (المنيا، الدقهلية، دمياط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها والقائمين على ورش تصنيع الأسلحة.
أسفرت الجهود عن ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا يدير ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والإتجار فيها وترويجها على عملائه، وبحوزته فردي خرطوش.وضبط متهمين اثنين بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية؛ بتهمة ترويج أسلحة نارية على أحد عملائهما، وبحوزتهما (بندقية
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حشيش

500 طربة حشيش.. الداخلية توجه ضربة موجعة لتجار الكيف

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد للإيقاع بتجار المواد المخدرة بمختلف أنواعها، ومداهمة البؤر الإجرامية التي يتخذها المتاجرين فى المخدرات وكرا للاختباء بعيدا عن أعين الشرطة، وأيضا نقطة انطلاق لتوزيع المواد المخدرة على عملائهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفق استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ورصد واستهداف وضبط مروجى ومتجرى المواد المخدرة تحت إشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
طعنات-سكين-جريمة

وصلة مزاح انتهت بجريمة.. سيدة تقتل زوجها في الجيزة

أصوات ضحك مرتفعة تبعتها مشادة كلامية حادة وتراشق بألفاظ "خارجة" حتى أطبق الصمت على المكان دون مقدمات معلنا وقوع جريمة قتل بطولة ربة منزل وضحيتها الزوج المغلوب على أمره، في نطاق محافظة الجيزة وتحديدا بقطاع الغرب، سجل محضر قسم الشرطة جريمة مؤسفة إذ أقدمت سيدة على قتل زوجها، سددت له طعنات بأماكن متفرقة بالجسم بعد وصلة مزاح امتدت دقائق انتهت بمقتل "رب البيت" ممزق الجسد، وفي أقل من ساعة نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على المتهمة.
محكمة-ارشفية

تجديد حبس المتهمين في قضية «فتاة العياط»

جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، اليوم السبت، حبس "وائل. م"، و"إبراهيم. م" المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وفي وقت سابق قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" والمعروفة بـ"أميرة"، وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات، وقالت دينا المقدم محامية «طفلة العياط» إنها ستتقدم باستئناف على قرار المحكمة مرة أخرى خلال 24 ساعة وبعدها سيتم تحديد جلسة لنظر القضية.
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (2)

سائق متهور يدهس 3 أشخاص بالفيوم (فيديو)

كارثة كبرى هزت أرجاء محافظة الفيوم، بعدما تجاوز سائق متهور السيارات بسرعة جنونية بطريق المسلة– القاهرة أمام محطة الغاز بمنطقة دلة السكنية، ما أسفر عن دهسه لثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطيرة. تلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بالحادث. وبتفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة، تبين سير إحدى السيارات بسرعة جنونية ثم دهسها أحد المارة وتنحرف يمينًا وتصدم شخصين متوقفين خلف سيارة بينهم طفل، كما تصطدم بالسيارة، وتفر هاربة بعد حدوث أضرار كثيرة بالسيارة من الأمام دون الاهتمام بمن دهسهم، فيما يجري المارة حول المصابين لإسعافهم.
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قوات-الشرطة (4)

الشرطة تضبط 46 تاجر مخدرات و18 قطعة سلاح بالجيزة

حملة تفتيشية مكبرة شنتها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
قوات-الشرطة (2)

من أسوان للإسكندرية.. 31 يوما مطاردات لفرض هيبة الدولة

حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر أغسطس.
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الداخلية تضبط 220 قطعة سلاح و282 قضية مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق التواجد الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 220 قطعة سلاح ناري و480 طلقة مختلفة الأعيرة و35 خزينة و225 قطعة سلاح أبيض بحوزة 193 متهما.
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العيون الساهرة تداهم أوكار السلاح والمخدرات

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال.
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