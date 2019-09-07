من المنيا إلى دمياط.. الشرطة تداهم ورش تصنيع السلاح

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م

ورشة سلاح - أرشيفية

واصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة توجيه ضربات ضد حائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (المنيا، الدقهلية، دمياط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها والقائمين على ورش تصنيع الأسلحة.

أسفرت الجهود عن ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا يدير ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والإتجار فيها وترويجها على عملائه، وبحوزته فردي خرطوش.وضبط متهمين اثنين بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية؛ بتهمة ترويج أسلحة نارية على أحد عملائهما، وبحوزتهما (بندقية



أسفرت الجهود عن ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا يدير ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والإتجار فيها وترويجها على عملائه، وبحوزته فردي خرطوش.



وضبط متهمين اثنين بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية؛ بتهمة ترويج أسلحة نارية على أحد عملائهما، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – 8 طلقات – مبلغ مالى – هاتف محمول).



كما شملت الجهود ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة ثان دمياط بمحافظة دمياط؛ لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وبحوزته (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – 6 طلقات – مبلغ مالى – هاتف محمول).



